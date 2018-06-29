 Завтра в Северодонецке попрощаются с воином Валерием Шишаком, погибшим в бою с ДРГ врага на Донетчине

Завтра, 30 июня, в 9:30, по адресу ул. Егорова, 2Б в городе Северодонецк (здание городского морга на территории медсанчасти) состоится прощание с Валерием Казимировичем Шишаком (позывной Поляк), командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады, погибшим 28 июня в районе н.п. Пивденное (вблизи оккупированной Горловки) в бою с ДРГ наемников РФ, которые приблизились к нашим позициям под прикрытием артиллерийского и минометного обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Валерий Казимирович Шишак родился 12.12.1960 года в Северодонецке. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. С началом русско-украинской войны, в 2014 году, пошел добровольцем в батальон "Луганск-1" и впоследствии перешел в ряды 24-й ОМБр.
Напомним, во время боя с группой боевиков 28 июня Валерий Шишак увидел, что тяжело ранен его подчиненный и бросился на помощь, но в этот самый момент в него попал вражеский снайпер.Источник: https://censor.net.ua/n3074019
Довкола мене тіла ворогів.
Я пішов незборимим, грюкнув дверима,
Я за собою не лишив боргів...
Ще на останок побачив світанок,
Сонячний промінь і краплю роси.
Життя прожив гідно, хоч, може, й не видно,
Та я не боявся, не нив, не просив.......