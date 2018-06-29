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 Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза, - "Washington Post"

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эмманюэлю Макрона выгодную торговую сделку за выход Франции из Евросоюза


Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "The Washington Post".

24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновников.

Также читайте: Меркель и Макрон предлагают создать Совбез ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3074038
 
   
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Гюльчатай да это же ты Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3929 любишь загар потемнее?
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Тобто це ти Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3542 Розумію, що ти не популярна, бо схожа на чоловіка Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2641
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Гюльчатай а ты самокритична Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1193 чтобы не травмировать психику не смотри так часто в зеркало
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Немножко выпила,уснула на пляже,какой то мальчик в трусиках намазал нос кремом для загара,наверное бандеровец
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всё как хуло заказал так эта шестерка золотодождевая и выполняет
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ЕС в нынешнем виде нежизнеспособен.
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а без Франції йому взагалі звиздець....одні йобіки залишаться
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Достатньо вибити Францію чи Німеччину і ЕС гаплик, греки наприклад вважають німців винними у своїй кризі, хорвати не терплять сербів, а серби ненавидять угорців.
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Серби не в ЄС, а угорці відпочивають у Хорватії.
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Знаю, але вже одною ногою там, тільки приїхав звідти, Болгарія, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Сербія і через Болгарію та Румунію додому, все там складно але ми відстаєм все більше, про дороги взагалі жах, навіть в албанців набагато краще.
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Ну от, я в шоці, в нас така родюча земля а ці країни всі в горах, рівнина по клаптиках і такий відрив.
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Неприємно, але скажу про те, що радянською владою знищена людська суть українців. Відродити нормальну економіку і людські стосунки дуже важко, тому покращення буде, але ми його не побачимо.
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Именно потому что у них нет чернозема, и их дороги не разбивают зерновозы с перегрузом по 100 тонн Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 818
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Кличко 15 лет занимался коруппцией в боксе - теперь тоже самое только в политике ...
Кусок говна ...
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Кличко может и плохой политик, но боксёр он хороший, хоть я и не его фанат.
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как боксер он велик но как человек дерьмо
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а если зарядит?или у тебя оценочное молдавское мнение?
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Он Ваш компаньон, жена, товарищ. Мне он никто.
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Так и гарантии давал Германии,что их компаний
не коснутся санкции по Северному потоку.
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истинное личико "чувака со скаженной белкой на голове" и его намерения не оставляют больше сомнений Who is who.
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Короче к тому времени пока Украину возьмут таки в ЕС там никого уже не останется.
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Тут не в вате дело, там сейчас серьезный кризис из за мигрантов и ввиду того что численность населения в арабско- африканских нищих странах быстро растет и бежит в Европу он будет только усугубляться.
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Та, во Франции этого "добра" всегда хватало из их Африканских колоний...
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)) ты же не ровняй " божий дар с яишницей"))одно дело когда они рабов себе завозили в ограниченном и контролируемом ими количестве и совсем другой не контролируемый никем поток нелегальных мигрантов который никто не может сдержать.
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россияне уже не знают срывать ли наклеечки "трамп чмо".
То нагадит в лифте у каждого, то тихонько уберет. Как Эрдоган после приземления жестянки с бомбами: фошист-не фошист-брат-фошист-не поняли-брат
смешно: то кукарекают под посольством и с отвращением месят помидоры, то уже языки в главный орган засунули и молчат, а вот уже нахваливают Анталью и помидоры.
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Ну и кто еще скажет,что Трамп не шестерка у Хуйла????))
Видать хуйленок рыжего крепко за яйца кхватил,а америкосы тупо сглатывают..
С такими темпами скоро запоют гуд бай Америка,о...))
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У "Америки" при любом раскладе всё хорошо будет. А вот у нас - нет.
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Складна пропозиція Трампа за якою ховаються мільярди доларів. Що насправді пропонує Трамп не зовсім зрозуміло, бо він сам має обмеженні повноваження.
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Похоже хуйло помогал трампу стать президентом США, что-бы то ЕС развалил....
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Франція дійсно одна із ключових країн ЄС, яка завжди критично ставилася до США. Тому скоріше всього пропозиція Трампа буде сприйнята негативно, що розуміє і сам Трамп. ЄС ще довго буде існувати, бо є спільні інтереси європейських країн.
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Хотя.... - более выгодное торговое соглашение от трампа может означать, в том числе и отказ от засРанского газа....
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Не удивлён.
Сильно мутного и непредсказуемого человека избрали себе в президенты американцы.
У него вечно какие-то хаотичные изменения собственного мнения, собственной позиции, собственных взглядов.
Про шо думала американская элита, выдвигая на пост президента этого рыжего уёбка - загадка сегодняшнего дня. Не знаю чего они добивались, но мирового хаоса - они добьются точно.
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Штатам самим комфортно что у них президент - шестерка на подсосе у гебнявого карлика-террориста?
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Штаты - это не монолитное сообщество,такое как московия. Большинству - байдуже. Поклонникам Орангутана,среди которых множество расистов,неонацистов и тому подобного генетического мусора это как раз нравится.Ну,а тех,кому это не нравится ( а это солидная часть общества) на цензоре,к примеру,называют либерастами и толерастами.
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надеюсь на следующих выборах его скосят еще на праимериз
и я с чистой совестью проголосую за республиканца.
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Рыжий весьма успешно подгребает под себя Республиканскую Партию. Она становится "партией Трампа", в которой важно не следовать каким-то убеждениям,а важна преданность лично к Рыжему. Так шо нас ожидает весьма нескучная предвыборная компания.
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ето правда, но среди республиканцев есть и значительная часть адекватных
людеи и вот на них вся надежда.
а не будет рыжего и в тот же момент исчезнут и все лично ему преданые.
скучно на выборы не будет никому, ето верно
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Чому ж, ще називають муслімоімігрантами та велферщиками
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Ну вот и типовый хайльтрампщик нарисовался Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 663

Тебе ж тоже нравится,шо Орангутан играет с хуйлом в четыре руки?
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А що вже культ Трампа-чотирирукого з'явився? Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2304

Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 724
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Ну от,будемо дивитися правді в обличчя,головний господар України валить Євросоюз,а ми так і не побували там,який жаль!На чому гарант тепер буде піаритись,це була його головна тема.Тепер нуль-нема нічого!!!!Маракотова бездна...
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Завжди приємно чути поради із Великої Британії Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2637
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Цензор,что там ещё предлагал Трамп Макрону? Уже несколько дней Украина несёт людские потери,сепары палят изо всего возможного-танки,гаубицы,а Пеца спрятал Джавелины очень надежно,ну не предательство это?Или Пеца президент-патриот,порохошлюхи?
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Рыжий запретил использовать Джавелины,кроме как в случае полномасштабного наступления русни. Другими словами, это бесполезные дорогие игрушки.
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Ничего он не запретил,это Порошенко придумал что бы побольше было жертв
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Американцы дали Джавелины для использования в зоне военных действий уже сейчас и забыли о них? И не интересуются как их используют?
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Вырываете слова из текста. Если почитать полностью позиция США и Трампа становится очевидной. Гугл переводчик.

Когда президент Трамп отправляется в Европу в следующем месяце на саммит НАТО, а затем на историческую встречу с президентом России Владимиром Путиным, его личные нападки на Европейский Союз и другие столпы западного порядка затмевают попытки его собственной администрации заверить союзников в том, что Соединенные Штаты все еще верит в трансатлантический проект, который он вел с 1940-х годов.

Во время частной встречи в Белом доме в конце апреля Трамп обсуждал торговлю с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В какой-то момент он спросил Макрона: «Почему бы вам не покинуть ЕС?» И сказал, что если Франция выйдет из профсоюза, Трамп предложит ему двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем ЕС в целом получает от Соединенных Штатов , согласно двум европейским чиновникам. Белый дом не оспаривал счет чиновников, но отказался от комментариев.

Давайте на минутку остановимся на том, что предложение Трампа показывает основное отсутствие понимания взглядов Макрона и тех, кто его избрал. Это пример президента Соединенных Штатов, предлагающего стимул для демонтажа организации союзников Америки против заявленной политики правительства США.

Трамп публично разгромил ЕС и НАТО после его кампании, но темпы и злобность его нападений увеличились. Только на этой неделе, на митинге в Северной Дакоте, Трамп сказал: «Европейский союз, конечно же, был создан, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов, чтобы напасть на нашу копилку». Затем он пожаловался на дефицит торгового баланса в размере 150 миллиардов долларов с ЕС, раздувая фигуру.

В других отчетах отмечается, что Трамп недавно сказал лидерам «Группы семи», что « НАТО так же плохо, как НАФТА », предложила премьер-министру Швеции, что Америка должна покинуть альянс НАТО и начать безвозмездные публичные нападки на канцлера Германии Ангелу Меркель в самый слабый момент. Это углубляющаяся тенденция, которая ведет к неизбежному выводу: Трамп не верит в продолжающуюся святость Европейского Союза и НАТО, а также приверженность Соединенных Штатов обеим.

Защитники Трампа часто говорят, что он просто бросает идеи, чтобы увидеть, какие палки. Некоторые говорят, что его мотивы являются прежде всего политическими и внутренними - или что он больше разговоров, чем действий. Многие цепляются за надежду на то, что высшие дипломатические и военные должностные лица президента могут по-прежнему выполнять разумную политику, убеждать союзников, управлять Трампом и уклоняться от любой реальной катастрофы.

1:33
Trump on E.U. leaders: 'If I were them I'd call me names'
President Trump told reporters May 17, "The European Union has been terrible to the United States on trade. They've been terrible to our workers." (The Washington Post)

Это было правдоподобно во время первого года правления Трампа, и европейские союзники были относительно уверены. Но в течение своего второго года, до сих пор, Трамп отказался от предыдущих ограничений. Его новая команда национальной безопасности может только попытаться устранить страхи и попытаться объединить мантру Трампа «Америка первая» с ответственной стратегией.

Во время интервью на этой неделе государственный секретарь Майк Помпео заявил, что президент пытается «перезагрузить» либеральный мировой порядок, а не демонтировать его. По его мнению, Трамп «подрывает», чтобы заставить союзников согласиться на реформы, необходимые для отражения интересов США. Помощник госсекретаря Весс Митчелл назвал подход Трампа «стратегическим обновлением» во время выступления на прошлой неделе в Брюсселе . Митчелл утверждал, что устранение разногласий, таких как торги в торговле, может усилить альянс для стратегического соперничества с Россией и Китаем, который впереди.

Но эти усилия по успокаиванию Европы терпят неудачу. Европейские официальные лица больше не верят, что слова Трампа могут быть снижены. Они не считают раскол альянса обычным или временным. Они не верят, что можно восстановить трансатлантический мост в середине землетрясения в Трампе. Европейским странам нет иного выбора, кроме как хеджировать и искать альтернативы руководству США.

«Если вы посмотрите на мир сегодня, вы поймете, что позиция Запада будет оспариваться впервые за несколько столетий», - сказал мне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. «И если Запад, если он разобщен, он будет гораздо менее способен противостоять этой проблеме».

Если Европа не ощущает, что Соединенные Штаты действительно на ее стороне, риск состоит в том, что отдельные европейские страны обращаются к другим геополитическим силам, и это плохо для Америки, добавил Блэр.

Разумеется, мнения Трампа тщательно отслеживают мнения Путина, в том числе о статусе Крыма , помощи Украине и вмешательстве России в выборы в США. В целом, нападение Трампа на отношения ЕС и США и Европы является огромным стратегическим событием для России.

«Пока существует единая Европа, которая поддерживает либеральный международный порядок с основными правилами дороги, это катастрофа для такого диктатора, как Путин», - сказал мне бывший вице-президент Джо Байден. «Вот почему Путин делает то, что делает».

Перед Соединенными Штатами и Европой возникли споры. Возможно, в конце концов это будет разрешено. Тем временем Трамп делает огромный и ненужный урон. Его преднамеренные и вопиющие действия по подрыву отношений ЕС, НАТО и Соединенных Штатов с ними уже нельзя сбрасывать со счетов, рационализировать или рассматривать как нечто иное, чем то, что они есть, - наглую попытку отменить стратегическую инфраструктуру, как в Америке, так и в Европе, нужно больше, чем Когда-либо.
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Ооооо ну тогда Трам=путин однозначно... Тот то же всеми руками ЗА развал Евросоюза. Так как Евросоюз против раиси имеет верх а вот с каждой страной отдельно он умел выкручивать руки... Венгрия... Чехия Словакия страны Балтии и т.д. Против раиси отдельно они не попрут...
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ЕС развалится и переформатируется,это вопрос времени...
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Вступлять в міжзоряну Українську імперію.
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Подарите трампу балалайку кто-нибудь в штатах, пусть заливает дальше, недолго осталось.
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Да всем понятно что Трамп решения озвучивает , но не принимает . Президент Кенеди решил стать самостоятельным независимым президентом , так его и убили .
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Nevydet Francija potomu sto im vygodno,kak mezdu procym i germaniji xotia kazatsia oni samyje bolsyje donory,
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Погано, що момент цієї пропозиції не знятий на відіо. Дуже було б цікаво подивитись на міміку Макрона. Вона б багато чого пояснила і без слів
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Статья называется
Trump is trying to destabilize the European Union
и это - совсем другое отношение.
И, кстати, эта статья находится в разделе - мнения.
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Во он бля зоофил! Зато расейцы возгордятся, что их вошьдь сексом с тиргицей заняться не побоялся!
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хочет с ху йлом мир делить этот рыжий,он не однократно заявлял,что он и ху йло должны заняться миром
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А взамен Макрон предложит Трампу выйти из НАТО.
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а вот бы Украину вместо Франции туда... Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2193 Сразу нахватать кредитов, пока дают, да побольше, а там уж пускай обратно выгоняют...хоть пару лет поживем нормально...почему Трамп об этом не подумал, он ведь с Петром Алексеевичем очень дружен...
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Не в тему старпер, украинцы берут намного меньше кредитов чем за поребриком.
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ВЦИОМ: 57% россиян имеют непогашенные кредиты - Газета.Ru - По данным исследования GfK Ukraine по заказу Financial Inclusion Project, с каждым годом доля украинцев, которые обращаются за кредитами, уменьшается. В 2014 году она составила 13,5%, в 2015 - 10,6%, а в 2016 - 8,8%.
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ну правильно, не дает уже никто, вот и не берет... Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3158 этож нездоровый показатель, в нормальных странах народ наоборот активно кредитуется...
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Так это банки жалуются что не берут, значит деньги есть, но если вам приятнее то считайте что не дают.
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не берут уже внутри страны, потому что народ нищ...или ты думаешь, что украинские банки предоставляют свои собственные деньги?... Нет, они сами берут в долг у западных банков процента под полтора, а то полпроцента, а уже здесь пытаются впарить под "инфляция+процента 3-4"...
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Это да, народ небогат, но и не настолько нищ как вам кажется, не заметил особой разницы в уровне жизни в Украине по сравнению с Сербией и Болгарией, албанцы беднее, румыны намного богаче, но мы и не боимся в этом признаться.
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Трамп, напевно, у цій каденції набуває досвіду у великій політиці. Інакше кажучи, вчиться бути політиком і президентом наймогутнішої держави світу.
Потім буде друга - і він себе ще покаже справжнім президентом і досвідченим політиком.
Якщо вона ще буде, та каденція. І якщо буде кому показати.
Тож чекаймо. Може, дочекаємось.
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- А почему евреев в мире так много, а Израиль такой маленький?
- Это офис.
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......нам ПАРЯТ мозг МИРАЖОМ !!! пробуют росию на СЛАБО ч\з Украину (((( все ПОЛУЧИЛИ по соплям , а МЫ остались сам на сам с МОСКОВИЕЮ ((((
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Pocemu vygoden ES.Paprobuju objasnit.1 netu tomozen,nenado platyt poslenyx,svobodnaja dvizenyje, novy rinky bez poslynix 2 Daze tak skazat bedneje strany vygodny potomu sto tam mozno strojit svobodna svoji zavody,desevaja rabocaja sila produkcija vyxodit 2 raza desevle,opiat nekakix granic,tolko perevozka,plius etot rynok gde jest zavody.3 Jesly dajut dengi dopustim fermeram ES eto ne znacet sto te mozet svobodno pokupat texniku,dopustim ne novuju.Net tut ukazyvahet imeno nemeckyje ili francuzkije kompaniji,eto oznacajet miliony zakazov dlia zavodov imeno tex stran.4Stranam kotoryje poka bednej im investiciji,dajut dengi na raznyje projekty.5 Ocen bolsoj rynok bez poslenyx i tomozny
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Когда Дональд на поводку у Сената людина люлиною, как тока сорвется с цепи дебыл. Трамп пропонував Макрону вийти з Євросоюзу, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2151
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Пока Германия в ЕС - этот будет ЕС, а без неё - то уже "чёрт знает что"!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза, - "Washington Post"
 
 
 
 
 
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