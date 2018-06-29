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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Парубий (1678) США (13851) Северный поток (292)

 "Строительство Nord Stream 2 будет остановлено", - Парубий о результатах встреч в Вашингтоне

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вместе со своими коллегами из Грузии, Литвы, Молдовы и Польши провели в Вашингтоне ряд важных политических встреч на высоком уровне.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам Парубия, состоялась встреча со спикером Палаты Представителей Конгресса США Полом Райаном и руководством Государственного департамента США.

"Наша цель - продемонстрировать единство государств, которые находятся на передовой! На передовой борьбы за спокойствие всего свободного мира. После встреч в Вашингтоне я точно знаю, что строительство Nord Stream 2 будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", - написал он, добавив, что предложил американским союзникам создать в Балто-Чорноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам.

Кроме того, Парубий призвал американских парламентариев еще до конца этого года принять резолюцию Конгресса США о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Также, спикер украинского парламента сообщил, что комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Грузии, Молдовы и Украины.

Отметим, что Андрей Парубий находится с визитом в США.

Строительство Nord Stream 2 будет остановлено, - Парубий о результатах встреч в Вашингтоне 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074017
 
   
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Парубий, если не будет остановлен, тогда как, покинешь кресло спикера и навсегда уйдешь из политики?
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Помню как сейчас, 1981 год, начиналось строительство газогона Помары-Ужгород. Германия поставляла трубы, и Рейган в ультимативной форме, потребовал прекратить поставки и отказаться брать газ у СССР.. Канцлер Шульц ответил, что этот газопровод - вопрос выживания ФРГ, и они не откажутся от него ни при каких условиях. Рейган дал заднюю. США тоже понимают, что загонять собаку в угол нельзя. В ЕС что, идиоты, и не понимают, что США тупо хочет втюхивать свой газ по двойной цене. Придумали какую - то угрозу безопасности. Чем больше каналов поставок, тем безопаснее, это очевидно. И газ будет дешевле.
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Мне казалось, Парубий - самый умный, кого майдан мог делегировать во власть. Но он не умнее Парасюка. На кого рассчитан этот бред? Он думает, ни у кого нет Интернета? Никто не сможет прочесть, что вчера США заявили немцам, что никаких санкций против Нордстрим-2 вводить не будут?
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.

с каких это делов оно будет остановлено ?
вы сначала миру покажите как вы реально с коррупцией боритесь
да и до фига вас. аж 450 депутатов. сделали бы 90
стоки тварей. не успеваешь запоминать всех ублюдков
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В России экономика в клочья, жрать нечего, футбол и мост не настоящие, воды нет, газ в деревни не провели, пенсий нет, электричества нет!!!! И они все поголовно бухают потому, что рабы Путина. Это радует!
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еще забыли упомянуть о тысячах росиских девачек, которые буквально охотятся на болельщиков иностранцев, отдаются в первые руки...а ведь не от хорошей жизни.. "Будівництво Nord Stream-2 буде зупинено", - Парубій про результати зустрічей у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 2297
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так и не гонюсь ))
я ж не в рашке живу, слава Богу..
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Ну-ка , объясните мне знатоки.Если будет новая труба, то Украина пролетает с транзитом. Америкосы говорят, что если они увеличат поставки газа в Европу, то ослабят влияние Путина. А если они не просто увеличат, а завалят Европу газом, то что? Украина будет в выигрыше? Мне дураку очевидно, что если отбросить всю мишуру, то вопрос стоит в том, кто будет поставлять газ в Европу . Россия мимо нас или США мимо нас. Ну или я, как обычно, вообще ничего не понимаю)
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Газопровод. - функция - доставка газа из пункта А в пункт Б. В данном случае из России в Европу, минуя Украину и не выплачивая денег ей за транзит тем самым удешевляя конечную стоимость поставляемого газа,- по Парубию - це гибридна зброя. А вот если как раньше ,прокачка газа в ту же Европу но через Украину с выплатой ей денег за транзит и повышая стоимость конечного продукта, це вже не гибридна зброя. а нормальный добрый бизнесс с АГРЕССОРОМ по Парубию. Так деж Рашка закопала цю собаку, Какой у нас мощный спикер,усе видит, усе чует ПИшаюся Андрюшей.
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воплями жрущих с лопаты "геополитиков" удовлетворен
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Нет у американцев другого варианта. Это не крымский мост- дорога в никуда. Сп2 это реально опасная штука. В первую очередь для Украины. Запарился уже объяснять местным олухам её опасность и что совсем не в потере транзита тут речь.
Допустив реализацию СП2, США фактически сольют Украину на растерзание Кремля. А поскольку всё уже зашло слишком далеко, слить по-тихому не получится. Только через большую войну в немаленькой стране у самых границ ЕС. По сравнению с которой Сирия покажется детской игрой.
Будут тормозить всеми силами. Тут Палрлубию наверное стоит поверить.)
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Не верю!
Американцы не будут крушить дружбу с Европой, ради какой-то там насквозь гнилой и коррумпированной страны на задворках с кацапами.
Эта "каша во рту" выдаёт свои чаяния за свершившийся факт.

Зашейте уже кто-нибудь ротяку этому "трибуну"! Ну, ейбогуже, мало того шо оно говорит сильно неразборчиво, так оно ещё и брехливый фантазёр.
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Может его просто не правильно поняли.
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Порошенко: "ТАНАП" значно підвищить энергобезпеу Європи
Порошенко: ПП-2 пiдiрве энергобезпеу Європи
Только мне кажется, что имеет место раздвоение личности?
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Германия получила от США гарантии о том, что американские санкции пока не будут распространяться на российские газопроводы. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает немецкий телеканал n-tv.«Мы добились гарантий, что санкции пока не затронут газопроводный проект», - сказала представитель Министерства экономики Германии.
Кому верить, Парубию или немецкому СМИ?
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Не-не! Это глюки в переводе - Парубий опять вынес все мозги переводчикам. Последствия от попыток перевода жертвы логопедов Парубия равнозначны обширному инсульту или тяжелому сотрясению мозга.
А с другой стороны, почему бы и нет? О прекращении строительства Северного Потока-2 продавшему свой бизнес и прекратившему за 2 недели войну Тошнотворному Порош(ен)ку, например, торжественно доложит Гелетей на параде Победы в освобожденном Севастополе в присутствии Яценюка с кулей у лобі и Матиоса с тепловизором.
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Хорошо что Парубий все порешал.Теперь можно спать спокойно
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Не-не! Это глюки в переводе - Парубий опять вынес все мозги переводчикам. Последствия от попыток перевода жертвы логопедов Парубия равнозначны обширному инсульту или тяжелому сотрясению мозга.
А с другой стороны, почему бы и нет? О прекращении строительства Северного Потока-2 продавшему свой бизнес и прекратившему за 2 недели войну Тошнотворному Порош(ен)ку, например, торжественно доложит Гелетей на параде Победы в освобожденном Севастополе в присутствии Яценюка с кулей у лобі и Матиоса с тепловизором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Строительство Nord Stream 2 будет остановлено", - Парубий о результатах встреч в Вашингтоне
 
 
 
 
 
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