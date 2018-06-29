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 Происшествия
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Все про:смерть (5066) ГСЧС (1583)

 С начала года на водоемах Украины погибло 500 человек, - ГСЧС

С начала 2018 года на водоемах страны погибло около 500 человек, при этом с начала июня погибло более 170 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек. Однако даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", - говорится в нем.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Так, с началом купального сезона в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах, ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

"Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на "101". В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. Дети отправляется на местные ставки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти. Кроме того, важно помнить, что отдых у водоемов и употребление алкогольных напитков - вещи несовместимые", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3074036
 
 
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Людська необачність та безпечність забирає життів більше ніж війна.
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Губит людей не пиво.
Губит людей вода. (с)
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"Руская вотка, что ты натворила.
Руска вотка, ты меня сгубила."
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трутнів з ДСНС і обл,міськрад розігнати мітлой - чому в нашій країні немає у містах відпочинку облаштованих пляжів, з черговими рятувальниками, медпрацівниками, поліцією,щоб дивилась за тим як громадяни під сонцем жруть горілку і поводять себе, як скотина...ось і тонуть. мабуть ми не країна, так зборище нікчем, якими керують падлюки...
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Все эти данные взяты из количества официально произведенного и проданного алкоголя, а сколько в параше жрут стекломоя, боярышника, браги и других веселящих жидкостей -- никакой статистике не известно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года на водоемах Украины погибло 500 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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