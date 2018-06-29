 За сутки на Донбассе зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил (ООС) Николай Бондарчук.
"Для ведения разведки наших позиций противник не уменьшает активность использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Два БПЛА удалось идентифицировать как "Орлан-10" и один типа "Гранат" российского производства", - сообщил он.
Также Бондарчук отметил, что с целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы.
Говорить и собирать пресс-конференции про это не нада, нада их просто х...ть без разговоров и оглядок на ОБСЕ.
МЫ, в конце концов, не ОБСЕ защищаем, а самоих себя. То и отвечать мы должны на кацапскую агрессию адекватно - сильным артилерийским зарядом по скоплению кацапских слизней.
Не ныть, как обычно, перед западными партнёрами, а наказать кацапов свинцом по заслугам.
Но у нас нету того главнокомандуещего, который не забоялся бы врезать в грызло кацапам, увы... У нас - жалюгидный барыга, а значит хлопцы продолжат гибнуть и мы ничем мстить кацапам не будем, будем с ими торговать и мутить с ими бизнес.