 На границе задержан житель Волыни, переправлявший девушек в Словакию для сексуальной эксплуатации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские длятельное время документировали противоправную деятельность злоумышленника и выяснили, что он искал и вербовал молодых женщин для работы за границей.
Потенциальным жертвам вербовщик обещал высокую зарплату, но после пересечения границы украинки попадали в настоящее рабство.
За каждую секс-рабыню житель Волыни получал 300 евро.
Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Грушев-Будомеш", когда он перевозил через границу двоих девушек возрастом 20 и 25 лет.
Задержанный доставлен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
И положить в нее топор. Так, на всякий случай...
Вдруг что, топором... и просто, "на лодке плаваю."
Если нет, то в чем проблема, обычные заробитчане, чем они лучше или хуже тем что едут клубнику собирать, там тоже обещают много, и посредник тоже себе берет бабло, и не факт что они там не трахаются.