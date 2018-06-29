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 Вывод российских войск поспособствует политическому решению приднестровской проблемы, - глава МИД Молдовы

Принятая на прошлой неделе резолюция ООН "О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова" является началом масштабного политического процесса по решению этой задачи, считает министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это документ исторической важности для Молдовы, что является несомненным успехом молдавской дипломатии. Впервые на столь высоком международном уровне признается, что вооруженные формирования и боеприпасы находятся на нашей территории незаконно и без согласия Кишинева", - заявил министр журналистам в пятницу.

Т.Ульяновски подчеркнул, что в резолюции идет речь об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), а не о миротворческих силах России. "Очень важно делать разграничение между миротворческими силами, которые находятся законно на территории Молдовы, и ОГРВ, которая является остатком бывшей советской 14-й армии. Это включает как личный состав, так и около 21 тыс. тонн боеприпасов, которые представляют большую опасность, в том числе - экологическую", - заявил министр.

Он призвал не связывать вывод российских войск с политическим урегулированием приднестровского конфликта. "Речь идет о безоговорочном выводе войск без всяких условий. Наоборот, вывод войск будет способствовать политическому решению проблемы Приднестровья, без давления или угрозы применения силы", - заявил Т.Ульяновски.

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Глава МИДЕИ отметил, что принятая ООН резолюция "не является санкционирующим документом, это политический процедурный документ, который послужит" инструментом положительного давления на Россию и позволит получить РМ дальнейшую поддержку на международном уровне".

"На последующих сессиях ООН мы сможем вынести на рассмотрение элементы Резолюции с целью получения поддержки для полного и безоговорочного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", - сказал министр.

22 июня ГА ООН одобрила проект резолюции о "Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Документ, внесенный Молдовой, поддержали 64 страны, 15 было против, а 83 - воздержалось.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

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После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

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Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).

Источник: https://censor.net.ua/n3074039
 
   
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В военном госпитале Одессы борются за жизнь 19-летнего бойца-сироты

Июнь 29, 2018, 13:300

ЛЮДИНОВОСТИ
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65000.Вывод российских войск поспособствует политическому решению приднестровской проблемы, - глава МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 3814
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резолюция принята не Совбезом, чьи решения обязательны, но где у кацапов право вето, а Генассамблеей - обычной говорильней вроде ПАСЕ...так шо рано пить боржом - сколько захотят, столько и будут находиться... Вывод российских войск поспособствует политическому решению приднестровской проблемы, - глава МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 3330
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Ну что же, вы присоединились к мнению США, о том, что ООН - бесполезная организация. Вывод российских войск поспособствует политическому решению приднестровской проблемы, - глава МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 1575
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ну пусть хоть такое будет, чем вообще ничего. Виведення російських військ посприяє політичному вирішенню придністровської проблеми, - глава МЗС Молдови - Цензор.НЕТ 7516 Да и невозможно создать по-настоящему объективную и влиятельную надмировую структуру - все равно каждый из тех, кто посильней, будет тянуть одеяло на себя и класть болт на мнение окружающих.
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Так и не понятно, проблема пориднестровья политическая или экономическая? Если политическая - это проблема оккупантов - армиии раши. если экономическая, то зачем тогда там иностранная армия, которая только потребляет?

Русские решают свои проблемы именно за счет населения молдовы, которое как рабы у колонизаторов трудится на них. Вывод российских войск поспособствует политическому решению приднестровской проблемы, - глава МИД Молдовы - Цензор.НЕТ 8990
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Предложите пмровцам служить в румынии...и проблема вывода решится сама собой
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Яким шляхом відбувається ротація російських військовослужбовців в невизнаній ПМР?
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где-то там прячется судья Чаус. Почему бы его не востребовать и не судить? Как всегда слабая доказательная база?
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Наивные молдаване, с чего они вообще взяли что рашистам нужно какое то решение приднестровской проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВывод российских войск поспособствует политическому решению приднестровской проблемы, - глава МИД Молдовы
 
 
 
 
 
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