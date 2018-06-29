 Мукачевские пограничники пресекли попытку контрабанды 24 ящиков сигарет в Венгрию

Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники пытались переправить сигареты через Тису в зоне ответственности погранотдела "Бодалово".
Во время патрулирования пограничники заметили автомобиль "УАЗ", из которого несколько мужчин выгружали ящики, упакованные в черную пленку.
Контрабандисты пытались сбежать. Одного из них пограничники задержали. Вблизи границы найдена резиновая лодка и спецустройство для преодоления контрольно-следовой полосы.
спробуй, може життя наладиться, перестанеш гівном сочитися
бпп опп и нф пойдут на свалку следом за сдпуо и прочими нунсами
все это мертворожденные проэкты
Контрабанда через порты - контейнеровозами.
А больше двух пачек сигарет на лицо - подрыв экономики государства?
по определению - иначе никак не заработать!!!