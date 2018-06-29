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 Политика Украины, Общество
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 Сенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова

Незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова могут принудительно кормить в российской тюрьме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Противоречивое заявление о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляет думать, что его могут принудительно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - говорится в заявлении.

Она добавила, что настаивала на доступе к Сенцову, чтобы воочию понять его состояние здоровья, а также выяснить, какую медицинскую помощь ему оказывают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3074035
 
 
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Там не тільки Калашніков від Шмайссера,
а й напрацювання доктора Менгєле...
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Незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова могут принудительно кормить в российской тюрьме. Источник: https://censor.net.ua/n3074035
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Як мінімум це відбувалося, але невідомо який тепер у нього стан здоров'я.
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Спикер ОБСЕ Дезир, ау! не желаешь проведать Сенцова в кацапской тюрьме?
А то куча претензий к Украине по поводу недопущения пропагандонов Кремля в Украину и ноль внимания к убийству человека кацапами.
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можливо і надьку таким відгодовували ?
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ее видать смесью КАЦАПСИН откармливали.. теперь на кацапов пашет....
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Невідомо чим годували ту Надю, але схоже на те, що не повно в неї розуму було!
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ее вооще после застенков кремля надо было в психиатрическую клинику для восстановления психофизического состояния. а не в думу переть ее
Психика расшатанная а к тому же кто занет какого "Новичка" ей подливали....
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Але ж... Порівнювати звєзду тєле-оу: "Савченко в плєну", з Синцовим, який зараз знаходиться в увязненні за Полярним Колом, і якого відмовляться навіть показати людям, якось не теє...
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Могут кормить, а могут не кормить.
Могут "смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику", а могут тюремными харчами, а могут красной икрой, а могут просто глюкозу колоть.
К чему такие "новости". Завтра она заявит что на Марсе может живут люди, а может рыбы, а может..... Ну это ж не повод размещать её мысли в СМИ.
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Денісова має державну посаду і повинна захищати права українців. Всім цікаво дивитися на її роботу, тому вона повинна звітувати у ЗМІ.
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Да я только за, но давайте по сути.
Ну вот представьте каждый день по 10 новостей от Гройсмана:
"в этом году может быть нашествие саранчи, может быть упадет метеорит, может экономика сделает рывок 200%, может подымим пенсии, может понизим....и т.д. ", дальше СБУ "на этой неделе мы может поймаем коррупционера который может берет взятки, а может не берет, тогда может кого другого, а может никого", глава НБУ "в августе инфляция может быть 1% а может 101% а может будет -5%" и т.д.
Это не новости, новости это состоявшиеся факты, а не мысли вслух политика.
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А про що ти хотів, щоб були новини у ЗМІ?
Тезісно.
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От Денисовой:
29 июня госпожа Денисова с рабочей проверкой посетила Киевское СИЗО, где выявила ужасные условия содержания подозреваемых, жуткая антисанитария, в камере на 10 содержаться 30. По результатам проверки уволено 10 работников СИЗО, начальник СИЗО уволен и взят под стражу по статье "Халатное исполнение служебных обязаностей"
А это что сейчас-театр абсурда, работа ради показухи.
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Не курорт конечно. Живут там по всякому.

Пока Денсова в Лабытнанге, можете ознакомиться:

1. Празднования дня рождения авторитета в СИЗО...
https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2017-10-16/seti-vozmutilo-video-prazdnovaniya-dnya-rozhdeniya-avtoriteta-v-kievskom-sizo/110343
2. Стол заказов СИЗО №13 ...
http://kiev.peredacha.com.ua/
Служба отправки заказов лицам находящимся под стражей или отбывающим наказание в СИЗО №13 - Лукьяновском СИЗО | Peredacha.
3. лукьяновское сизо - все новости
https://www.segodnya.ua › Теги › лукьяновское сизо
Читайте последние новости с запросом лукьяновское сизо, главные ...
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КацаПсоиды Гуманоиды к 2019 году начнут Шариковых и Швондеров шлёпать из газу и нефти.Нанотехнологии придумал первый рехВОРматор РАБссии Анатолий Чубайс.Так что профессор Преображенский не понадобится Сенцова можуть примусово годувати сумішшю з невідомим впливом на здоров'я та психіку, - Денісова - Цензор.НЕТ 3898 Сенцова можуть примусово годувати сумішшю з невідомим впливом на здоров'я та психіку, - Денісова - Цензор.НЕТ 3898
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Обратите внимание на настоящего Плешивого Педофила,глаза посажені очень близко к переносице,и сравните с сегодняшним Хмырем...
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и форма черепа другая, которую невозможно изменить никакими ботоксами. это другой плешивый.
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Если кто то скажет что это один и тот же Хмырь,плюну у Харю....
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Глаз фюрера Мавзолейного похож на агента ШТАЗИ из ГДР
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцова могут принудительно кормить смесью с неизвестным влиянием на здоровье и психику, - Денисова
 
 
 
 
 
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