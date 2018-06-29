 Украинского политзаключенного Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня.

Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку. Мама Клыха - Тамара Ивановна, рассказала, что во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

"Я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", - заявила Тамара Клых.

Читайте также: Посольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко, - Денисова

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Также читайте: "Хочется заснуть и не проснуться", - украинский политзаключенный Клых в письме рассказал о своей жизни в российской колонии. ДОКУМЕНТ

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие". Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Читайте также: Перевод политзаключенного украинца Клыха в другую колонию РФ может занять около месяца, если он правильно написал заявление, - правозащитница Меркачева

Отметим, что 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса. Сейчас врачи выводят его из голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем его освобождения, - МИД

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.