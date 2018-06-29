EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  2660  15
Все про:пропаганда (1983) Россия (69778) Сирия (2679) Франция (1954) ложь (331) телевидение (452) химическое оружие (215)

 Франция вынесла предупреждение рупору Кремля RT из-за вранья в сюжете о Сирии

Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам вынес предупреждение телеканалу RT France за искажение фактов в сюжете о химатаке в Сирии.

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО

Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения", отмечает издание.

Речь идет о сюжете под названием "Имитация атак", который телеканал транслировал 13 апреля 2018 года. Его авторы отрицали, что в Восточной Гуте в Сирии применили химическое оружие, и заявили о постановочном характере съемок пострадавших от химатаки.

Проверка CSA установила, что в сюжете слова сирийских очевидцев перевели неправильно - озвучивание "совсем не соответствовало тому, что говорили на самом деле". В заявлении также указан необъективный анализ ситуации и то, что RT France не представил различные точки зрения.

Сам телеканал заявил, что в сюжете якобы произошла "техническая ошибка", из-за которой на слова очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод". Кроме того, в RT France подчеркнули, что устранили ошибку.

Читайте также: Российская пропаганда - вызов не только для Украины, но для всей Европы, - глава МИД ФРГ Рот

Источник: https://censor.net.ua/n3074033
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всем известно,что это шпионский канал.Убрать к чертям.
 показать весь комментарий
 
 
Стандартная отмазка Киселевых "это девочки-монтажницы что-то напутали".
И как с гуся вода... Гонят дезу дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Та невже Франция вынесла предупреждение рупору Кремля RT из-за вранья в сюжете о Сирии - Цензор.НЕТ 1954
Вони ж постійно про все брешуть.
Правда лише в тому, що сирійських іхтамнєтів більше і швидше вивозозять ніж виводять.
 показать весь комментарий
 
 
Бедные французы )) Кацапские попы их 100 лет анафеме предавали . За Наполеона ))
 показать весь комментарий
 
 
.....поза вчера 3е , вчера 2е , сегодня 4 ро ((((( как то НЕСПОКОЙНО , мне ((((
 показать весь комментарий
 
 
Витрати кремля тільки на пропаганду, становлять близько 1,2 МІЛЬЯРДИ долларїв на рік.
(а скільки ж тоді йде на підкуп посадових осіб у різних країнах світу?)
"Газпром за всьо заплатіт"

 показать весь комментарий
 
 
Кремлевкая пропаганда работает очень толково и отрабатывает свое бабло. Мне троюродный брат из Цюриха пол года назад рассказывал в скайпе, как хорошо в Новороссии, и какие украинцы дураки, что не хотят к ним присоединится. Обложил его х№ями в сердцах, после этого его сестра с Украины попросила меня с ним больше не общаться, ибо он им по 100-200 евро высылает. Хрен с ним. Удалил контакты.
 показать весь комментарий
 
 
Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения", отмечает издание. Источник: https://censor.net.ua/n3074033
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Один раз побачили російську брехню, але системного виявлення цієї брехні у Франції нема. Тому французи перебувають у тумані своїх винних уподобань і зовсім не розуміють брехливу суть росії.
 показать весь комментарий
 
 
Это верно. У русских ложь тотальная, начиная с названия их страны.
 показать весь комментарий
 
Как бы то ни было а европейцы не дич кацапская, поэтому роств цепляет только обиженное и необразованное быдло. Нормальные люди знают что роств говно и не ведутся на бред.
 показать весь комментарий
 
кремлевский карлик и его "друган со скаженной белкой на голове" таки задались целью прикончить ЕС.

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
Как сообщается, Трамп в конце апреля текущего года в ходе частной встречи с Макроном в Белом доме обсуждал вопросы торговли.
По словам источников издания, Трамп спросил Макрона: "почему бы вам не покинуть ЕС?". Кроме того, сообщается, что Трамп заявил, что если Франция выйдет из ЕС, он предложит Макрону двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем ЕС получает от США.

Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.
 показать весь комментарий
 
ЕС это "колхоз".

И к тому же сейчас, очень многие во властных структурах ЕС сидят на кремлевской "зарплате". Что и усугубляет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранция вынесла предупреждение рупору Кремля RT из-за вранья в сюжете о Сирии
 
 
 
 
 
 вверх