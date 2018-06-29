 У ЕС нет агрессивной политики в отношении РФ, однако о собственных принципах и событиях в Украине забывать нельзя, - Макрон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В том, что касается высказываний, о которых вы упоминаете, я думаю, что говорить такое - неправильно. У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента британского телеканала Channel 4.
По словам журналиста, в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.
В то же время, как отметил французский президент, "мы не можем игнорировать то, что произошло. Не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной. Не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны".
"С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС - в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других", - добавил Э.Макрон.
"Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет", - подытожил он.
Про чи не найголовнішу фігуру цього синдикату - Володимира Галантерніка читайте за посиланням:
https://magazine.nv.ua/journal/3186-journal-no-24/odessy-papa.html … 4:53 AM - 29 Jun 2018
Благодаря "нашему" шоколадному боху, от нас отворачиваются все страны до этого нас поддерживающие, одна за другой.
Бо за...сь они уже ждать от нашей влады реальных действий, а не просто перерезаний красных ленточек под придорожными туалетами.
Шоколадные барыги просрали всё доверие к нам других государств своей ложью, коррупцией, бездарностью - а Макрон виноват...