 "Грады", танки и САУ: террористы продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

В частности, по информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе населенных пунктов Свободное Донецкой области и Хрустальное Луганской области наблюдатели Миссии подтвердили факт расположения 12 единиц РСЗО "Град" с нарушением линий отвода, а также 5 танков (Т-64) в районе населенного пункта Круглик Луганской области.

В то же время, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибром 122 мм и 152 мм (Д-30 "Лягушка", 2А65 "Мста-Б") 4 РСЗО (БМ-21 "Град"), 3 самоходные гаубицы (2С1).

Кроме того, нарушая минские договоренности пророссийские наемники продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

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"В частности, наблюдатели Миссии обнаружили недавно оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров недалеко от участка разведения в районе населенного пункта Золотое, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров северо-западнее населенного пункта Ясиноватая.

Кроме того, по имеющейся информации, в районе населенного пункта Горловка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения - более 10 единиц (САУ, танки), а недалеко от города Дебальцево обнаружено не менее 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе несколько единиц РСЗО БМ -21 "Град" и танков "Т-72Б".

В то же время, в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергулевка зафиксировано более 10 единиц САУ (2С7 "Пион", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан") и несколько единиц танков различной модификации", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает: что такие "действия со стороны главарей оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей, свидетельствует об их полной заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта, и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии столкновения в определенные места хранения".



