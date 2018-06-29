 Кольченко попросил о встрече с украинским консулом в РФ и с Уполномоченным по правам человека Денисовой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в соцсети российская правозащитница Татьяна Щур и опубликовала письменный текст справки-беседы.
"Во время встречи с адвокатом и мною были написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и с Уполномоченным ВР Украины по правам человека Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - написал Кольченко в этом тексте.
Также Александр сообщил, что чувствует себя удовлетворительно, а его вес сейчас составляет 63 кг.
Сама письменная справка датирована 26 июня.
В Кремле объяснили, почему украинского омбудсмена не пускают к Сенцову
Сегодня, 13:13 Просмотров: 743
2
Песков посетовал на несогласованность действий Денисовой и Москальковой в вопросе посещения заключенных в Украине и в России Дмитрий Песков. Фото: AFP
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие должной скоординированности действий украинского омбудсмена Людмилы Денисовой с ее российской коллегой Татьяной Москальковой привело к тому, что Денисову не допускают к встрече с полтизаключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым, передает ТАСС.
"Фактически без предварительного уведомления ее коллега (украинский омбудсмен Людмила - Ред.) Денисова приехала сюда (в Россию - Ред.). Здесь, главным образом, пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений", - заявил Песков.
Тем не менее, Песков отметил, что "процесс идет", и, по его словам, российская сторона остается приверженной договоренности, которая была достигнута лидерами России и Украины.
Отметим, 28 июня вечером Денисовой таки удалось подать заявление в российскую исправительную колонию о посещении Сенцова. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что отказ ее украинской коллеге Людмиле Денисовой в посещении Сенцова связан с вопросами гражданства Денисовой и Сенцова.
Напомним, украинский омбудсмен показала на видео, как она преградила дорогу автомобилю, на котором в колонию к Сенцову проехала ее российская коллега Москалькова.
"Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько сегодня жив и здоров Олег, только после того, как я сама его увижу", - заявила Денисова журналистам.
Отметим, ранее Москалькова обещала, что будет делать все возможное для того, чтобы обеспечить встречу Денисовой с политзаключенным украинцем. Когда автомобиль, в котором, предположительно, находилась Москалькова, выезжал за ворота колонии, Денисова преградила ему дорогу и потребовала "дать ей объяснения", однако никаких объяснений украинский омбудсмен тогда не получила.
Как сообщалось, 15 июня Денисовой не разрешили встретиться с Сенцовым и выдворили из колонии, а 16 июня украинскому омбудсмену отказали во встрече с политзаключенным Карпюком.
По словам Денисовой, она встретилась с начальником тюрьмы, но тот отказал во встрече и как омбудсмену, и как частному лицу. Также Денисову не пустили к украинскому политзаключенному, журналисту роману Сущенко, не объяснив толком причину такого решения, несмотря на все законные основания.https://www.segodnya.ua/politics/v-kremle-obyasnili-pochemu-ukrainskogo-ombudsmena-ne-puskayut-k-sencovu-1150810.html