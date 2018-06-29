 "Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом высокопоставленный российский чиновник написал на своей странице в соцсети.

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...История и время вмешались", - написал Королев.

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