 Денисова: Я проинформирую комиссара СЕ по правам человека, а также миссии ООН и ОБСЕ о моем недопуске ко всем украинским заложникам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на брифинге в пятницу в Москве.

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США о нарушении: международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призываю ее посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН и ОБСЕ", - заявила Денисова.

При этом Денисова подчеркнула, что выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, "была политизирована и заблокирована Россией".

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Украинский омбудсмен напомнила, что официальный Киев ожидает от Москвы ответ на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

"Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", - отметила Денисова.

Напомним, российский и украинский омбудсмены вчера прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако в колонию украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.

Позже Москалькова заявила, что встречалась с украинским политзаключенным, и эта встреча была довольно продолжительной - около часа.

По ее словам, заключенный в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.

Денисова этим заявлениям российской коллеги не верит.

Позже от украинского омбудсмена в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.