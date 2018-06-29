 "Строительство Nord Stream 2 будет остановлено", - Парубий о результатах встреч в Вашингтоне

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Парубия, состоялась встреча со спикером Палаты Представителей Конгресса США Полом Райаном и руководством Государственного департамента США.
"Наша цель - продемонстрировать единство государств, которые находятся на передовой! На передовой борьбы за спокойствие всего свободного мира. После встреч в Вашингтоне я точно знаю, что строительство Nord Stream 2 будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", - написал он, добавив, что предложил американским союзникам создать в Балто-Чорноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам.
Кроме того, Парубий призвал американских парламентариев еще до конца этого года принять резолюцию Конгресса США о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
Также, спикер украинского парламента сообщил, что комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Грузии, Молдовы и Украины.
Отметим, что Андрей Парубий находится с визитом в США.
с каких это делов оно будет остановлено ?
вы сначала миру покажите как вы реально с коррупцией боритесь
да и до фига вас. аж 450 депутатов. сделали бы 90
стоки тварей. не успеваешь запоминать всех ублюдков
я ж не в рашке живу, слава Богу..
Допустив реализацию СП2, США фактически сольют Украину на растерзание Кремля. А поскольку всё уже зашло слишком далеко, слить по-тихому не получится. Только через большую войну в немаленькой стране у самых границ ЕС. По сравнению с которой Сирия покажется детской игрой.
Будут тормозить всеми силами. Тут Палрлубию наверное стоит поверить.)
Американцы не будут крушить дружбу с Европой, ради какой-то там насквозь гнилой и коррумпированной страны на задворках с кацапами.
Эта "каша во рту" выдаёт свои чаяния за свершившийся факт.
Зашейте уже кто-нибудь ротяку этому "трибуну"! Ну, ейбогуже, мало того шо оно говорит сильно неразборчиво, так оно ещё и брехливый фантазёр.
Порошенко: ПП-2 пiдiрве энергобезпеу Європи
Только мне кажется, что имеет место раздвоение личности?
Кому верить, Парубию или немецкому СМИ?
А с другой стороны, почему бы и нет? О прекращении строительства Северного Потока-2 продавшему свой бизнес и прекратившему за 2 недели войну Тошнотворному Порош(ен)ку, например, торжественно доложит Гелетей на параде Победы в освобожденном Севастополе в присутствии Яценюка с кулей у лобі и Матиоса с тепловизором.
А с другой стороны, почему бы и нет? О прекращении строительства Северного Потока-2 продавшему свой бизнес и прекратившему за 2 недели войну Тошнотворному Порош(ен)ку, например, торжественно доложит Гелетей на параде Победы в освобожденном Севастополе в присутствии Яценюка с кулей у лобі и Матиоса с тепловизором.