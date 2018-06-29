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 У ЕС нет агрессивной политики в отношении РФ, однако о собственных принципах и событиях в Украине забывать нельзя, - Макрон

У Европейского союза нет агрессивной политики по отношению к РФ, однако при этом он не должен забывать о защите интересов своих членов и о событиях, связанных с Украиной, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В том, что касается высказываний, о которых вы упоминаете, я думаю, что говорить такое - неправильно. У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента британского телеканала Channel 4.

По словам журналиста, в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.

В то же время, как отметил французский президент, "мы не можем игнорировать то, что произошло. Не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной. Не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны".

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"С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС - в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других", - добавил Э.Макрон.

"Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3074042
 
 
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Агрессии нет,потому что не затронула.Пока .
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Таким как это нужно в окопах с нашими героями в окопах посидеть.Весьмирснами.Макарон приезжай в больницу Мечникова,там пацанов молодых привозят каждый день раненых,а ты пидар предлагаешь с кацапами договариваться.Ты просто п..с.
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В нормальной стране,после слов француза нужно было бы по инициативе президента завалить его фото раненых и убитых детей.Вместе с пострадавшими солдатами ВСУ.
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Малюсенькая Чечня,пока там были патриоты...Вещали радиостанцией на весь мир ! О кацапских преступлениях.
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Звичайно, що багато тексту у Макрона. Він піклується про свою країну, хоч і розуміє небезпеку росії.
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ситуация почти повторяется времен вов Они предпочли ПОЗОР и сдались Гитлеру... сейчас реторика почти та же ... чтобы не разгневать нового фюрера ((
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Насправді у Франції при ДСВ була дуже складна ситуація, як і зараз до речі.
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Одесою сьогодні керує мафіозний клан, що повністю контролює як мерію, так і силові відомства регіону.
Про чи не найголовнішу фігуру цього синдикату - Володимира Галантерніка читайте за посиланням:
https://magazine.nv.ua/journal/3186-journal-no-24/odessy-papa.html … 4:53 AM - 29 Jun 2018
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И при чём тут Макрон? На своё рыло нада посмотреть в зеркало сначала!
Благодаря "нашему" шоколадному боху, от нас отворачиваются все страны до этого нас поддерживающие, одна за другой.
Бо за...сь они уже ждать от нашей влады реальных действий, а не просто перерезаний красных ленточек под придорожными туалетами.
Шоколадные барыги просрали всё доверие к нам других государств своей ложью, коррупцией, бездарностью - а Макрон виноват...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ ЕС нет агрессивной политики в отношении РФ, однако о собственных принципах и событиях в Украине забывать нельзя, - Макрон
 
 
 
 
 
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