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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Меркель (1530) Порошенко (15044) санкции (6829) Евросоюз (11958) Макрон (195)

 Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение лидеров ЕС продлить санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за нерушимые единство и солидарность с Украиной", - написал Президент.

Кроме того, Порошенко выразил особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эманнюэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.

"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.

Верю, что общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!", - подытожил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против РФ

Как сообщалось ранее, лидеры ЕС договорились о продлении санкций против РФ.

Экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине были введены Евросоюзом в июле 2014 года сроком на один год, в марте 2015 года их возможную отмену привязали к выполнению Москвой минских соглашений до конца 2015 года. Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, после этого ЕС неоднократно принимал решение о продлении санкций - каждый раз на полгода. Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продолжены Советом ЕС в декабре 2017 года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.

Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073990
 
   
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Когда этот поток лжи закончится уже?
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он вам еще не надоел?Давайте лучше поговорим про бджол


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Що, свиноруси, підгорає?
До сих пір не можете забути, як ваше Х#ло, двічі зганьбилося, поздоровляючи у 2004, свою маріонетку Януковича, «с ізбранієм на пост прєзідента »?
Двічі Карл!

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порошенко работал в пророссийском правительстве януковича на хуйла,хорошо что ты напомнил,ты даже для бота рошена глуповат,сдал шефа с потрохами,дурик Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 1518 Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 1518
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Закончится тогда, когда закончится нефтебабло на оплату Russia Today и ботофермы на Лахте - 2.
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Особо доставило правое нижнее фото. Истинный новоросс
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Это только в Алтайском крае, это только об известных...
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А как со строительством СП-2, идет полным ходом с согласия европейских лидеров?
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С подачи нашего президента Порошенко Европа в очередной раз насыпала соли на раны Хуйла. Когда в Украине был более достойный президент? Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти - Цензор.НЕТ 3371
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Кучма, который отстоял Тузлу. При всех своих недостатках. А вообще, ни один современный президент Украины памятника недостоин.
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С этим не поспоришь. Кучма был на своем месте. И от вонючего газа ничего не имел.
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На голову выше Кучмы я бы сказал. Порошшенко, как президент, все время только набирает в наших глазах. Растет над собой.
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а как же кравчук, ведь еще неизвестно, провозглсила бы Украина независимость в 1991, без его активного участия?
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представь себе, все 15 республик обрели независимость, даже при том, что некоторые среднеазиатские не хотели...
ну кто Кравчуку в здравом уме памятник поставит? разве что на кладбище.
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ты наверное еще малым был, то я тебе расскажу, как оно было...после путча все же ходили разговоры об обновленном союзее, но кравчук не захотел это обсуждать, назначив референдум о независимости на 1ое декабря...после 90 процентов "за", ельцин понял, что никакого союза без Украины нельзя сделать и в беловежской пуще ельцин, кравчук, шушкевич и похоронили ссср, образовав чисто формальную организацию снг...ну а что было делать лидерам других республик(кроме прибалтов, они ушли еще раньше)?
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Константин, полностью поддерживаю твое мнение.
Никогда. Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 5357
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Спасибо за понимание, Максим. Надеюсь ты поддержишь президента Порошенко своим голосом на выборах? Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 7597
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Конечно поддержу.
Приду на выборы с топором и поддержу.
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Правду говорить легко и приятно без всякого шоколаду.
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Цена за агрессию - жизни наших солдат, которых с ДШК, Максимом и с очередным прекращением огня отправили под танки и гаубицы.
Агрессор солому жрать будет из-за санкций, ну допустим, - это ничего не изменит, потому как это для него нормально. "Мы за ценой не постоим".
Санкции никак на факт оккупации не влияют.
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Растет, уже четверо погибших за сутки
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пока толстый похудеет худой помрет, этого только дебил не понимает
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они, что ли, несут украинские потери? Да никак, меркель, вон, посредством шрвондера, купленного путей, руки в предвкушении барышей потирает, макрон с кремлядью разве что не целуется, не о тех вы подумали
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Вот, перед вами два абзаца, одной и той же статьи. Кто-то шо-то понял? А я- не очень.

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в Большую семерку как "неизбежное", и "уступки" могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине, передает Associated Press.
Майк Помпео не смог сказать, какие именно "уступки" ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия "незаконно присоединила Крым в 2014 году", что привело к ее отстранению от G7.
Если бы я так лавировал между экипажем и капитаном. например, то меня, вполне заслуженно считали бы кем? Вот-вот, тем самым, активным участником гей-парада.
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Хватит вбрасывать. Глянь на автора этой статейки лучше.
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Вбрасывать??? Я обнаружил это на УКРНЕТе. После вашей заявы, о вбросе, забил один абзац в поисковик. Результат: четыре украинских ресурса и шесть кацапских это разместили. Так шо? Вброс? Забавно.
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Имеется ввиду вброс здесь. А цену некоторым украинским ресурсам мы знаем. А про кацапские и речи нет.
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Понятно. Ну, сами тут пишите. Вы ведь пишите, да? Это я- спаммер, по вашему. Пора мне отвлечься... Например- "Баллантайз", 0,5 литра. А шо, с монитором.
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80% компаний РФ в потребительском секторе с участием капитала и владельцев из ЕС и США. Они обеими руками за санкции, из-за отсутствия конкуренции получают хорошую прибыль.
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Не ври так нагло и откровенно , кацап !
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Не верущий Фома это личность. А за кацапа и в морду плюнуть не грех.
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Гнида соевая, когда ты санкции против РФ уже введешь? Автовозы с разейскими жигулями не перестают заезжать в УКраину.
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Санкціїї буде введено відразу, коли РФ залишать ті 2 мільойни українців
та 6000 «балельщіков», що зараз там знаходяться.
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По твоей логике тогда зачем наши военные сегодня умирают на фронте? Против кого они там воюют если враг в Киеве давно?
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А ты Герой Украны --проколол хоть одному автовозу из России колесо или на Крайняк плюнул водиле России в харю и сказал что он приехал из страны фашистов зарабатывать деньги --а сам убивает украинцев в Донбассе уже 5 й год с Хуйлом ???? Страшно ?? По твоему рылу дадут или ты своих из Расееи не бьешь ???
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Разейские фуры под охраной Рюкзакова и Барыги. Предлагаешь обявить сепарской власти им войну?
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я ничего не предлагаю -- какой ты -- такая и твоя жизнь....
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цена, которую платит народ Украины за эксперименты липового гаранта над собой растет в той же прогрессии.
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Парадокс лицемера и лжеца! А само то свои бизнесы и подельников? Санкции? Не? И такое грозное и суровое!!! Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 8021
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Лицемер и подлый лжец - это твой ху**ло ! А Порошенко на своём месте !
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путлер карлик убийца людоед.......ну и фуйло тебе на рыло. Узбагойся. Ищи уже себе новогохозяина. Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 4759
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Рошенки уже в Чечне продают, вот его место
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Международные резервы рашки снизились более чем на 6 морд $. Фондовый рынок в рашке отброшен лет на 10 назад, а в случае газпрома лет на 20.
Трамп не может снять санкции единолично, ему нужно одобрение Конгресса, которое он получит никогда.
Опять вернул надежду макрон. Вспомнить его первый визит в рашку, где он практически размазал путена мордой по асфальту, и второй- абсолютно противоположный по качеству с дифирамбами и заверениями в дружбе. Может, где- то там прошептал про то, что нужно выполнять Минск- остальное , полный слив. Опять же таки Италия ( фашисты херовы) полностью поддерживают путена, иначе где взять столько лохов, готовых покупать их брендовое гавно.
То есть кремль не спит . Им нужно снять санкции и они работают над этим,
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Пока жирный усохнет, худой - сдохнет.
у рашки - второй ядерный арсенал и вся таблица Менделеева в недрах. и 140 млн населения.
а мы сегодня потеряли еще 4 ребят.
а этот хряк мальдивский продолжает бесплатно снабжать электрикой и водой лугандонских убийц за счет родных ребят на фронте, цинично втирая обворованному народу про всякие поддержки-анаконды. Тем временем пакуя свои бебехи в геликоптер на Хайфу.
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Тут тіко одні ху*лососи з порохососами тусуються...В них один куратор...
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29 июня вступило в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований, пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
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- Изя, зачем россияне стараются захватить чужие земли,
ведь у них и своих ого-го.
- Ну и что, что ого-го? Свои-то они уже загадили 😀загадят и чужие !
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об изменении восприятия России на Западе.
«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой», - приводит слова Инфантино ТАСС.
«Праздник в России стал праздником всего мира», - добавил глава ФИФА. Порошенко щодо рішення лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ: Ціна за агресію і надалі зростатиме - Цензор.НЕТ 519
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Дипломатия, реверансы и просто бабло Лично в руки, биткоины нефте-газовые. А что только Блаттеру???
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ВНИМАНИЕ! Всем чиновникам всех рангов украины, особенно семьям Порошенко и Луценко! На Бали в Индонезии из-за извержения вулкана Агунг закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай, 28 июня в Twitter пресс-служба аэропорта.
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"Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти..."

Может и будет расти, а может и не будет. Пример? "Северный поток 1-2-3..." А что, санкции дают самой Украине? Возмещение ущерба, реальный возврат территорий и т.д. В какой перспективе? Близкой, средней, долгосрочной? Может нам в отличие от "многих санкционеров" - быть более прагматичными? Как Турция-Эрдоган? Это пример. Как Ким? Подписываться можно - всегда, но ради "какого светлого будущего" для страны и за сколько тысячелетий?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти
 
 
 
 
 
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