 Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза, - "Washington Post"



Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "The Washington Post".

24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновников.

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