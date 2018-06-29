 Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио "Свобода" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.
"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил Рева.
Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.
"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей ", - отметил Рева.
Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.
Как известно, с 1 января 2018 г. минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривни.
Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году ее можно повысить до 4200 гривен.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривен во втором квартале этого года не является пределом.
«Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ
Собственно, у меня всьо
https://zloy-odessit.livejournal.com/2426678.html
Но по факту, мы платим бездельнику, балаболу, винницкому учителю истории КПСС ни за хрен. Страну последнее время тотально забалаболивают бездельники и ничтожества!
В этом основная наша беда - платить из бюджета деньги тем, кто ни на что не способен, кроме как ляпать языком.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AC5G89c_LqU
Что мы должны сделать, чтобы ваши доходы превысили бюджет?
6 ч ·
Вчера с вечера с опорника возле Голубовского по нашим ребятам в Новоташковском стрелял танчик...они вообще последнее время оборзели в край...правда потом отошел, видимо понимая,что может прилететь ответка...но ответки особо не было, вообще ни откуда (А может так было задумано?😁)...так вот, около двух ночи танчик опять выкатился пострелять,но думая что типа стратеги орки вынырнули немного восточнее...но со стороны Сифонной кто то жахнул по танчику не дав сделать ни единого выстрела...мнения по поводу того кто это мог сделать кардинально расходятся...ну не могли же наши зайти так глубоко в тыл и отработать танк да и ещё не без помощи "птички"...так что остаётся рабочая версия для отчета ОБСЕ...взорвался от переизбытка пердящих газов😂😂😂
Заработная плата министра социальной политики Украины Андрея Ревы составила 711 тысяч 289,43 гривны в 2017 году, из них премия - 87 тысяч 911 гривен.
Из общей суммы зарплаты оклад составил 143 тыс. 697,61 грн; премия - 87 тыс. 911 грн; надбавка за выслугу лет (50% оклада) - 71 тыс. 848,81 грн; надбавка за работу с государственной тайной (20% оклада) - 28 тыс. 739,54 грн; надбавка за интенсивность труда (100% оклада) - 143 тыс. 697,61 грн; командировочные - 93 тыс. 515,95 грн; отпускные - 37 тыс. 534,61 грн; помощь в связи с временной утратой трудоспособности - 6 тыс. 004,7 грн; материальная помощь на оздоровление - 48 тыс. 682,56 грн; материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов - 47 тыс. 965,67 грн; индексация - 1 тыс. 691,37 грн.
Но деньги уходят винницкому учителю истории КПСС, безграмотному балаболу и ничтожеству....
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https://www.facebook.com/julia.prudnikova.5/videos/2081356898601112/