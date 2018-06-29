 Российские оккупанты освободили из СИЗО Симферополя украинца Мовенко, "осужденного" за проукраинские посты в соцсетях

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 27 июня оккупационный суд заменил Мовенко реальный срок на условный и постановил выпустить его из СИЗО немедленно.

Однако самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

16 февраля 2016 года в Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.

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