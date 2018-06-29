 Воин 92 ОМБр Влад Гусейнов погиб на Донетчине. ФОТО

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила волонтер Добровольческого Украинский Корпуса Наталья Иванова, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера вечером погиб брат Влад Гусейнов (Швед). Это болезненный удар для его побратимов в ВСУ и для бойцов добровольцев ДУК ПС, которые имели честь в прошлом году воевать с ним бок о бок. Он был весельчак, находил силы шутить в любой ситуации чтобы поддерживать настроение побратимов в трудной ситуации. И вот теперь он ушел на небо... Бойцы добровольцы выражают сочувствие друзьям и близким Влада. Героям Слава!" - написала она.

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