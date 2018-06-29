 Сенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Противоречивое заявление о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляет думать, что его могут принудительно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - говорится в заявлении.

Она добавила, что настаивала на доступе к Сенцову, чтобы воочию понять его состояние здоровья, а также выяснить, какую медицинскую помощь ему оказывают.

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