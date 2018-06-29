"Порошенко о решении лидеров ЕС продлить санкции против РФ: Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти..."

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за нерушимые единство и солидарность с Украиной", - написал Президент.
Кроме того, Порошенко выразил особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эманнюэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.
"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.
Верю, что общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!", - подытожил Президент.
Как сообщалось ранее, лидеры ЕС договорились о продлении санкций против РФ.
Экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине были введены Евросоюзом в июле 2014 года сроком на один год, в марте 2015 года их возможную отмену привязали к выполнению Москвой минских соглашений до конца 2015 года. Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, после этого ЕС неоднократно принимал решение о продлении санкций - каждый раз на полгода. Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продолжены Советом ЕС в декабре 2017 года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.
До сих пір не можете забути, як ваше Х#ло, двічі зганьбилося, поздоровляючи у 2004, свою маріонетку Януковича, «с ізбранієм на пост прєзідента »?
Двічі Карл!
ну кто Кравчуку в здравом уме памятник поставит? разве что на кладбище.
Никогда.
Приду на выборы с топором и поддержу.
Агрессор солому жрать будет из-за санкций, ну допустим, - это ничего не изменит, потому как это для него нормально. "Мы за ценой не постоим".
Санкции никак на факт оккупации не влияют.
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в Большую семерку как "неизбежное", и "уступки" могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине, передает Associated Press.
Майк Помпео не смог сказать, какие именно "уступки" ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия "незаконно присоединила Крым в 2014 году", что привело к ее отстранению от G7.
Если бы я так лавировал между экипажем и капитаном. например, то меня, вполне заслуженно считали бы кем? Вот-вот, тем самым, активным участником гей-парада.
та 6000 «балельщіков», що зараз там знаходяться.
Трамп не может снять санкции единолично, ему нужно одобрение Конгресса, которое он получит никогда.
Опять вернул надежду макрон. Вспомнить его первый визит в рашку, где он практически размазал путена мордой по асфальту, и второй- абсолютно противоположный по качеству с дифирамбами и заверениями в дружбе. Может, где- то там прошептал про то, что нужно выполнять Минск- остальное , полный слив. Опять же таки Италия ( фашисты херовы) полностью поддерживают путена, иначе где взять столько лохов, готовых покупать их брендовое гавно.
То есть кремль не спит . Им нужно снять санкции и они работают над этим,
у рашки - второй ядерный арсенал и вся таблица Менделеева в недрах. и 140 млн населения.
а мы сегодня потеряли еще 4 ребят.
а этот хряк мальдивский продолжает бесплатно снабжать электрикой и водой лугандонских убийц за счет родных ребят на фронте, цинично втирая обворованному народу про всякие поддержки-анаконды. Тем временем пакуя свои бебехи в геликоптер на Хайфу.
ведь у них и своих ого-го.
- Ну и что, что ого-го? Свои-то они уже загадили 😀загадят и чужие !
«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой», - приводит слова Инфантино ТАСС.
«Праздник в России стал праздником всего мира», - добавил глава ФИФА.
Может и будет расти, а может и не будет. Пример? "Северный поток 1-2-3..." А что, санкции дают самой Украине? Возмещение ущерба, реальный возврат территорий и т.д. В какой перспективе? Близкой, средней, долгосрочной? Может нам в отличие от "многих санкционеров" - быть более прагматичными? Как Турция-Эрдоган? Это пример. Как Ким? Подписываться можно - всегда, но ради "какого светлого будущего" для страны и за сколько тысячелетий?