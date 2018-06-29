 Посольство Ирландии откроется в Киеве в ближайшее время, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Первое - мы с ирландцами имеем действительно историческую связь. Интересно, что наиболее важные события в истории Ирландии и Украины происходили примерно в одно время... Второе - нас здесь всегда поддерживали, и с этим связано много личных историй. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине... Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - отметил глава МИД.
Кроме того, Климкин подчеркнул, что украинская община Ирландии много делает для защиты Украины. "Сегодня украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам", - отметил министр.
Напомним, как сообщалось, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин находился с официальным визитом в Ирландии (Дублин) 27-28 июня 2018 года. Этот визит состоялся после 12-летнего перерыва с момента последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины.
Россия разрушает стереотипы о себе, но есть один, который упорно поддерживается на ЧМ: речь о продажности российских девушек.
Подробно эту тему раскрывает российский писатель Платон Беседин в статье под красноречивым заглавием: «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну» («Московский комсомолец», 27 июня).
«Соцсети забиты видео, на которых юные и не очень россиянки ведут себя как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью», - констатирует Беседин и приводит ряд конкретных примеров подобного рода из различных городов России, подчеркивая: многие девушки в РФ не только проститутки, но и алкоголички («россиянка поочередно прикладывается к коле и водке»).
«Можно сказать, что за них стыдно. Но, боюсь, слово «стыд» тут будет выглядеть атавизмом. Это чувство многим российским девицам неведомо в принципе…
У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. А если еще и долларом поманить, то совсем о-го-го! Воспитали их и, более того, воспели«, - резюмирует писатель и пытается найти ответ на извечный российский вопрос: «Кто виноват?».
«Такое поведение россиянок по отношению к иностранцам - прямой результат той нравственной системы, которую создало наше государство. Все эти разговоры о скрепах, уж простите, для нищебродов. На деле совсем другое. Телевидение с утра до вечера показывает нам шлюх, которые учат зрителя лишь одному: продаваться.
И шлюхи - это не только те, кто идет в «Дом-2», чтобы подороже продать себя очередному «папику» (медийные девицы элитнее), но и те, кто участвует, к примеру, в проституции политической…
Шлюхи заполонили медиапространство и реальную жизнь. Тот, кто еще помнит, что есть достоинство и честь, высмеиваются. Они чужие на этом празднике свингерской жизни».
Отметим, что речь не идет о преувеличенной эмоциональной реакции одного из «инженеров человеческих душ».
Крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» предупредила администраторов сообщества Buceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети, сообщил«Ведомостям» представитель интернет-площадки.
Соцсеть потребовала от администраторов ужесточить модерацию контента и комментариев в группах.
Сообщество Buceta rosa было создано во «В контакте» 19 июня, вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в 11 городах России и продлится по середины июля.
Группа появилось после того, как в интернете в начале ЧМ-2018 разошелся ролик, где российская девушка вслед за бразильскими болельщиками подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски; у этого выражения есть и второе значение, обозначающее женские половые органы).
На самом деле, это лишь отдельный скандальный эпизод, а само сообщество продолжает существовать в свободном доступе, публикуя материалы различного характера - прежде всего, на тему «как соблазнить иностранца».
Впрочем, есть на этом портале и иные публикации (например эта от 24 июня):
«После чемпионата мира отношение мужского пола в РФ к женскому изменится навсегда… Всё произойдёт (уже произошло) на подсознательном уровне, весь этот ушат позора, который мужской пол в России в момент чемпионата увидел и испытал на себе в таком концентрированном количестве - навсегда поменяет отношение русских мужчин к русским женщинам.
Теперь появится намного больше мужчин, которые будут относиться к русским женщинам хуже чем раньше… Бомба, которую взорвал женский пол в момент чемпионата, навсегда поменяет мышление мужчин в России. Бездумные леди, которые опозорили страну перед всем миром, не способны были заглянуть вперёд. В итоге их месяц легкомысленности обернётся им же и всему женскому полу вечностью презрительного отношения«.
Отметим, что на проблему продажности российских женщин обратил внимание даже ведущий в РФ респектабельный портал Интерфакс.
«В подобных группах публикуются посты, посвященные неподобающему, по мнению авторов, поведению россиянок во время чемпионата мира - общению и, возможно, сексу с иностранными болельщиками.
Участники групп и их сторонники, реагируя на интерес соотечественниц к приехавшим на матчи иностранцам, называли их блудницами, «наташами», «чернильницами» и утверждали, что они позорят Россию перед всем миром. Также в пабликах звучали призывы к насилию в отношении таких девушек - например, их предлагалось обливать зеленкой», - говорится в публикации на данную тему.