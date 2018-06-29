 Мукачевские пограничники пресекли попытку контрабанды 24 ящиков сигарет в Венгрию

Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники пытались переправить сигареты через Тису в зоне ответственности погранотдела "Бодалово".

Во время патрулирования пограничники заметили автомобиль "УАЗ", из которого несколько мужчин выгружали ящики, упакованные в черную пленку.

Контрабандисты пытались сбежать. Одного из них пограничники задержали. Вблизи границы найдена резиновая лодка и спецустройство для преодоления контрольно-следовой полосы.

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