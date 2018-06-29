 "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом она сказала во время пресс-конференции в Москве сегодня, 29 июня.
"Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут насильно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных компонентов. Мы не знаем влияние на здоровье и психику этой смеси. Именно поэтому я настаивала на доступе к Олегу, чтобы собственными глазами убедиться в состоянии его здоровья и какую медицинскую помощь ему предоставляют. От Украины прячут ее граждан", - заявила она.
Напомним, российский и украинский омбудсмены вчера прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако в колонию украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.
Позже Москалькова заявила, что встречалась с украинским политзаключенным, и эта встреча была довольно продолжительной - около часа.
По ее словам, заключенный в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.
Денисова этим заявлениям российской коллеги не верит.
Позже от украинского омбудсмена в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.
Будапештский меморандум, Минск, Иловайский котел, 100500 всяких перемирий для перегруппировки войк?
Мало граблей уже было? Больше надо трэша и хардкора?
и ты не поймешь. Спроси лучше у бригадира, как будешь сдавать смену.
дякую, добрий лахтотролю, що відкрив очі!
а тепер - по стінах його, по стінах!
Денисова робить свою справу , а бидло кремлівське просто в черговий раз підло збрехало і обісралося на весь світ !
- Ой, Изя, только между нами. Лучше бы, чтобы он двинул кони 😂👍