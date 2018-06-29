"Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти..."

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за нерушимые единство и солидарность с Украиной", - написал Президент.

Кроме того, Порошенко выразил особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эманнюэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.

"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.

Верю, что общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!", - подытожил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против РФ

Как сообщалось ранее, лидеры ЕС договорились о продлении санкций против РФ.

Экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине были введены Евросоюзом в июле 2014 года сроком на один год, в марте 2015 года их возможную отмену привязали к выполнению Москвой минских соглашений до конца 2015 года. Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, после этого ЕС неоднократно принимал решение о продлении санкций - каждый раз на полгода. Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продолжены Советом ЕС в декабре 2017 года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.