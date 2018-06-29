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Все про:Германия (3114) Россия (69778) футбол (2947) ЧМ-2018 (188)

 "Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018

Губернатор Липецкой области РФ Олег Королев заявил, что вылет немецкой футбольной сборной с ЧМ-2018 - это месть Германии за то, что она развязала две мировые войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом высокопоставленный российский чиновник написал на своей странице в соцсети.

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...История и время вмешались", - написал Королев.

Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить, - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3074021
 
 
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Интересно, а чьи невинно убиенные души будут мстить сборной РФ ?
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Русня не меньше причастна к развязыванию обоих мировых войн. Слава богу их планы по "мировой революции" провалились, а сам совок истёк кровью
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Что у барина на уме, то у челяди на языке.
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Ты скриншот не забудь сделать.
Барину покажешь.
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Причем, что особо интересно, это души убитых корейцев.
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немецкие братья управляли роssiей 308 лет
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Кацапский губернатор излишне суеверен, да и не знает историю. Германский Кайзер Вильгельм 2, просто "умолял" "николашку 2" не вмешиваться в эту авантюру, но тот посчитал , что красная армия, верней царская, всех сильней--в итоге, весь царизм ушел в небытие. А теперь вот путинизм, с такими губернаторами. Еще умолчал, что погубленные души убиенных и замученных в ГУЛАГАХ людей, не дают развиваться и жить богато всей России, которая к великому позору своему, имеет баснословные кладези полезных ископаемых, которые позволили бы идти им впереди планеты всей...Интересно,а кто поможет или помешает самим кацапурам стать чемпионами.
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да что же они там курят, едят, пьют, ...... ,в этой ебну...той стране? Где же их бл....ядь таких "умных" берут?
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сейчас рашка тоже вылетет. Хочу от него такой же твит прочитать
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зато духи из ГУЛАГа помогли россии слепить петуха


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общее время просмотра многомиллиардного бенефиса хйла - минут двадцать, всего.. кацапы, лох платит всегда
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«Шлюхи мундиаля»: СМИ РФ заметили «проблему» (обновлено)

Россия разрушает стереотипы о себе, но есть один, который упорно поддерживается на ЧМ: речь о продажности российских девушек.
Подробно эту тему раскрывает российский писатель Платон Беседин в статье под красноречивым заглавием: «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну» («Московский комсомолец», 27 июня).
«Соцсети забиты видео, на которых юные и не очень россиянки ведут себя как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью», - констатирует Беседин и приводит ряд конкретных примеров подобного рода из различных городов России, подчеркивая: многие девушки в РФ не только проститутки, но и алкоголички («россиянка поочередно прикладывается к коле и водке»).
«Можно сказать, что за них стыдно. Но, боюсь, слово «стыд» тут будет выглядеть атавизмом. Это чувство многим российским девицам неведомо в принципе…
У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. А если еще и долларом поманить, то совсем о-го-го! Воспитали их и, более того, воспели«, - резюмирует писатель и пытается найти ответ на извечный российский вопрос: «Кто виноват?».
«Такое поведение россиянок по отношению к иностранцам - прямой результат той нравственной системы, которую создало наше государство. Все эти разговоры о скрепах, уж простите, для нищебродов. На деле совсем другое. Телевидение с утра до вечера показывает нам шлюх, которые учат зрителя лишь одному: продаваться.
И шлюхи - это не только те, кто идет в «Дом-2», чтобы подороже продать себя очередному «папику» (медийные девицы элитнее), но и те, кто участвует, к примеру, в проституции политической…
Шлюхи заполонили медиапространство и реальную жизнь. Тот, кто еще помнит, что есть достоинство и честь, высмеиваются. Они чужие на этом празднике свингерской жизни».
Отметим, что речь не идет о преувеличенной эмоциональной реакции одного из «инженеров человеческих душ».
Крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» предупредила администраторов сообществаBuceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети, сообщил«Ведомостям» представитель интернет-площадки.
Соцсеть потребовала от администраторов ужесточить модерацию контента и комментариев в группах.
Сообщество Buceta rosa было создано во «В контакте» 19 июня, вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в 11 городах России и продлится по середины июля.
Группа появилось после того, как в интернете в начале ЧМ-2018 разошелся ролик, где российская девушка вслед за бразильскими болельщиками подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски; у этого выражения есть и второе значение, обозначающее женские половые органы).
На самом деле, это лишь отдельный скандальный эпизод, а само сообщество продолжает существовать в свободном доступе, публикуя материалы различного характера - прежде всего, на тему «как соблазнить иностранца».
Впрочем, есть на этом портале и иные публикации (например эта от 24 июня):
«После чемпионата мира отношение мужского пола в РФ к женскому изменится навсегда… Всё произойдёт (уже произошло) на подсознательном уровне, весь этот ушат позора, который мужской пол в России в момент чемпионата увидел и испытал на себе в таком концентрированном количестве - навсегда поменяет отношение русских мужчин к русским женщинам.
Теперь появится намного больше мужчин, которые будут относиться к русским женщинам хуже чем раньше… Бомба, которую взорвал женский пол в момент чемпионата, навсегда поменяет мышление мужчин в России. Бездумные леди, которые опозорили страну перед всем миром, не способны были заглянуть вперёд. В итоге их месяц легкомысленности обернётся им же и всему женскому полу вечностью презрительного отношения«.
Отметим, что на проблему продажности российских женщин обратил внимание даже ведущий в РФ респектабельный портал Интерфакс.
«В подобных группах публикуются посты, посвященные неподобающему, по мнению авторов, поведению россиянок во время чемпионата мира - общению и, возможно, сексу с иностранными болельщиками.
Участники групп и их сторонники, реагируя на интерес соотечественниц к приехавшим на матчи иностранцам, называли их блудницами, «наташами», «чернильницами» и утверждали, что они позорят Россию перед всем миром. Также в пабликах звучали призывы к насилию в отношении таких девушек - например, их предлагалось обливать зеленкой», - говорится в публикации на данную тему.
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За підготовку і розв"язання ІІ св. війни в повній мірі несе відповідальність і більшовицька Москва. Заява цього гр-бр-натора свідчить лише про абсолютну тупість російських високопосадовців, їхню непомірну великороську кацапську пиху поряд з крайнє куцими можливостями, передусім - розумовими.
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а эта гнида не рассказывала как вместе с фашистами деребанили Польшу? а как парады проводили да учили немецких летчиков да танкистов?, кацап он и в Африке кацап.
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Дебілко корольов все "розставив" по своїх місцях.
Німетчина одержала за свої гріхи.
Ййййооожж,а про рассєю забуло ?
Вона те ж, за душі невиннопомерлих одержить по повній,
чи ні ?
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ссср умер от инфаркта,роssiя умрёт от клиамакса
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Епанько подай патроны. Шо это недоразвитое в воскресенье будет строчить, когда наследники трушной хунты из Испании трешку лаптеногим отгрузят?)))
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Хай Меркель, слова цього полудурка, перечитує разом зі своїми партнерами пере запуском "Сев.пот-2"
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до чего же я обожаю кретинов - молоко бы им бесплатно выдавал.
бех них со скуки бы все померли...
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Трудности перевода в исполнении РЖД: "Вони розв'язали дві світові війни, і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстили і будуть мстити", - російський губернатор про виліт збірної Німеччини із ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5746

"Вони розв'язали дві світові війни, і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстили і будуть мстити", - російський губернатор про виліт збірної Німеччини із ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 9554
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Nasha Canada‏ @NashaCanada 2 ч.2 часа назад

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Все страны гордятся своими гениями и талантами. И только Россия гордится своими убийцами и ворами."Вони розв'язали дві світові війни, і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстили і будуть мстити", - російський губернатор про виліт збірної Німеччини із ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5606
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штирлиц идет по коридору группенфюр.какой штирлиц,по какому коридору нервно спросил мюллер и закурил беломор-канал
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Так почему тогда не мстили в 1954, 1974, 1990, 2014 годах. Не от того-ли, что власть в России была другой и менее агрессивной?
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Мокшанин полудурок конечно,но радует что сраные бюргеры обосрались. Это им за СП-2 "Вони розв'язали дві світові війни, і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстили і будуть мстити", - російський губернатор про виліт збірної Німеччини із ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 1831
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тоже мне жертва пропаганды "Вони розв'язали дві світові війни, і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстили і будуть мстити", - російський губернатор про виліт збірної Німеччини із ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 3028
если в развязывании ВМВ немцев еще можно обвинить . хотя нужно вспомнить и о втором ( а возможно и первом ) зачинщике . о Советском Союзе . то ПМВ это плод коллективного труда . воевать хотели все ( и Росиюшка в том числе ) . нужен был только предлог . а зачинщик . не знаю можно выбирать любого

Сербия . спецслужбы которой чувствуя братское плечо России вели себя крайне дерзко и устроили провокацию . покушение на австрийского наследника

Австро-Венгрия . которая решила не спускать все на тормозах и наказать зарвавшихся террористов из Белграда

Россия которая возомнила себя защитницей угнетенных славян и почему то решившая что кайзер не станет воевать за австрияков .

Германия . полностью выполнившая все пункты союзного договора с Австро-Венгрией . и которая чувствуя свою силу не прочь была повоевать и напомнить всем в Европе у кого самая сильная армия . тем более что разгромить Россию и Францию они были вполне в состоянии

Французы . тут все просто . это был их единственный шанс отомстить прусакам за унизительное поражение в 1871 году . ну и отобрать у них Эльзас и Лотарингию . вот они ним и воспользовались

Англия . вот Англия на мой взгляд и есть главный виновник начала войны . если бы Лондон не вилял а с самого начала занял принципиальную позицию то кайзер думаю не стал бы воевать а заодно и Вену бы одернул .

а нынешняя общепринятая версия это всего лишь вариант победителей . историю как известно они пишут
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знаю одного украинского пенсионера у которого пенсия выше 5-ти этажного дома.живёт в барвихе под москвой.
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Не понял а с чего это 2 е- 1ю мировую развязали сербы и 2 кузена
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Параша развязала 3 мировых войны. Её вина в 1-й на 30%, во 2-й на 50%, и в 3-й ("гибридной")- на 100%.
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Там просто фабрика дебилов працюе на повну потужнисть. В стране лгунов и хамов другие не выживают.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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