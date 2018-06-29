 Один наш воин ранен. Враг применил по защитникам Новотошковского танк, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз из запрещенного минскими договоренностями оружия.
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, а по защитникам Новотошковского отработал вражеский танк. Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.
В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако, в результате активных боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.
На Донецком направлении противник вел тревожащий огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Широкино и Водяное, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие, а наши позиции у Бердянского боевики российских оккупационных войск испытали на прочность 120-мм минометной миной. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет. Потери врага уточняются".
Viktoriya Rudenko
13 ч ·
Вчера с вечера с опорника возле Голубовского по нашим ребятам в Новоташковском стрелял танчик...они вообще последнее время оборзели в край...правда потом отошел, видимо понимая,что может прилететь ответка...но ответки особо не было, вообще ни откуда (А может так было задумано?
...так вот, около двух ночи танчик опять выкатился пострелять,но думая что типа стратеги орки вынырнули немного восточнее...но со стороны Сифонной кто то жахнул по танчику не дав сделать ни единого выстрела...мнения по поводу того кто это мог сделать кардинально расходятся...ну не могли же наши зайти так глубоко в тыл и отработать танк да и ещё не без помощи "птички"...так что остаётся рабочая версия для отчета ОБСЕ...взорвался от переизбытка пердящих газов
Вчера в 8:48 ·
Сорока на хвосте принесла,что около часа назад Урал с личным составом и БК выехал из Горловки на передовую позицию орков,которая знатно поредела этой ночью...но не доехал...ни то подорвался на чем то...ни то прилетело что то...кто же теперь узнает...коптит знатно