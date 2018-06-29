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 Политика Украины, Экономика
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Все про:занятость (35) зарплата (1735) минимальная зарплата (137) Министерство социальной политики (566) теневая экономика (69) Рева Андрей (377)

 Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева

В бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио "Свобода" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил Рева.

Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей ", - отметил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко

Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Как известно, с 1 января 2018 г. минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривни.

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году ее можно повысить до 4200 гривен.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривен во втором квартале этого года не является пределом.

Источник: https://censor.net.ua/n3073999
 
 
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А при условии чего украинцы смогут впихивать в себя еще в 2 раза больше еды и жрать максимально много Рева?
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ЕщеНасчет атаки на ромов...
«Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ
Собственно, у меня всьоПовышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 8989
https://zloy-odessit.livejournal.com/2426678.html Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 7149
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Никакой атаки на ромов не было . потому как ромов нету в Украине . в паспорте нету графы национальности . значит все украинцы .то есть бытовой конфликт .собственно у меня усё .
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Сострил? В Турции, по словам Эрдогана, тоже только турки живут. Однако он регулярно каких-то курдов щемит.
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І шо? А мій товариш написав у ФБ: "Незабаром день мого народження. Хто би мені залив повний бак з цього приводу?"
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Уму непостижимо как эта антиукраинская гнида после своих высказываний продолжает сидеть в жирном кресле с нехилой зарплатой и еще что то вякает...поучает..не дает о себе забыть...
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Размер зарплат чиновников должен напрямую зависеть от экономической ситуации в стране (перевыполнение доходов бюджета и т.д.) .Пусть министры , их замы, помощники, депутаты, президент и другие "слуги народа" получают столько сколько заработала страна под их руководством . А то получается не совсем справедливо - страна в заднице , люди нищие, а у чиновников зарплаты минимум 100 тысяч . Вопрос : за что вам платит народ такие деньги ? Где результат вашей работы ? Будет результат - будет и зарплата ...
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Есть свиньи-зрадофилы, которые слишком много жрут.
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В жопу минимальную зарплату. Европейские зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000 евро в месяц уже сегодня дадут украинцам только массовые забастовки и акции протеста. Рева кретин совковый, не слушайте его. Верьте нашему президенту Порошенко. Он призывает нас к всеобщей забастовке.

Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 1976
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ты случайно не еврей Гризодубер,скажи правду?
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Никогда ни в чем не был замешан. Если ты об этом. Вино пил только сухое, бутылки аккуратно сдавал на пункт приема стеклотары. А что?
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как то ты много говоришь ни о чем,как типичный рехорматор
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Я от людей ничего не скрываю. Мне нравится наш президент Порошенко и его курс реформ. Которые ведут нас в Европу.
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он просто лапочка и душка. но только после Ляшка!
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У этого Ревы зарплата 60 тысяч гривен в месяц .Перевыполнения бюджета не было . а себе оно уже подняло . так это что?
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Это ставка...переработки. выслуга, премиальные, оздоровительные....пока конечно до Кобелева не дотягивают, но как стараются.
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Можно как угодно называть это...
Но по факту, мы платим бездельнику, балаболу, винницкому учителю истории КПСС ни за хрен. Страну последнее время тотально забалаболивают бездельники и ничтожества!
В этом основная наша беда - платить из бюджета деньги тем, кто ни на что не способен, кроме как ляпать языком. Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 4623
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Повышение минимальной зарплаты возможно при условии что вы будете меньше жрать сволочи, - Рева
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Підніміть нарешті пенсію людям з 1400 до хоча б до 2500 гривень. Вони на межі виживанння .
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Ты с ума сошла! Ведь если им так поднять пенсию то они станут жрать как не в себя и лопаться! Доверяй реве! Он знает что говорит!
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1400 грн это примерно 55 долларов или меньше 2 долларов в день,такую пенсию назнчили те,кого эти пенсионеры выбрали,чем же эти люди не довольны?
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если пенсионеры живут на такой пенсии, то набу пора обратить на них особое внимание...они (пенсионеры - аж 12 миллионов) и есть самая коррумпированная прослойка общества...
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Бля ха муха! Ишо один спец экономики! Замполит ублюдок выпускник ленинградского училища политруков.......Падлы столько крови попили когда служил. Всех в ЛеКомнату...........
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Андрей Алексеевич, так скажи нам чисто конкретно!
Что мы должны сделать, чтобы ваши доходы превысили бюджет?
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Viktoriya Rudenko
6 ч ·

Вчера с вечера с опорника возле Голубовского по нашим ребятам в Новоташковском стрелял танчик...они вообще последнее время оборзели в край...правда потом отошел, видимо понимая,что может прилететь ответка...но ответки особо не было, вообще ни откуда (А может так было задумано?Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 2438😁)...так вот, около двух ночи танчик опять выкатился пострелять,но думая что типа стратеги орки вынырнули немного восточнее...но со стороны Сифонной кто то жахнул по танчику не дав сделать ни единого выстрела...мнения по поводу того кто это мог сделать кардинально расходятся...ну не могли же наши зайти так глубоко в тыл и отработать танк да и ещё не без помощи "птички"...так что остаётся рабочая версия для отчета ОБСЕ...взорвался от переизбытка пердящих газовПовышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 2438😂Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 2438😂Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 2438😂Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева - Цензор.НЕТ 5131
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Все повышения будут после СВЕРЖЕНИЯ воровской банды захватившей власть в Украине !!!
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Ну так потому что не свергли такие и зарплаты ... Підвищення мінімальної зарплати можливе за умови перевиконання доходів бюджету, - Рева - Цензор.НЕТ 5437
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Есть предложение по наполнению бюджета: Приковать реву раком на майдане, а с каждого желающего отвесить подсрачник брать по гривне. Это кстати будет первая и единственная польза от него в социальной политике.
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пропагандист ДНР три года живет по новому. Живёт хорошо.
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А откуда в бюджете могут появится деньги на минималку???

Заработная плата министра социальной политики Украины Андрея Ревы составила 711 тысяч 289,43 гривны в 2017 году, из них премия - 87 тысяч 911 гривен.
Из общей суммы зарплаты оклад составил 143 тыс. 697,61 грн; премия - 87 тыс. 911 грн; надбавка за выслугу лет (50% оклада) - 71 тыс. 848,81 грн; надбавка за работу с государственной тайной (20% оклада) - 28 тыс. 739,54 грн; надбавка за интенсивность труда (100% оклада) - 143 тыс. 697,61 грн; командировочные - 93 тыс. 515,95 грн; отпускные - 37 тыс. 534,61 грн; помощь в связи с временной утратой трудоспособности - 6 тыс. 004,7 грн; материальная помощь на оздоровление - 48 тыс. 682,56 грн; материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов - 47 тыс. 965,67 грн; индексация - 1 тыс. 691,37 грн.
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За это бабло пять процессоров любого университета будут непрерывно вальс танцевать, не говоря о том что вместо этого чучела согласятся работать...
Но деньги уходят винницкому учителю истории КПСС, безграмотному балаболу и ничтожеству....
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Как за бюджетные деньги устроили Освенцим для собак что говорить за пенсионеров
Смотреть видео
https://www.facebook.com/julia.prudnikova.5/videos/2081356898601112/
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це він не про свої зарплати розказував?
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а перевиконання бюджету "непредвидится", бо ворують, як за три дня до конця света...
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......но кушать надо меньше..... дебил уродливый
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева
 
 
 
 
 
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