 В течение июня на водоемах Украины погибли более 170 человек, 20 из них - дети, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
По данным ведомства, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.
"С начала купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев. Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС отметили, что в разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей: "Дети отправляются на местные ставки и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти".
У нас Херсон на реке, море час езды и (позор на мои седины) - крестник не умеет плавать! Так, плюхается в огороде в надувном!
Кумовья не считают это важным навыком! Но ведь открытая вода и "лягушатник" - это две большие разницы.
Правда я тоже чуть раз не утонул...никогда не думал, что в Фонтанке под Одессой может быть течение от берега...еле вытянул, хотя плаваю намного далее чем 200м от берега...Хотя могу и дальше, но там слишком много дебилов на скутерах