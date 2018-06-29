 Госаудитслужба проверила украинские порты и нашла нарушения на сотни миллионов гривен. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на проект "Марлин", который обнародовал письмо ГАС к Кабинету министров.

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Как отметили аудиторы, в период с 1 января 2016 года по 1 июня 2017 года руководящему составу ГП "АМПУ" выплачены зарплаты в повышенном размере на сумму 40,5 млн гривен.

Из-за несоблюдения показателей, которые являются основанием для премирования работников на Николаевском филиале необоснованно потратили 5,3 млн грн, а работники Херсонского филиала доначислили себе лишних выплат на оздоровление в размере 1,3 млн грн - отмечают в Госаудитслужбе.

Аудиторы установили, что Ильичевский филиал в 2017 году перечислил профсоюзу порта Черноморск 70 млн грн на строительства мостового перехода через Сухой лиман, что не является направлением деятельности профсоюза.

В случае внесения изменений, которые сделают возможным перечисление средств профсоюзам на улучшение инфраструктуры необоснованные расходы вырастут до 50 млн гривен в 2018 году, говорится в письме.

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Кроме того, как отмечают аудиторы, размер портовых сборов и предоставление скидок является непрозрачным.

Например, приказ Мининфраструктуры от 6 октября 2015 года по внедрению 50% скидки от ставок всех сборов, кроме административного для судов, которые загружаются или разгружаются в морских портах Украины привел к уменьшению доходов Одесского филиала примерно на 57,7 млн гривен. Аналогичные скидки сократили поступления портовых сборов в Южненском филиале на сумму 102 млн грн, Николаевском филиале – 21,3 млн гривен.

Скидки касаются и отдельных судов. Так, Ильичевский филиал взимал портовые сборы с Geroite nа Sevastopol и Geroite nа Odessa (флаг судов - Болгария) как с судов группы Б, вместо отнесения их к группе А – из-за чего потерял 3,6 млн долл США (91,4 млн гривен).

Южненский филиал потерял 97,5 млн грн в виде платы за пользование причалами из-за неурегулированности на уровне Министерства инфраструктуры Украины и Фонда государственного имущества Украины вопроса о расторжении договоров на пользование этими сооружениями.

А из-за того, что Николаевский филиал в июле 2013 года заключил договора сервитута (ограниченного права пользования землей. - Ред.) на заведомо невыгодных условиях в период с 1 января 2016 года по 1 декабря 2017 года утрачена возможность взыскания с операторов средств за доступ к причалам на сумму 195 млн грн.

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Также на финансовое состояние предприятия негативно влияет безнадежная дебиторская задолженность, неликвидные капитальные инвестиции и невыполнение договорных обязательств.

Как отметили аудиторы, в целом филиалы имеют более 270 млн грн сомнительной дебиторской задолженности из-за банкротства контрагентов.

Из-за невыполненных договорных обязательств филиалами ГП "АМПУ" существует вероятность потери 27 млн ​​грн.

Утвержденные показатели финансовых планов по капитальным инвестициям постоянно не выполняются: в 2015 году капитальные инвестиции выполнены на 59%, в 2016 году на 25%, а за 9 месяцев 2017 года на 11% (использовано 204,4 млн грн при плане в 1,8 млрд грн).

Негативной является тенденция уменьшения объемов переработки грузов: в 2017 году их переделали в 12,3 млн тонн меньше, чем в 2016 году. Доля переработанных грузов государственными компаниями тоже падает: если в 2014 году было переработано 49,2 млн тонн, то в 2017 году - 34,7 млн тонн.

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Результаты аудита переданы в Министерство инфраструктуры и Национальное антикоррупционное бюро Украины.





