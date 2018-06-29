 Франция вынесла предупреждение рупору Кремля RT из-за вранья в сюжете о Сирии

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

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Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения", отмечает издание.

Речь идет о сюжете под названием "Имитация атак", который телеканал транслировал 13 апреля 2018 года. Его авторы отрицали, что в Восточной Гуте в Сирии применили химическое оружие, и заявили о постановочном характере съемок пострадавших от химатаки.

Проверка CSA установила, что в сюжете слова сирийских очевидцев перевели неправильно - озвучивание "совсем не соответствовало тому, что говорили на самом деле". В заявлении также указан необъективный анализ ситуации и то, что RT France не представил различные точки зрения.

Сам телеканал заявил, что в сюжете якобы произошла "техническая ошибка", из-за которой на слова очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод". Кроме того, в RT France подчеркнули, что устранили ошибку.

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