 Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза, - "Washington Post"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "The Washington Post".
24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.
Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновников.
Кусок говна ...
не коснутся санкции по Северному потоку.
То нагадит в лифте у каждого, то тихонько уберет. Как Эрдоган после приземления жестянки с бомбами: фошист-не фошист-брат-фошист-не поняли-брат
смешно: то кукарекают под посольством и с отвращением месят помидоры, то уже языки в главный орган засунули и молчат, а вот уже нахваливают Анталью и помидоры.
Видать хуйленок рыжего крепко за яйца кхватил,а америкосы тупо сглатывают..
С такими темпами скоро запоют гуд бай Америка,о...))
Сильно мутного и непредсказуемого человека избрали себе в президенты американцы.
У него вечно какие-то хаотичные изменения собственного мнения, собственной позиции, собственных взглядов.
Про шо думала американская элита, выдвигая на пост президента этого рыжего уёбка - загадка сегодняшнего дня. Не знаю чего они добивались, но мирового хаоса - они добьются точно.
и я с чистой совестью проголосую за республиканца.
людеи и вот на них вся надежда.
а не будет рыжего и в тот же момент исчезнут и все лично ему преданые.
скучно на выборы не будет никому, ето верно
Тебе ж тоже нравится,шо Орангутан играет с хуйлом в четыре руки?
Когда президент Трамп отправляется в Европу в следующем месяце на саммит НАТО, а затем на историческую встречу с президентом России Владимиром Путиным, его личные нападки на Европейский Союз и другие столпы западного порядка затмевают попытки его собственной администрации заверить союзников в том, что Соединенные Штаты все еще верит в трансатлантический проект, который он вел с 1940-х годов.
Во время частной встречи в Белом доме в конце апреля Трамп обсуждал торговлю с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В какой-то момент он спросил Макрона: «Почему бы вам не покинуть ЕС?» И сказал, что если Франция выйдет из профсоюза, Трамп предложит ему двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем ЕС в целом получает от Соединенных Штатов , согласно двум европейским чиновникам. Белый дом не оспаривал счет чиновников, но отказался от комментариев.
Давайте на минутку остановимся на том, что предложение Трампа показывает основное отсутствие понимания взглядов Макрона и тех, кто его избрал. Это пример президента Соединенных Штатов, предлагающего стимул для демонтажа организации союзников Америки против заявленной политики правительства США.
Трамп публично разгромил ЕС и НАТО после его кампании, но темпы и злобность его нападений увеличились. Только на этой неделе, на митинге в Северной Дакоте, Трамп сказал: «Европейский союз, конечно же, был создан, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов, чтобы напасть на нашу копилку». Затем он пожаловался на дефицит торгового баланса в размере 150 миллиардов долларов с ЕС, раздувая фигуру.
В других отчетах отмечается, что Трамп недавно сказал лидерам «Группы семи», что « НАТО так же плохо, как НАФТА », предложила премьер-министру Швеции, что Америка должна покинуть альянс НАТО и начать безвозмездные публичные нападки на канцлера Германии Ангелу Меркель в самый слабый момент. Это углубляющаяся тенденция, которая ведет к неизбежному выводу: Трамп не верит в продолжающуюся святость Европейского Союза и НАТО, а также приверженность Соединенных Штатов обеим.
Защитники Трампа часто говорят, что он просто бросает идеи, чтобы увидеть, какие палки. Некоторые говорят, что его мотивы являются прежде всего политическими и внутренними - или что он больше разговоров, чем действий. Многие цепляются за надежду на то, что высшие дипломатические и военные должностные лица президента могут по-прежнему выполнять разумную политику, убеждать союзников, управлять Трампом и уклоняться от любой реальной катастрофы.
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Trump on E.U. leaders: 'If I were them I'd call me names'
President Trump told reporters May 17, "The European Union has been terrible to the United States on trade. They've been terrible to our workers." (The Washington Post)
Это было правдоподобно во время первого года правления Трампа, и европейские союзники были относительно уверены. Но в течение своего второго года, до сих пор, Трамп отказался от предыдущих ограничений. Его новая команда национальной безопасности может только попытаться устранить страхи и попытаться объединить мантру Трампа «Америка первая» с ответственной стратегией.
Во время интервью на этой неделе государственный секретарь Майк Помпео заявил, что президент пытается «перезагрузить» либеральный мировой порядок, а не демонтировать его. По его мнению, Трамп «подрывает», чтобы заставить союзников согласиться на реформы, необходимые для отражения интересов США. Помощник госсекретаря Весс Митчелл назвал подход Трампа «стратегическим обновлением» во время выступления на прошлой неделе в Брюсселе . Митчелл утверждал, что устранение разногласий, таких как торги в торговле, может усилить альянс для стратегического соперничества с Россией и Китаем, который впереди.
Но эти усилия по успокаиванию Европы терпят неудачу. Европейские официальные лица больше не верят, что слова Трампа могут быть снижены. Они не считают раскол альянса обычным или временным. Они не верят, что можно восстановить трансатлантический мост в середине землетрясения в Трампе. Европейским странам нет иного выбора, кроме как хеджировать и искать альтернативы руководству США.
«Если вы посмотрите на мир сегодня, вы поймете, что позиция Запада будет оспариваться впервые за несколько столетий», - сказал мне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. «И если Запад, если он разобщен, он будет гораздо менее способен противостоять этой проблеме».
Если Европа не ощущает, что Соединенные Штаты действительно на ее стороне, риск состоит в том, что отдельные европейские страны обращаются к другим геополитическим силам, и это плохо для Америки, добавил Блэр.
Разумеется, мнения Трампа тщательно отслеживают мнения Путина, в том числе о статусе Крыма , помощи Украине и вмешательстве России в выборы в США. В целом, нападение Трампа на отношения ЕС и США и Европы является огромным стратегическим событием для России.
«Пока существует единая Европа, которая поддерживает либеральный международный порядок с основными правилами дороги, это катастрофа для такого диктатора, как Путин», - сказал мне бывший вице-президент Джо Байден. «Вот почему Путин делает то, что делает».
Перед Соединенными Штатами и Европой возникли споры. Возможно, в конце концов это будет разрешено. Тем временем Трамп делает огромный и ненужный урон. Его преднамеренные и вопиющие действия по подрыву отношений ЕС, НАТО и Соединенных Штатов с ними уже нельзя сбрасывать со счетов, рационализировать или рассматривать как нечто иное, чем то, что они есть, - наглую попытку отменить стратегическую инфраструктуру, как в Америке, так и в Европе, нужно больше, чем Когда-либо.
Trump is trying to destabilize the European Union
и это - совсем другое отношение.
И, кстати, эта статья находится в разделе - мнения.
Потім буде друга - і він себе ще покаже справжнім президентом і досвідченим політиком.
Якщо вона ще буде, та каденція. І якщо буде кому показати.
Тож чекаймо. Може, дочекаємось.
- Это офис.