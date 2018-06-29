 Органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РФ и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина, - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"К сожалению, органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи. Все решится в октябре на сессии ПАСЕ. Лобби будет безумное. Реально, шансы 50/50 - останется ПАСЕ важным органом, или поддастся шантажисту за возобновление финансирования и потеряет уважение", - написал он.

"В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 г. из-за циничной процедуры не вижу необходимости продолжать работать в самодискредитованной организации. И мы не одни. Будем бороться!" - резюмировал Арьев.

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