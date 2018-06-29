 Франция вынесла предупреждение рупору Кремля RT из-за вранья в сюжете о Сирии

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения", отмечает издание.
Речь идет о сюжете под названием "Имитация атак", который телеканал транслировал 13 апреля 2018 года. Его авторы отрицали, что в Восточной Гуте в Сирии применили химическое оружие, и заявили о постановочном характере съемок пострадавших от химатаки.
Проверка CSA установила, что в сюжете слова сирийских очевидцев перевели неправильно - озвучивание "совсем не соответствовало тому, что говорили на самом деле". В заявлении также указан необъективный анализ ситуации и то, что RT France не представил различные точки зрения.
Сам телеканал заявил, что в сюжете якобы произошла "техническая ошибка", из-за которой на слова очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод". Кроме того, в RT France подчеркнули, что устранили ошибку.
И как с гуся вода... Гонят дезу дальше.
Вони ж постійно про все брешуть.
Правда лише в тому, що сирійських іхтамнєтів більше і швидше вивозозять ніж виводять.
(а скільки ж тоді йде на підкуп посадових осіб у різних країнах світу?)
"Газпром за всьо заплатіт"
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Один раз побачили російську брехню, але системного виявлення цієї брехні у Франції нема. Тому французи перебувають у тумані своїх винних уподобань і зовсім не розуміють брехливу суть росії.
Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
Как сообщается, Трамп в конце апреля текущего года в ходе частной встречи с Макроном в Белом доме обсуждал вопросы торговли.
По словам источников издания, Трамп спросил Макрона: "почему бы вам не покинуть ЕС?". Кроме того, сообщается, что Трамп заявил, что если Франция выйдет из ЕС, он предложит Макрону двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем ЕС получает от США.
Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.
И к тому же сейчас, очень многие во властных структурах ЕС сидят на кремлевской "зарплате". Что и усугубляет.