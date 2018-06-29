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 Политика Украины
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 Органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РФ и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина, - Арьев

Бюро ПАСЕ, вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение требований РФ в регламентном комитете ассамблеи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"К сожалению, органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи. Все решится в октябре на сессии ПАСЕ. Лобби будет безумное. Реально, шансы 50/50 - останется ПАСЕ важным органом, или поддастся шантажисту за возобновление финансирования и потеряет уважение", - написал он.

"В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 г. из-за циничной процедуры не вижу необходимости продолжать работать в самодискредитованной организации. И мы не одни. Будем бороться!" - резюмировал Арьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Ягланда: это не уместно в условиях финансового шантажа со стороны РФ, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РФ и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074013
 
 
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Какой честный, сам не продается. Органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РФ и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина, - Арьев - Цензор.НЕТ 4199
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Для этого не нужно было превращать свою воюющую страну в болото коррупции, давать возможности для реванша кремлевских рыгов и беснования провластных ботов. Уважают сильных, а не слабых и вороватых.
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В продажности Европы, оказывается, Порошенко виноват. Танька, я все понимаю, хочется тебе плюнуть во власть. Но надо же видеть тонкую линию, за которой начинается маразм. Органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж РФ і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6670
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Взнос рашки 45 миллионов евро в год. Шутка ли. Не нищая же Украина будет оплачивать премиальные и отпускные еврочиновникам.
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Так это ты БАХАТЫЙ кацап оплачиваешь отпуска на Канарах европейским лоботрясам Органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж РФ і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6485 Органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж РФ і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 1915
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Ойропе бабло надо, что бы содержать "беженских туристов" -- так прямо и сказали: "азюль туризмус" ... ...которых, по-сути, генерирует параша...
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На дебатах по Сенцову присутствовало 92 депутата из 324. И потому никакого решения не было принято. Только воззвание от имени докладчика Эгидиюса Варейкиса. А что касается мокшанского взноса в ПАСЕ, то непонятно, почему он их так волнует. ЕС ведь богат. Они что, сами не могут внести этот взнос? Тем более, что мокшане не в ЕС. Органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж РФ і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 569
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Та это и не деньги ! Слезы! Мы только нашим нафтогазовцам за одну сделку выплатили столько же премиями , а тут целый год за ту де сумму от рашки!
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Каждый индивидуум хочет содержать свою жопу в тепле. Все вместе превращаются в различные пасе,обсе,оон и прочую шелупонь. Вывод: всякое раздувание коллегиальности,превращение госорганов в говорильню,ведущую к волоките,коррупции и безответственности является величайшим злом.
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Ай да арьев: и журналист был никакой, и как политик - ноль без палочки...зато - возле "корыта". Органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж РФ і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4772
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А в чем неправ Арьев в данном конкретном случае? В том что рашка скупает еврошлюх оптом и в розницу, а те , продолжая обеспокаиваться, продаются?
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В тому , що цей жиртрест там спить і ніфіга не робить , тільки отримує за відрядження добові в євро.
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100% - якщо їх там купують - спробуйте їх перекупити , а якщо не вистачає бабла - виходьте з тих продажних організацій .
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Не только деньги. Думаю московиты еще и грозят беженцев подкинуть.
Они этого и не скрывают. Вот тирады рупоров Кремля в 2016г.

"Если немцы не хотят терактов, то они должны дружить с Россией.
Член Общественной палаты РФ Сергей Марков узнал о готовящихся терактах в Германии и публично предупредил, что единственный шанс немцев избежать крови - дружить с великой Россией.
Владимир Жириновский заявил на канале Россия 24: "Теракты сейчас идут в Европе… И нам это выгодно. Пусть они там подыхают и погибают".
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прозріння....які органи Європи? Сименси, Круппи,Дюпани несуть збитки...сучасна цивилізація не може існувати без газу, нафти...і чим вони в тебе дешевше, тим твоі товари дешевші....капіталізм.
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Оце і все,що ваша делегація домоглась за чотири рокі марнуючі гроші платників податків: пончік - фуфечік?!
Органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж РФ і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3667
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Не хотите выдвинуть УЛЬТИМАТУМ! Что если будет торрорист № 1 возвращен в ПАСЕ. Украина выйдет из такой организации которая поддерживает ТЕРРОРИСТОВ. И организуетеновую лигу с Израилем... А потом и остальные подтянуться А ПАСЕ умрет также ПОЗОРНО как и Лига Наций
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НЕ СМЕТЬ оставаться Украине в этой организации если они примут Рашку обратно!!!!!
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Так значит не просто возвращаются, но и в еще ультимативной форме! Куда катится этот мир!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОрганы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РФ и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина, - Арьев
 
 
 
 
 
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