 "Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом высокопоставленный российский чиновник написал на своей странице в соцсети.
"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...История и время вмешались", - написал Королев.
Барину покажешь.
Россия разрушает стереотипы о себе, но есть один, который упорно поддерживается на ЧМ: речь о продажности российских девушек.
Подробно эту тему раскрывает российский писатель Платон Беседин в статье под красноречивым заглавием: «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну» («Московский комсомолец», 27 июня).
«Соцсети забиты видео, на которых юные и не очень россиянки ведут себя как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью», - констатирует Беседин и приводит ряд конкретных примеров подобного рода из различных городов России, подчеркивая: многие девушки в РФ не только проститутки, но и алкоголички («россиянка поочередно прикладывается к коле и водке»).
«Можно сказать, что за них стыдно. Но, боюсь, слово «стыд» тут будет выглядеть атавизмом. Это чувство многим российским девицам неведомо в принципе…
У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. А если еще и долларом поманить, то совсем о-го-го! Воспитали их и, более того, воспели«, - резюмирует писатель и пытается найти ответ на извечный российский вопрос: «Кто виноват?».
«Такое поведение россиянок по отношению к иностранцам - прямой результат той нравственной системы, которую создало наше государство. Все эти разговоры о скрепах, уж простите, для нищебродов. На деле совсем другое. Телевидение с утра до вечера показывает нам шлюх, которые учат зрителя лишь одному: продаваться.
И шлюхи - это не только те, кто идет в «Дом-2», чтобы подороже продать себя очередному «папику» (медийные девицы элитнее), но и те, кто участвует, к примеру, в проституции политической…
Шлюхи заполонили медиапространство и реальную жизнь. Тот, кто еще помнит, что есть достоинство и честь, высмеиваются. Они чужие на этом празднике свингерской жизни».
Отметим, что речь не идет о преувеличенной эмоциональной реакции одного из «инженеров человеческих душ».
Крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» предупредила администраторов сообществаBuceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети, сообщил«Ведомостям» представитель интернет-площадки.
Соцсеть потребовала от администраторов ужесточить модерацию контента и комментариев в группах.
Сообщество Buceta rosa было создано во «В контакте» 19 июня, вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в 11 городах России и продлится по середины июля.
Группа появилось после того, как в интернете в начале ЧМ-2018 разошелся ролик, где российская девушка вслед за бразильскими болельщиками подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски; у этого выражения есть и второе значение, обозначающее женские половые органы).
На самом деле, это лишь отдельный скандальный эпизод, а само сообщество продолжает существовать в свободном доступе, публикуя материалы различного характера - прежде всего, на тему «как соблазнить иностранца».
Впрочем, есть на этом портале и иные публикации (например эта от 24 июня):
«После чемпионата мира отношение мужского пола в РФ к женскому изменится навсегда… Всё произойдёт (уже произошло) на подсознательном уровне, весь этот ушат позора, который мужской пол в России в момент чемпионата увидел и испытал на себе в таком концентрированном количестве - навсегда поменяет отношение русских мужчин к русским женщинам.
Теперь появится намного больше мужчин, которые будут относиться к русским женщинам хуже чем раньше… Бомба, которую взорвал женский пол в момент чемпионата, навсегда поменяет мышление мужчин в России. Бездумные леди, которые опозорили страну перед всем миром, не способны были заглянуть вперёд. В итоге их месяц легкомысленности обернётся им же и всему женскому полу вечностью презрительного отношения«.
Отметим, что на проблему продажности российских женщин обратил внимание даже ведущий в РФ респектабельный портал Интерфакс.
«В подобных группах публикуются посты, посвященные неподобающему, по мнению авторов, поведению россиянок во время чемпионата мира - общению и, возможно, сексу с иностранными болельщиками.
Участники групп и их сторонники, реагируя на интерес соотечественниц к приехавшим на матчи иностранцам, называли их блудницами, «наташами», «чернильницами» и утверждали, что они позорят Россию перед всем миром. Также в пабликах звучали призывы к насилию в отношении таких девушек - например, их предлагалось обливать зеленкой», - говорится в публикации на данную тему.
Німетчина одержала за свої гріхи.
Ййййооожж,а про рассєю забуло ?
Вона те ж, за душі невиннопомерлих одержить по повній,
чи ні ?
бех них со скуки бы все померли...
Еще
Все страны гордятся своими гениями и талантами. И только Россия гордится своими убийцами и ворами.
если в развязывании ВМВ немцев еще можно обвинить . хотя нужно вспомнить и о втором ( а возможно и первом ) зачинщике . о Советском Союзе . то ПМВ это плод коллективного труда . воевать хотели все ( и Росиюшка в том числе ) . нужен был только предлог . а зачинщик . не знаю можно выбирать любого
Сербия . спецслужбы которой чувствуя братское плечо России вели себя крайне дерзко и устроили провокацию . покушение на австрийского наследника
Австро-Венгрия . которая решила не спускать все на тормозах и наказать зарвавшихся террористов из Белграда
Россия которая возомнила себя защитницей угнетенных славян и почему то решившая что кайзер не станет воевать за австрияков .
Германия . полностью выполнившая все пункты союзного договора с Австро-Венгрией . и которая чувствуя свою силу не прочь была повоевать и напомнить всем в Европе у кого самая сильная армия . тем более что разгромить Россию и Францию они были вполне в состоянии
Французы . тут все просто . это был их единственный шанс отомстить прусакам за унизительное поражение в 1871 году . ну и отобрать у них Эльзас и Лотарингию . вот они ним и воспользовались
Англия . вот Англия на мой взгляд и есть главный виновник начала войны . если бы Лондон не вилял а с самого начала занял принципиальную позицию то кайзер думаю не стал бы воевать а заодно и Вену бы одернул .
а нынешняя общепринятая версия это всего лишь вариант победителей . историю как известно они пишут