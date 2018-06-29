 За сутки на Донбассе зафиксировано 4 пролета вражеских беспилотников, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил (ООС) Николай Бондарчук.

"Для ведения разведки наших позиций противник не уменьшает активность использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Два БПЛА удалось идентифицировать как "Орлан-10" и один типа "Гранат" российского производства", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ

Также Бондарчук отметил, что с целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы.