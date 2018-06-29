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 "Грады", танки и САУ: террористы продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований Российской Федерации, нарушая Минские договоренности продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

В частности, по информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе населенных пунктов Свободное Донецкой области и Хрустальное Луганской области наблюдатели Миссии подтвердили факт расположения 12 единиц РСЗО "Град" с нарушением линий отвода, а также 5 танков (Т-64) в районе населенного пункта Круглик Луганской области.

В то же время, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибром 122 мм и 152 мм (Д-30 "Лягушка", 2А65 "Мста-Б") 4 РСЗО (БМ-21 "Град"), 3 самоходные гаубицы (2С1).

Кроме того, нарушая минские договоренности пророссийские наемники продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

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"В частности, наблюдатели Миссии обнаружили недавно оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров недалеко от участка разведения в районе населенного пункта Золотое, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров северо-западнее населенного пункта Ясиноватая.

Кроме того, по имеющейся информации, в районе населенного пункта Горловка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения - более 10 единиц (САУ, танки), а недалеко от города Дебальцево обнаружено не менее 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе несколько единиц РСЗО БМ -21 "Град" и танков "Т-72Б".

В то же время, в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергулевка зафиксировано более 10 единиц САУ (2С7 "Пион", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан") и несколько единиц танков различной модификации", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает: что такие "действия со стороны главарей оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей, свидетельствует об их полной заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта, и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии столкновения в определенные места хранения".

Грады, танки и САУ: террористы продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК 01
Грады, танки и САУ: террористы продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074009
 
 
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Имбицилово нашествие из соседней пидерации!
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война фигня, главное маневры, ведь иначе тремор от испуга не скрыть
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Все закономерно раз мы только *информируем* и плачемся о нарушении мертворожденных минских договорняков. Рузьге сюда приезжают не для того чтоб соблюдать разные перемирья. А раз мы даем им возможность привезти технику заправить ее гсм и боекомплектом развернуть и открыть огонь то остаеться только рыдать и плакаться, стонать и непонимать, надеяться и ждать..... верить и не правацировать....
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В то же время, в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергулевка зафиксировано более 10 единиц САУ (2С7 "Пион", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан")

Ого! 203, 240 мм! (при том у Тюльпана есть корректируемые по лазерной подсветке мины). Такие калибры просто так не применяют... Они для взлома мощных укреплений.
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Щось дуже добре ви знаєте особливості озброєння, хоча нібито простий фрезерувальник "Гради", танки і САУ: терористи продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2630 Мабуть ви з ще тих пропагандонів.
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Знание оружия - моё хобби. Пол шкафа оружейной литературы. И вообще у меня высшее техническое образование, при том полученное в группе ВУЗа где в основном готовят специалистов - оружейников.
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Не вижу смысла пытаться опровергнуть.
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Звичайно, тому просто зробіть так, щоб вас шукали.
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Необходим профилактический огневой налет. Пусть потом доказывают что это арта ВСУ их посчитала. Украинский ответ на хуйловское "ихтамнет"
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Нужен не просто огневой налёт а сложнейший комплекс мер по предотвращению полномасштабного ВТОРЖЕНИЯ . Если ничего не делать то вторжение это не остановит. Если делать то что советуете вы то оно начнётся практически сразу. На это и рассчитана тактика врага. Кто не понял их ордынские хенералы всё пытаются повторить грузинский сценарий 10 летней давности, или амерский в Ираке 15 летней давности . Мне только не понятно осознаёт ли это наше высшее политическое и военное руководство? Или они всё ещё верят в честность ихних торговых ,,партнёров" из за поребрика и в смехотворные санкции партнёров из ЕС ??
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Отдохнул... пора собирать тревожный
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Грады", танки и САУ: террористы продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК
 
 
 
 
 
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