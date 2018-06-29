EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  3426  12
Все про:Донецкая область (3995) потери (1328) добровольцы (523) Ян Осока (272) 92 отдельная механизированная бригада (19)

 Воин 92 ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине. ФОТО

Вчера, 28 июня вечером, в Донецкой области погиб Влад Гусейнов (позывной Швед), 1983 года, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила волонтер Добровольческого Украинский Корпуса Наталья Иванова, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские воины Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко погибли 27 июня от артобстрела под Богдановкой, - 93-я ОМБ. ФОТОрепортаж

"Вчера вечером погиб брат Влад Гусейнов (Швед). Это болезненный удар для его побратимов в ВСУ и для бойцов добровольцев ДУК ПС, которые имели честь в прошлом году воевать с ним бок о бок. Он был весельчак, находил силы шутить в любой ситуации чтобы поддерживать настроение побратимов в трудной ситуации. И вот теперь он ушел на небо... Бойцы добровольцы выражают сочувствие друзьям и близким Влада. Героям Слава!" - написала она.

Воин 92 ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине 01

Смотрите также: Умерла инициатор акции "Велика українська хода", участница боевых действий и волонтер Екатерина Валевская. ФОТО

Воин 92 ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3073989
 
 
VEhrdlVYSTVRemxKVGtObE1GbElVWFowUXpZd1RFRjJURGxETHpCTU4xSm5kRU14TUZsRVVYVkllbEYwVGtNck1FeElVbWRPUXlzd1RFeFJkblJETnpCWmVsSm9kRWRNWmtScmVVbE9ReXN3V1V4UmRFNURNVEJNZGxKcVRrTTVNRXhFVW1wNVJGRjJUa014TUZsWVVYTk9Remt3VEdwUmREbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dURVJTYW5sRVVYTmtSMEV3VEdwUmN6bERkekJNVkZGelNIcFJiRTVES3pCTU0xRjBaRWRITUV4eVVYTk9SMUJKVGtNck1FeElVWFU1UTNjd1dVaFNaM1JIVFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спи спокойно, Брат...(((
Мы отомстим, а потом, в свое время, придем к тебе отметить победу над российским фашизмом.
 показать весь комментарий
 
 
Царство небесне і вічна пам'ять Герою! Але кожного дня у нас гинуть наші захисники, постає питання - чому так багато жерств, чи нема наказу оборонятись, як повинно бути на війні, чи не має чим оборонятись. І не потрібно скулити про істериків і панікерів, бо народ точно допомагає, чим може.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоин 92 ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх