 На границе задержан житель Волыни, переправлявший девушек в Словакию для сексуальной эксплуатации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские длятельное время документировали противоправную деятельность злоумышленника и выяснили, что он искал и вербовал молодых женщин для работы за границей.

Потенциальным жертвам вербовщик обещал высокую зарплату, но после пересечения границы украинки попадали в настоящее рабство.

За каждую секс-рабыню житель Волыни получал 300 евро.

Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Грушев-Будомеш", когда он перевозил через границу двоих девушек возрастом 20 и 25 лет.

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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