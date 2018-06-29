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 Политика Украины
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 Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ, - Денисова

Украина готова передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Об этом говорится в заявлении уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 112.ua.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И нам отказывает в экстрадиции Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинца из российских тюрем", - заявила омбудсмен.

Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

Как сообщалось, Украина ранее заявляла о готовности передать России 23 человека, чтобы освободить Олега Сенцова, который голодает, и других политзаключенных Кремля, но РФ не ответила на предложение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

Напомним, уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова официально обратилась к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову и к заместителю администрации президента Антону Вайно по поводу посещения ею украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на территории России.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России Владимиру Путину.

Источник: https://censor.net.ua/n3074022
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
москалям їхні ходячі руплі не надто і потрібні.
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Так він у "днр"лише в руплях отримує платню Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців, незаконно утримуваних у в'язницях РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 3448
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МЫ уже видели, какие гарантии дает )(уйло и как они выполняются. Но все правильно, Денисова. Давай, пытайся. Хоть что-то. Не то что эта мадам в красной куртке Лутковская- чистая дрянь.
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Лутковська чисто із ПР. Тобто вона дійсно "дрянь", але ваша "дрянь".
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Цытата из тебя. Не пиши мне. Забыл? Я нет.
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Добре, що не забув. Я не стримався коли побачив твою брехню
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Для росії життя її громадян нічого не варте. Їм треба Медведчука і подібних йому.
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неправильный ход. Вы бы лучше им 23 банки тушёнки предложили, в этом они бы увидели смысл. А так вернуть себе доказательства своего позора да еще и кормить их потом? Нет, это выше их сил.
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Мне кажется, Денисова больше нацелена на скандал и шумиху, чем на конечный результат.
В ней нет ни грамма дипломатии. Для омбудсмена это плохо.
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А може в неї завдання таке - підняти на весь світ скандал і шуміху, бо ніяка дипломатія з кацапами не діє.
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Скандал и шумиха у нее уже получаются, будем надеяться, что и конечный результат будет.
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Откуда вы все свежезарегистрированные лезете? Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців, незаконно утримуваних у в'язницях РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 9165
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А что, здесь место только для малосольнорегистрированных?
Так у вас уже крышки срывает. Україна готова обміняти 23 російських ув'язнених на 23 українців, незаконно утримуваних у в'язницях РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 9260
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Я тащуся коли зайвохромосомні починають давати поради. Встань у чергу. Спочатку вислухаємо представника Руанди, і вже потім - рашки. Варто не забувати про своє місце у абетковому списку ООН.
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вы всё врёти.менять будут 170 на 23 украинца
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на переговорах в минске евгений марчук поскандалил сильно
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Важно!!! Или ты предлагаеш всех руснявых пленных поменять на одного украинца??!!!
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Если бы Пеца хотел освобождения восточных областей,то сейчас самое подходящее время,а так сепары свирепствуют ещё сильнее,гибнут люди,а Пеца празднует
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Подскажите кто нибудь кто знает где можно список этих 23х россиян найти? Гугл поисковике только несколько фамилий оттуда найти смог, мне интерестно сколько там из этих 23х реальных пленных с Донбасса кроме Агеева а сколько политических как наш Сенцов?
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Напиши в СБУ і додай свої особисті данні із номером паспорта
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Я обычный гражданин , СБУ со мной говорить не станет, удивляет что журналисты об этом молчат? И СБУ тоже...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинца, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ, - Денисова
 
 
 
 
 
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