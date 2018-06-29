 Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь из Туниса, - "ТСН"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "ТСН", ссылаясь на информацию туристов.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

При этом указано, что в консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета, и туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

Вместе с тем в авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова до Монастира были отменены из-за "отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel". Авиаперевозчик уверяет, что сейчас туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов. При этом туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", - подчеркивается в заявлении туроператора.





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