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Все про:Путин (23958) Финляндия (295) Трамп (1862)

 В Белом доме рассказали об ожиданиях Трампа от предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с Владимиром Путиным поможет снизить напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отвечая на вопросы журналистов сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

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По словам Уолтерс, переговоры в Хельсинки будут проведены в интересах американской национальной безопасности.

"Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношения. Президент надеется, что эта встреча будет способствовать уменьшению напряженности и приведет к конструктивному взаимодействию ради мира и безопасности на планете", - отметила она.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возвращении Украине оккупированного Россией Крыма, Уолтерс уклонилась от прямого ответа, сказав, что "не хотела бы забегать вперед".

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Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля. Она должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.

По словам Трампа, на своей первой отдельной встрече президенты планируют обсудить Украину, Сирию и "много других тем".

Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном 27 июня заявил, что во время переговоров президенты могут договориться о совместном заявлении, "которое могло бы определить дальнейшие шаги двух сторон и в контексте улучшения двусторонних отношений, и в контексте совместных действий на международной арене, и в контексте обеспечения международной стабильности и безопасности".

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако их отдельной встречи не было с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3073997
 
 
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Нейтральним, це тіпа не гей, але і не хлоп, балога кароч.
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Новая Поклонная года для кремлядей находится в любом месте, где им США встретиться укажут. Выходил раньше на гору Поклонную псарь москалей и за стремя вел коня с восседающим на нем послом к себе в покои ублажать и коня, и посла. Как начали, тем живут и тем закончат.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Белом доме рассказали об ожиданиях Трампа от предстоящей встречи с Путиным
 
 
 
 
 
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