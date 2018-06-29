 Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио "Свобода" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил Рева.

Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей ", - отметил Рева.

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Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Как известно, с 1 января 2018 г. минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривни.

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году ее можно повысить до 4200 гривен.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривен во втором квартале этого года не является пределом.