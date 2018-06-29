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 Политика Украины
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Все про:Денисова (220) Россия (69778) политзаключенные (854) Сенцов (624)

 "От Украины прячут ее граждан", - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация скрывает правду о том, в каком состоянии находятся удерживаемые на ее территории украинцы, в том числе Олег Сенцов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом она сказала во время пресс-конференции в Москве сегодня, 29 июня.

"Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут насильно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных компонентов. Мы не знаем влияние на здоровье и психику этой смеси. Именно поэтому я настаивала на доступе к Олегу, чтобы собственными глазами убедиться в состоянии его здоровья и какую медицинскую помощь ему предоставляют. От Украины прячут ее граждан", - заявила она.

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Напомним, российский и украинский омбудсмены вчера прибыли в регион, где находится колония, в которой содержится Сенцов, одновременно. Однако в колонию украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла раньше своей коллеги. Но ее к Сенцову не пустили.

Позже Москалькова заявила, что встречалась с украинским политзаключенным, и эта встреча была довольно продолжительной - около часа.

По ее словам, заключенный в целом находится в удовлетворительном состоянии, однако в связи с его голодовкой остаются опасения.

Денисова этим заявлениям российской коллеги не верит.

Позже от украинского омбудсмена в российской колонии приняли заявление на встречу с Сенцовым.

Источник: https://censor.net.ua/n3074016
 
 
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Наша влада на п'ятому році війни й досі не розуміє що таке кацапи?
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Вали отсюда, козломордая нечисть!
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а ты не знала, что договоренности с кацапами стоят не больше бумаги, на которой они написаны?
Будапештский меморандум, Минск, Иловайский котел, 100500 всяких перемирий для перегруппировки войк?
Мало граблей уже было? Больше надо трэша и хардкора?
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посчитай еще свои извилины на амбраных счетах и узбагойся - порог критерия дебильности, необходимый для стецько-бригады, ты не пересек
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не извиняйся, тебе не идет
и ты не поймешь. Спроси лучше у бригадира, как будешь сдавать смену.
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Наших граждан еще и убивают практически ежедневно...
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Видать у Сенцова состояние плохое . поэтому боятся показать .
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К сожалению как обычно.....Используют...то Гимн, Вышиванку, то громче всех Орут Слава Украине и бурбак на Румынию уже 4 года лес вывозит...................Хм....Харантии? Народный фронт бумагу покажите................а то всё больше ТВ картинка.Отв
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то ж не путєн катує наших людей, нє? не фашиська педерація?
дякую, добрий лахтотролю, що відкрив очі!
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Почему до этого НИ КИТО не приезжал и бешенных ТВ эфиров на всех ТВ каналах не было................ВЫБОРЫ.........пидоры..............
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Денисова. с бизнесом семьи в КРЫМу....сколько бы ты не отрабатывала в холостую....НФ полный НОЛЬ! и под СУД
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Живыая водя для тебя ПТН ПНХ.....хотя ты порохобот.....
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кости ярослава мудрого украли из украины еще на заре советской власти
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Через трубочку до 200 кг раскормить и в телевизор!
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Всі нормальні українці добре розуміють з ким мають справу і за що ми боремося , а трольня підспівує своєму кремлівському ублюдку , бо він для них сцарь і бох !
Денисова робить свою справу , а бидло кремлівське просто в черговий раз підло збрехало і обісралося на весь світ !
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Так они ж считают их гражданами РФ, всех без разбору крымчан... Это к примеру, китайцы оккупировали дальний восток и сказали, усе, теперь все кто не спрятался - китайцы, а кто против, в тюрьму. Маразм сука высшей категории, россия недострана уебков, дегенератов и просто козлов, Бог всех кацапов накажет рано или поздно, а украинцы ему помогут...
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- Изя, тут народ в напряге. Куда кремлёвский жулик после Мундиаля двинет танки?
- Ой, Изя, только между нами. Лучше бы, чтобы он двинул кони 😂👍
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"От Украины прячут ее граждан", - Денисова
 
 
 
 
 
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