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 Происшествия
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Все про:смерть (5066) ГСЧС (1583) вода (117)

 В течение июня на водоемах Украины погибли более 170 человек, 20 из них - дети, - ГСЧС

Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным ведомства, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

"С начала купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев. Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на водных объектах погибли 39 человек, на пожарах - 10, - ГСЧС

Кроме того, в ГСЧС отметили, что в разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей: "Дети отправляются на местные ставки и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти".

Источник: https://censor.net.ua/n3074002
 
 
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Конечно же легче давать статистику, чем озаботиться как научить детей плавать - желательно с детского сада!
У нас Херсон на реке, море час езды и (позор на мои седины) - крестник не умеет плавать! Так, плюхается в огороде в надувном!
Кумовья не считают это важным навыком! Но ведь открытая вода и "лягушатник" - это две большие разницы.
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найпоширенішою причиною є відстутність пляжів у містах України-відсутність медиків, рятувальників, засобів для спасіння....один 3,14здьож і але-але...
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родаки пьяные, а детки плавать не умеют...((((
Правда я тоже чуть раз не утонул...никогда не думал, что в Фонтанке под Одессой может быть течение от берега...еле вытянул, хотя плаваю намного далее чем 200м от берега...Хотя могу и дальше, но там слишком много дебилов на скутерах
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Бухому на воді тяжко . Якщо з бухим ще й діти , то шанси в них 50на50 .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение июня на водоемах Украины погибли более 170 человек, 20 из них - дети, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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