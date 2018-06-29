 Завтра в Северодонецке попрощаются с воином Валерием Шишаком, погибшим в бою с ДРГ врага на Донетчине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Валерий Казимирович Шишак родился 12.12.1960 года в Северодонецке. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. С началом русско-украинской войны, в 2014 году, пошел добровольцем в батальон "Луганск-1" и впоследствии перешел в ряды 24-й ОМБр.

Напомним, во время боя с группой боевиков 28 июня Валерий Шишак увидел, что тяжело ранен его подчиненный и бросился на помощь, но в этот самый момент в него попал вражеский снайпер.