 "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом она сказала во время пресс-конференции в Москве сегодня, 29 июня.

"Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут насильно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных компонентов. Мы не знаем влияние на здоровье и психику этой смеси. Именно поэтому я настаивала на доступе к Олегу, чтобы собственными глазами убедиться в состоянии его здоровья и какую медицинскую помощь ему предоставляют. От Украины прячут ее граждан", - заявила она.

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Напомним, российский и украинский омбудсмены вчера прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако в колонию украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.

Позже Москалькова заявила, что встречалась с украинским политзаключенным, и эта встреча была довольно продолжительной - около часа.

По ее словам, заключенный в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.

Денисова этим заявлениям российской коллеги не верит.

Позже от украинского омбудсмена в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.