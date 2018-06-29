EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  275  4
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (540) Донбасс (16498) Бондарчук Николай (1)

 За сутки на Донбассе зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников, - ООС

За минувшие сутки, 28 июня 2018 года, на Донбассе зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил (ООС) Николай Бондарчук.

"Для ведения разведки наших позиций противник не уменьшает активность использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Два БПЛА удалось идентифицировать как "Орлан-10" и один типа "Гранат" российского производства", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ

Также Бондарчук отметил, что с целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы.

За сутки на Донбассе зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074020
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно говорить - сбито четыре вражеских беспилотника.
 показать весь комментарий
 
 
ты там из хермании сбиваешь конезаводчик с зряплатой 10 000 эвро...)))
 показать весь комментарий
 
"Орлан-10" и "Гранат" правильнее классифицировать не беспилотник, а "х*йня-леталка".
 показать весь комментарий
 
Значит нам нада научиться сбивать кацапские беспилотники.
Говорить и собирать пресс-конференции про это не нада, нада их просто х...ть без разговоров и оглядок на ОБСЕ.
МЫ, в конце концов, не ОБСЕ защищаем, а самоих себя. То и отвечать мы должны на кацапскую агрессию адекватно - сильным артилерийским зарядом по скоплению кацапских слизней.
Не ныть, как обычно, перед западными партнёрами, а наказать кацапов свинцом по заслугам.
Но у нас нету того главнокомандуещего, который не забоялся бы врезать в грызло кацапам, увы... У нас - жалюгидный барыга, а значит хлопцы продолжат гибнуть и мы ничем мстить кацапам не будем, будем с ими торговать и мутить с ими бизнес.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на Донбассе зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников, - ООС
 
 
 
 
 
 вверх