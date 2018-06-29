 Сенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Противоречивое заявление о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляет думать, что его могут принудительно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - говорится в заявлении.
Она добавила, что настаивала на доступе к Сенцову, чтобы воочию понять его состояние здоровья, а также выяснить, какую медицинскую помощь ему оказывают.
а й напрацювання доктора Менгєле...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Як мінімум це відбувалося, але невідомо який тепер у нього стан здоров'я.
А то куча претензий к Украине по поводу недопущения пропагандонов Кремля в Украину и ноль внимания к убийству человека кацапами.
Психика расшатанная а к тому же кто занет какого "Новичка" ей подливали....
Могут "смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику", а могут тюремными харчами, а могут красной икрой, а могут просто глюкозу колоть.
К чему такие "новости". Завтра она заявит что на Марсе может живут люди, а может рыбы, а может..... Ну это ж не повод размещать её мысли в СМИ.
Ну вот представьте каждый день по 10 новостей от Гройсмана:
"в этом году может быть нашествие саранчи, может быть упадет метеорит, может экономика сделает рывок 200%, может подымим пенсии, может понизим....и т.д. ", дальше СБУ "на этой неделе мы может поймаем коррупционера который может берет взятки, а может не берет, тогда может кого другого, а может никого", глава НБУ "в августе инфляция может быть 1% а может 101% а может будет -5%" и т.д.
Это не новости, новости это состоявшиеся факты, а не мысли вслух политика.
Тезісно.
29 июня госпожа Денисова с рабочей проверкой посетила Киевское СИЗО, где выявила ужасные условия содержания подозреваемых, жуткая антисанитария, в камере на 10 содержаться 30. По результатам проверки уволено 10 работников СИЗО, начальник СИЗО уволен и взят под стражу по статье "Халатное исполнение служебных обязаностей"
А это что сейчас-театр абсурда, работа ради показухи.
Пока Денсова в Лабытнанге, можете ознакомиться:
1. Празднования дня рождения авторитета в СИЗО...
https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2017-10-16/seti-vozmutilo-video-prazdnovaniya-dnya-rozhdeniya-avtoriteta-v-kievskom-sizo/110343
2. Стол заказов СИЗО №13 ...
http://kiev.peredacha.com.ua/
Служба отправки заказов лицам находящимся под стражей или отбывающим наказание в СИЗО №13 - Лукьяновском СИЗО | Peredacha.
3. лукьяновское сизо - все новости
https://www.segodnya.ua › Теги › лукьяновское сизо
Читайте последние новости с запросом лукьяновское сизо, главные ...