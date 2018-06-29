 Один наш воин ранен. Враг применил по защитникам Новотошковского танк, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз из запрещенного минскими договоренностями оружия.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, а по защитникам Новотошковского отработал вражеский танк. Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.

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В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако, в результате активных боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

На Донецком направлении противник вел тревожащий огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Широкино и Водяное, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие, а наши позиции у Бердянского боевики российских оккупационных войск испытали на прочность 120-мм минометной миной. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет. Потери врага уточняются".

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