 Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ, - Денисова

Об этом говорится в заявлении уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 112.ua.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И нам отказывает в экстрадиции Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинца из российских тюрем", - заявила омбудсмен.

Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

Как сообщалось, Украина ранее заявляла о готовности передать России 23 человека, чтобы освободить Олега Сенцова, который голодает, и других политзаключенных Кремля, но РФ не ответила на предложение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

Напомним, уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова официально обратилась к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову и к заместителю администрации президента Антону Вайно по поводу посещения ею украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на территории России.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России Владимиру Путину.