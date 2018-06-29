 Денисова: Я проинформирую комиссара СЕ по правам человека, а также миссии ООН и ОБСЕ о моем недопуске ко всем украинским заложникам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на брифинге в пятницу в Москве.
"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США о нарушении: международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призываю ее посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН и ОБСЕ", - заявила Денисова.
При этом Денисова подчеркнула, что выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, "была политизирована и заблокирована Россией".
Украинский омбудсмен напомнила, что официальный Киев ожидает от Москвы ответ на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.
"Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", - отметила Денисова.
Напомним, российский и украинский омбудсмены вчера прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако в колонию украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.
Позже Москалькова заявила, что встречалась с украинским политзаключенным, и эта встреча была довольно продолжительной - около часа.
По ее словам, заключенный в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.
Денисова этим заявлениям российской коллеги не верит.
Позже от украинского омбудсмена в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.
В этом как раз отличие от варварской РФ.
Только уничтожение рф. Иначе нам не выжить. А это несбыточно.
А в рф ментовка- обмудсмен)))) цирк. Граждане рф совсем онемели от путлера!
Посмотрите эти видео. Наша Уполномоченная по правам человека поехала в рашку и столкнулась с русской подлостью. Путло дал гарантии про свободный доступ к политзаключенным, но вопреки им Денисову не пустили в колонию к Сенцову. Более того кортеж москальковой проехал мимо нее не останавливаясь, а москалькова не берет трубку на звонки Денисовой.
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995972920475447/
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995979570474782/
Посмотрите как свинособаки изощренно издеваются над нашей Уполномоченной по правам человека. Тупо маринуют под воротами. Видят, как она хочет встретиться с Сенцовым, и играют на этом, сначала дают надежду, типа, договорились, а в последний момент тупо не пускают. Обращайтесь в пресс-службу.
Вот это наш враг. Подлая сволочь, которая получает садистское удовольствие, просто обманывая тебя и издеваясь. Вот это - вести с ним переговоры. Посмотрите и больше никогда не пишите ничего про то, что "у Порошенко не хотят освобождать пленных".
И да. Вот это наша Украина, где государство борется за тебя и сражается, когда ты попал в беду. Денисова практически грудью и голыми руками ловит тот джип из кортежа москальковой. Госчиновник, а искренне переживает. Это не подделаешь.
Эти видео - лучшая пропаганда разницы тех двух миров, которые в Украине и в россии. Как наша Уполномоченная борется за наших, и как их Уполномоченная борется. "Слишком много у уполномоченного дел, чтобы просто так находится в стране." - вот ответ москальковой, когда она была в Киеве. Приехала, не пустили - ну, и фиг с ними, с пленными.
Смотрите эти видео. Это лучшая пропаганда разницы тех двух миров и двух векторов, которые мы выбрали в Украине и в россии.
https://www.facebook.com/UNIAN.net/videos/1856956724366044/
зараз зрадойоги вам пояснять про барижну владу, про кримське походження омбудсмена і таке інше
карочє, ворог - у Києві!
ніякого!
Но получается что его типа адвокат тогда тоже врет?!
Рашке нельзя верить ни в чем. Сенцов находится в огромной опасности, и мы- целая страна- ничего не можем для него сделать.
Нашли кого сделать омбусвумен. Лишь бы по квоте яценюка было кому бюджет пилить. Надеюсь, вы все будете гореть в аду.
Денисова была министром соц политики. Много хорошего видать сделала)) все это ощутили на себе))
Какцапія не надала можливості побачити в'язнів кремля,українському
обмудсмену.
Ось про що треба звонити у всі звони !!!
Жаль, что Вы это этого не понимаете.
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Звісно сказав не подумавши. Шпигун проти кума свого начальства боїться пукнути по вітру, який там щось про "маскі-шоу"...
Але що я збираюсь пояснити тролю стеця?
дозволять у рашастані відвідати когось із в'язнів.
Та це,-навряд чи.
Скоріше за все із Сенцовим справи хрєнови,тому і до інших
не пускають. Отаке.
В собственности Денисовой находятся квартиры площадью 203 кв. м в Киеве и 119,2 кв. м в Севастополе, гараж в Киеве, нежилая недвижимость площадью 303,3 кв. м в поселке городского типа Парковом в Крыму, 25% нежилой недвижимости площадью 532,7 кв. м в Севастополе, 933,2 кв. м - в Симферополе, 350,6 кв. м и 241,7 кв. м - в Ялте, а также автомобиль Audi A6 2003 года выпуска.
Чиновница оплатила страховой платеж в размере 95,6 тыс. грн по договору страхования недвижимости от несчастных случаев.
Денисова владеет по 12,5% корпоративных прав компаний, главный офис которых зарегистрирован в Украине, "Астория-Сити" стоимостью 250 тыс. грн и "Машиностроительный завод "Автоливмаш" - 1,1 млн грн, по 25% - компаний "Триора" стоимостью 10 тыс. грн, "Севастопольмаринсервис" - 5,7 млн грн, "Гуматекс ЛТД" и "Торговый дом "Крымжелезобетон" - по 15,6 тыс. грн и обслуживающего кооператива "Батилиман" - 2,2 млн грн.
Кроме того, ей принадлежит 25% корпоративных прав компании "Гуматекс Балтия" стоимостью 99,8 тыс. грн, главный офис которой зарегистрирован в Латвии.
Также Денисова задекларировала бусы из жемчужин Mikimoto и часы Ulysse Nardin
Я так давно наблюдаю за этой 'скромницей'.
Є пропозиція,чи так..... а попиZдіть ?
Это ей, не из шикарного, кондиционированного офиса запрыгивать после работы на кожаные сидения немецкого мерина и ехать домой, на шикарную квартиру в центре столицы...
А здесь нужно опустится до нижайшего, бесправного уровня (до нашего с вами, мои люби украинцы) и там себя вкусить. Злее к кацапам будет в будущем.
А вообще, она - молодец. Пока держится достойно. Если как-то проявит себя, то многие (в том числе и я) поменяют про неё своё мнение. Посмотрим, понаблюдаем...