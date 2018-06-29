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 Политика Украины, Общество
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 Российские оккупанты освободили из СИЗО Симферополя украинца Мовенко, "осужденного" за проукраинские посты в соцсетях

Украинец Игорь Мовенко, которого оккупанты Крыма обвинили в экстремизме и незаконно осудили за проукраинские комментарии в соцсети ВКонтакте, 28 июня вышел из следственного изолятора Симферополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 27 июня оккупационный суд заменил Мовенко реальный срок на условный и постановил выпустить его из СИЗО немедленно.

Однако самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осуждаем "приговор" украинцу Мовенко, вынесенный в оккупированном Крыму, и призываем партнеров усилить давление на РФ, - Беца

Источник: https://censor.net.ua/n3073991
 
 
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я вот хочу понять. Без иронии, без издевательств, которые рашистские мрази достойны, реально хочу понять.
Человек, не выходя из квартиры, вдруг стал "иностранцем" в своей Родине. Он не согласен с этим и его судят! Как это возможно в ХХІ веке?!!! Как это укладывается в тупорылых бОшках расеян?
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Дело в том, что подобные логические построения, выводы и сигналы о критических багах реальности - чтобы всё это уложилось в бошки, в них (бошках) должна присутствовать хоть какая-то кора головного мозга.
А у расеян коры как раз и нет. Одна древесина.
Такая вот х*йня, сэр.
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Ну вот тоже самое было в 91-м. Жили-жили, а тут бац - Украина, Бандера и все прелести национализма.
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Продвинутая Европа похвалит и снимет санкции за такой мужественный поступок раши.
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а днище всё пробивается и пробивается..
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а суркис хоть знает, что его так поиспользовали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские оккупанты освободили из СИЗО Симферополя украинца Мовенко, "осужденного" за проукраинские посты в соцсетях
 
 
 
 
 
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