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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Украинского политзаключенного Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу

Украинского политзаключенного Кремля Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня.

Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку. Мама Клыха - Тамара Ивановна, рассказала, что во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

"Я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", - заявила Тамара Клых.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

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Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие". Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Отметим, что 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса. Сейчас врачи выводят его из голодовки.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3074014
 
 
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-- тема накатанная ещё при совке: карательная психиатрия.
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Наследники НКВД. Они умеют сволочи запытать человека. Квалифицировано.
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Зачем ты постишь пророссийские говенные статейки? Смотай их в трубочку и засунь себе в дупло, тупая скотина.
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Реально......Только брать ЗАЛОЖНИКИ мажоров или делков.......И ОБМЕН!!!!!!!!!!!!!!!!
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...бо зійшов з розуму, не витримавши рашкованських катувань. Футбол? Європа? То таке, гниле.
Ви знаєте своїх родичів та сусідів, хто пре в Крим? Вітеєтесь з ними? Розмовляєте? Тоді ви - покидьки.
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вован любыми способами строит стену между демократическим миром и рабской россией все направленно на одно любыми методами запугать одних и сохранить власть других все методы хороши если надо сажать сажают если надо убить убьют ... а тут под боком Украина с ее двумя революциями вовка украинский народ боится боится и ненавидит да вот только руки коротки у плешивого .
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А где Вы видите демократический мир? Есть власть олигархата более и менее скрытая, есть простые люди более или менее зажаты в рамки тирании.
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у наших людей есть право в россии нет и главное у нашей страны есть будущее а у такой россии будущего нет
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Не болтайте ерундой. Президенты раши и Украины не нарушают олигархических интересов один у другого, то есть дружат олигархическими кланами.

А какие права, позвольте, есть у украинцев? Право на ЧЕСТНЫЙ суд? На бесплатную медицину? На защиту чесной полицией?
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спорить с человеком проживающим на берегу москвы реки у меня нет ни малейшего желания . вам россиянам мыслящим желудком нас не понять у вас за спиной триста лет татаро -монгольского ига потом крепостного права и 85 лет совка а теперь еще и 15 лет путина вы родились рабами живете в рабстве и умрете ими ..... разговор окончен живите и ползайте
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А она у них куда-то уходила?
Максимум подвинулась в сторонку. Временно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского политзаключенного Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу
 
 
 
 
 
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