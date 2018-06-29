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 Происшествия
  2013  26
Все про:туризм (1028) Тунис (63)

 Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса, - "ТСН"

Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "ТСН", ссылаясь на информацию туристов.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

При этом указано, что в консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета, и туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

Вместе с тем в авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова до Монастира были отменены из-за "отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel". Авиаперевозчик уверяет, что сейчас туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов. При этом туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", - подчеркивается в заявлении туроператора.

Также читайте: МИД предупреждает посещающих Тунис о введении комендантского часа в стране

Источник: https://censor.net.ua/n3074031
 
   
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Донецк - уникальный город. До Азовского моря - 2 часа на машине. До Северского Донца - 2 часа. До Крыма - 7 часов. Что через Украину,что через расию. Быстрее бы деоккупация !
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тебя там не хватает херманец - пиво там попиваешь...
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Донецк уникален тем, что его расхерачили свои же жители, имею в виду шахты и заводы.
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Верно. Но раз тема про отдых,хотел упомянуть и хорошее.
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Сводки с фронта за последние 2 дня ,нужно выдать им.
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Так руководство "Oasis Travel" задержано и уже 2 сутки как дает показания по статье мошенничество. Имущество арестовано.

Так что МВД и ГПУ оперативно приняли все меры чтобы подобное не повторялось в будущем. Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 1138
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Тунис это не передовая на востоке сраны,можна и перекантоваться.
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Где же Пэдряка когда он так нужен? Подогнал бы личный самолёт и неделю жил с этой перемоги.
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С каких херов он должен палить купленный на мои налоги керосин ради лохов? Майже 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти з Тунісу, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 8308
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Шоб продемонстрировать свою великую пэдрячью реформаторскую длань в очередной раз. Как вы любите.
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Значит - нехер было туда залетать.
Щас мы все обрыдаемся тут от жалости к вам бедолагам...
Люди выше уже написали - есть Одесса, есть Бердянск... и нехер вышнябываться! Ехайте отдыхать туда, и в любое время сможете оттуда сдрыснуть простой маршруткой или на автобусе. Или на такси, если столь обеспечены.
А так - мы с вас ржём и слегка злорадствуем. Это вам за отсутствие патриотизма, лохи понтовые.
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А чем перед вами "провинился" Тунис? Тёплое и чистое море, почти белый песок (линия берега без волнорезов), сравнительно цивильная страна, приветливые местные жители (траходром и секс рай для женщин, на которых здесь уже никто не посмотрит). Бердянск, Одесса в итоге дороже выйдут для нормального отдыха. Турция, Египет и Тунис дешевле и качественней в плане сервиса и развлечений.
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Вот тока не нада мне всё это рекламировать.
Я простой украинский пенсионер, который и в Бердянск то съездить не может, а вы тут мне про тунисы расписываете!
Но туда обязательно слетает наш президент, если вы свой текст перенесёте в ФБ на его страницу.
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я простой безработный, однако даже мне по карману Тунис, Египет и даже Израиль (бывал и не один раз)!
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Две скороспелки YanAir и Bravo будто для отмыва бабла созданы. И основаны были в аккурат в один год. Компании просто шлак, даже МАУ на их фоне выглядит прекрасно.
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Посидят ещё недельку - другую в аэропорту, может поумнеют...
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Приятно читать слова поддержки Майже 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти з Тунісу, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 8658.
"Посидят, поумнеют, бедняги, перетерплять, лохи"
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Наші люді на таксі в булочную нє єздіют. Зубожілі, бля.
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Ну чо. На двое суток дольше отдых продлился. Надеюсь, их кормят. Нужно расслабиться и получить максимум удовольствия. Все равно привезут. Майже 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти з Тунісу, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 6295
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса, - "ТСН"
 
 
 
 
 
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