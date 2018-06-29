 Кольченко попросил о встрече с украинским консулом в РФ и с Уполномоченным по правам человека Денисовой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в соцсети российская правозащитница Татьяна Щур и опубликовала письменный текст справки-беседы.

"Во время встречи с адвокатом и мною были написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и с Уполномоченным ВР Украины по правам человека Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - написал Кольченко в этом тексте.

Также Александр сообщил, что чувствует себя удовлетворительно, а его вес сейчас составляет 63 кг.

Сама письменная справка датирована 26 июня.

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