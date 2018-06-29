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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (5002) Нацполиция (7708) рабство (96) секс (300)

 На границе задержан житель Волыни, переправлявший девушек в Словакию для сексуальной эксплуатации

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Волынской области, пытавшегося перевезти в Словакию двух девушек для сексуальной эксплуатации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские длятельное время документировали противоправную деятельность злоумышленника и выяснили, что он искал и вербовал молодых женщин для работы за границей.

Потенциальным жертвам вербовщик обещал высокую зарплату, но после пересечения границы украинки попадали в настоящее рабство.

За каждую секс-рабыню житель Волыни получал 300 евро. 

Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Грушев-Будомеш", когда он перевозил через границу двоих девушек возрастом 20 и 25 лет.

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники пресекли попытку переправки в Германию для сексуальной эксплуатации гражданки Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3074001
 
 
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За каждую секс-рабыню житель Волыни получал 300 евро.Источник:https://censor.net.ua/n3074001
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Понятное дело. Как только украинцы добьются зарплат и пенсий с человеческим лицом уже никого и никуда возить не придется.
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Сначала, нужно купить резиновую лодку...
И положить в нее топор. Так, на всякий случай...
Вдруг что, топором... и просто, "на лодке плаваю."
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ну 20 лет то ладно, хотя тоже должен ум в голове быть... но в 25 лет на такое разводилово попадаться, это кем надо быть...
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а кто сказал что они не знали, куда едут ?
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Да все они понимают зачем едут. Только надеются на другие деньги.
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Рыба ищет где глубже. И на старуху бывает проруха. (Народ движется в ЕС и предлагает там свои услуги. Не у всех получается добиться успеха. Девушек завернули. В седующий раз им повезет больше).
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Це все від зубожіння. А зубожіння - від відсутності розуму. Коллективно.
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Есть, но страшненькие и не пользующиеся спросом. Украина здесь впереди всех.
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Какой то бред сивой кобылы. Зачем кого то нелегально переправлять если можно без визы спокойно самому поехать.
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Так же как и бред давать работодателю срок 12 лет, в то время когда в Украине убийцы и террористы получают условные сроки. У нас соевая власть держит миллионы люждей в сексрабстве и никто до сих пор не сидит.
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Он их вез в наручниках спрятанными в багажнике ?
Если нет, то в чем проблема, обычные заробитчане, чем они лучше или хуже тем что едут клубнику собирать, там тоже обещают много, и посредник тоже себе берет бабло, и не факт что они там не трахаются.
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эксплуатируют машины и механизмы, а девушек используют.
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Проституция, тем более вывоз женщин за границу, это покушение на генофонд нации и должно пресекаться со всей строгостью. Эти шлюхи после борделя уже не родят детей, а еще и привезут в Украину СПИД и сифилис.
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Немецкие проститутки работают на этой ниве лет 10, затем выходят замуж, рожают детей и становятся добродетельными фрау (Три "К" - дети, кухня, церковь. Киндер, кюхе, кирха).
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Безвиз - села и поехала. Какие там "переправлятели"? "Сенсация" нужна?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа границе задержан житель Волыни, переправлявший девушек в Словакию для сексуальной эксплуатации
 
 
 
 
 
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