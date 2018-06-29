 Российские оккупанты освободили из СИЗО Симферополя украинца Мовенко, "осужденного" за проукраинские посты в соцсетях

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 27 июня оккупационный суд заменил Мовенко реальный срок на условный и постановил выпустить его из СИЗО немедленно.
Однако самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.
16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.
Человек, не выходя из квартиры, вдруг стал "иностранцем" в своей Родине. Он не согласен с этим и его судят! Как это возможно в ХХІ веке?!!! Как это укладывается в тупорылых бОшках расеян?
А у расеян коры как раз и нет. Одна древесина.
Такая вот х*йня, сэр.