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 Политика Украины
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 Денисова: Я проинформирую комиссара СЕ по правам человека, а также миссии ООН и ОБСЕ о моем недопуске ко всем украинским заложникам

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о намерениях в ближайшее время проинформировать о своем недопуске к удерживаемым в РФ по политическим мотивам гражданам Украины комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на брифинге в пятницу в Москве.

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США о нарушении: международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призываю ее посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН и ОБСЕ", - заявила Денисова.

При этом Денисова подчеркнула, что выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, "была политизирована и заблокирована Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

Украинский омбудсмен напомнила, что официальный Киев ожидает от Москвы ответ на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

"Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", - отметила Денисова.

Напомним, российский и украинский омбудсмены вчера прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако в колонию украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.

Позже Москалькова заявила, что встречалась с украинским политзаключенным, и эта встреча была довольно продолжительной - около часа.

По ее словам, заключенный в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.

Денисова этим заявлениям российской коллеги не верит.

Позже от украинского омбудсмена в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.

Источник: https://censor.net.ua/n3074018
 
   
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Она хотела сказать "Я настучу". Стукачей даже свои не любят.
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Безусловно добиваться персональных санкций непосредственным мучителям и полачам, привлекая международные институты! Но тут надо все силы приложить спасая человека, что бы не случилось по примеру Магнитского - по факту смерти.
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Кого спасать? Вы уже спасли Савченко и где она теперь?
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ну так если бы савченко не начала чудить, то была всеми уважаемым человеком...но в любом случае, своих надо освобождать
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этого мы точно не знаем, но это не повод не бороться за освобождение из плена своих граждан
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Все равно спасать, даже если его уже сломали!!!
В этом как раз отличие от варварской РФ.
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Это у вас кацапов извращенная логика. Вам жертвам репрессий с детства в головы вбивали что требовать что то по закону - это "стучать". Вот потому вы такое быдло безправное и тупоголовое!!!
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Кого видишь? Сам то понял что написал?
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А они все выразят "особую обеспокоенность"........
Только уничтожение рф. Иначе нам не выжить. А это несбыточно.
А в рф ментовка- обмудсмен)))) цирк. Граждане рф совсем онемели от путлера!
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Йой как сбыточно .Совок розвалився, і ця потвора згине.
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та не при нашей жизни((( совок не один десяток лет разваливали. ..........а сегодня могли бы и быстро развалить, но больше хотят денюжку из параши иметь.
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Гарантированный садизм небратьев
Денисова: Я проинформирую комиссара СЕ по правам человека, а также миссии ООН и ОБСЕ о моем недопуске ко всем украинским заложникам - Цензор.НЕТ 3200
Посмотрите эти видео. Наша Уполномоченная по правам человека поехала в рашку и столкнулась с русской подлостью. Путло дал гарантии про свободный доступ к политзаключенным, но вопреки им Денисову не пустили в колонию к Сенцову. Более того кортеж москальковой проехал мимо нее не останавливаясь, а москалькова не берет трубку на звонки Денисовой.
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995972920475447/
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995979570474782/

Посмотрите как свинособаки изощренно издеваются над нашей Уполномоченной по правам человека. Тупо маринуют под воротами. Видят, как она хочет встретиться с Сенцовым, и играют на этом, сначала дают надежду, типа, договорились, а в последний момент тупо не пускают. Обращайтесь в пресс-службу.
Вот это наш враг. Подлая сволочь, которая получает садистское удовольствие, просто обманывая тебя и издеваясь. Вот это - вести с ним переговоры. Посмотрите и больше никогда не пишите ничего про то, что "у Порошенко не хотят освобождать пленных".
И да. Вот это наша Украина, где государство борется за тебя и сражается, когда ты попал в беду. Денисова практически грудью и голыми руками ловит тот джип из кортежа москальковой. Госчиновник, а искренне переживает. Это не подделаешь.
Эти видео - лучшая пропаганда разницы тех двух миров, которые в Украине и в россии. Как наша Уполномоченная борется за наших, и как их Уполномоченная борется. "Слишком много у уполномоченного дел, чтобы просто так находится в стране." - вот ответ москальковой, когда она была в Киеве. Приехала, не пустили - ну, и фиг с ними, с пленными.
Смотрите эти видео. Это лучшая пропаганда разницы тех двух миров и двух векторов, которые мы выбрали в Украине и в россии.
https://www.facebook.com/UNIAN.net/videos/1856956724366044/
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Пусть эту фотографию Денисовой во всех "ООН" показывают, чтобы не забывало "прогрессивное мировое человечество" с кем "за поребриком" дело имеют: с уголовниками и садистами.
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тіко ж ви не подумайте, шо ворог за парєбріком, ні-ні!
зараз зрадойоги вам пояснять про барижну владу, про кримське походження омбудсмена і таке інше
карочє, ворог - у Києві!
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А вам даунам шыкаладным не приходило в голову что многочисленые внешние враги пользуются слабостью Украины из за внутренних врагов? Не? Одним словом. И Д И О Т Ы !!!
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Да его попросту уже может и не быть в живых иначе какой смысл во всем этом цирке?
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Понятно что педерацию если его нет в живых то у них нет выхода кроме как устраивать все это. А через пару лет заявить что он умер в тюрьме.
Но получается что его типа адвокат тогда тоже врет?!
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Так и путлера нет в живых скорей всего. Я лично идентифицирую минимум трёх- один опухший вроде , с круглыми щеками аж под глаза, один более худой , но со шнобилем отрехтованным ( под умерший оригинал старались видать) и ещё один, но тоже вряд ли оригинал. Все они похожи между собой, но непохожи на вову старшего. Опыт содержания тела годами в мертвом виде есть у них, есть даже институт , который поддерживает мумии . Потом , когда уже будет 'путену' лет сто - предадут земле давно умершее тело.
Рашке нельзя верить ни в чем. Сенцов находится в огромной опасности, и мы- целая страна- ничего не можем для него сделать.
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Денисова, мы понимаем, конечно, что страсбкрг тебе посетить больше хочется, но ты ж ничего вообще не сделала! Нужно было сразу тащить с собой представителей Красного Креста или других правозащитников европейских и с ними уже в рашке добиваться встречи хоть с кем- то из заключенных. Испортить рашке футбол, в конце концов. С твоим мандатом возможно все! А в страсбурге кукарекать - на путлера это вообще не действует.
Нашли кого сделать омбусвумен. Лишь бы по квоте яценюка было кому бюджет пилить. Надеюсь, вы все будете гореть в аду.
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Я что омбусвумен? Да было бы желание спасать, а не пилить деньги, то есть масса желающих получить эту должность и готовы работать даже бесплатно! Эта должность даёт неограниченные полномочия, открывает все двери. А ныть и без денисовой у нас есть кому. Вон Петя хотя бы.
Денисова была министром соц политики. Много хорошего видать сделала)) все это ощутили на себе))
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ну якщо в тебе є бажання рятувати,то не ний і організовуй визволення.А ми подивимося,що в тебе вийде.Поки що в тебе порожні балачки
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Да, в мене є велике бажання, але в мене немає тих можливостей, які є у омбесмена, Навіщо її туди поставили, щоб вона нила і всім розповідала про свою нікчемність?
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Справа зараз не в цьому,-Денісова,Хуїсова,чи якась там Хренісова.
Какцапія не надала можливості побачити в'язнів кремля,українському
обмудсмену.
Ось про що треба звонити у всі звони !!!
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Представители Красного Креста (Швейцарии) намедни получили "предупреждение".
Жаль, что Вы это этого не понимаете.
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Соплєжуйська політика ображених. Да підкіньте ви гранату Мертведчуку і туліть йому 20 років за тероризм. Пуйло за цього кащєя(разом з Гадєю) всіх наших заручників віддасть.
_______________________
Звісно сказав не подумавши. Шпигун проти кума свого начальства боїться пукнути по вітру, який там щось про "маскі-шоу"...
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путіну на медведчука плювати.У нього агентів повно,включаючи Гадю і голову політсили,яка її 2014 першим номером поставила
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Та ну да. Юлю три роки янек катував, пуйло і не пукнув. Скоріше навпаки, повісив Юлю у міжрозшук, коли справа проти неї в Печерському розвалювалась. Але, коли почали давати запити, він її карточку зняв.
Але що я збираюсь пояснити тролю стеця?
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С таким же успехом она может обратиться в Спортлото.
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путя-хан в в одобрении со стороны не нуждается, ханам повинуется Вселенная пока санитары не приведут в чувство
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Можливо,хтось і має надію на те,що українському омбудсмену
дозволять у рашастані відвідати когось із в'язнів.
Та це,-навряд чи.
Скоріше за все із Сенцовим справи хрєнови,тому і до інших
не пускають. Отаке.
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Людмила Денисова в 2016 году () задекларировала12,1 млн грн доходов и оплату процентов по кредиту в размере 5,5 млн грн за 2016 год. 161,4 тыс. грн дохода Денисовой составила заработная плата, 12 млн грн - заем у гражданки Украины Нины Анкудиновой. Наличными Денисова задекларировала 57,5 тыс. долл. и 7,7 млн грн. На счетах в Государственном экспортно-импортном банке депутат хранит 110,3 тыс. грн.
В собственности Денисовой находятся квартиры площадью 203 кв. м в Киеве и 119,2 кв. м в Севастополе, гараж в Киеве, нежилая недвижимость площадью 303,3 кв. м в поселке городского типа Парковом в Крыму, 25% нежилой недвижимости площадью 532,7 кв. м в Севастополе, 933,2 кв. м - в Симферополе, 350,6 кв. м и 241,7 кв. м - в Ялте, а также автомобиль Audi A6 2003 года выпуска.
Чиновница оплатила страховой платеж в размере 95,6 тыс. грн по договору страхования недвижимости от несчастных случаев.
Денисова владеет по 12,5% корпоративных прав компаний, главный офис которых зарегистрирован в Украине, "Астория-Сити" стоимостью 250 тыс. грн и "Машиностроительный завод "Автоливмаш" - 1,1 млн грн, по 25% - компаний "Триора" стоимостью 10 тыс. грн, "Севастопольмаринсервис" - 5,7 млн грн, "Гуматекс ЛТД" и "Торговый дом "Крымжелезобетон" - по 15,6 тыс. грн и обслуживающего кооператива "Батилиман" - 2,2 млн грн.
Кроме того, ей принадлежит 25% корпоративных прав компании "Гуматекс Балтия" стоимостью 99,8 тыс. грн, главный офис которой зарегистрирован в Латвии.
Также Денисова задекларировала бусы из жемчужин Mikimoto и часы Ulysse Nardin
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Трюдо выплатил штраф за неуказанные в декларации очки. А я лично идентифицировала у де6исовой очень много разных и очень дорогих сумок. Для неразбирающихся могу пояснить, что каждая из которых минимум- минимум три- пять тысяч долларов. Видела у неё в раде сумку hermes. Ну это очень дорогая сумка. Наверное, тысяч 20 евро. Потом видела на ней часы и это были не Улисс , а Бреге - которлева Неаполя - где- в районе тридцати тысяч уе. Это так общий взгляд , без углубленного анализа так сказать.
Я так давно наблюдаю за этой 'скромницей'.
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Та читати такої інфи,не перечитати і,не тільки про Денісову,і шо ?
Є пропозиція,чи так..... а попиZдіть ?
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А я вполне доволен, шо эту нашу белокурую мадаму кацапы опустили в лужу с говном!
Это ей, не из шикарного, кондиционированного офиса запрыгивать после работы на кожаные сидения немецкого мерина и ехать домой, на шикарную квартиру в центре столицы...
А здесь нужно опустится до нижайшего, бесправного уровня (до нашего с вами, мои люби украинцы) и там себя вкусить. Злее к кацапам будет в будущем.
А вообще, она - молодец. Пока держится достойно. Если как-то проявит себя, то многие (в том числе и я) поменяют про неё своё мнение. Посмотрим, понаблюдаем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова: Я проинформирую комиссара СЕ по правам человека, а также миссии ООН и ОБСЕ о моем недопуске ко всем украинским заложникам
 
 
 
 
 
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