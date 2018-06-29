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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2864) контрабанда (1510) сигареты (521)

 Мукачевские пограничники пресекли попытку контрабанды 24 ящиков сигарет в Венгрию

Сотрудники Мукачевского отряда Госпогранслужбы задержали мужчину причастного к попытке контрабанды 24 ящиков сигарет в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники пытались переправить сигареты через Тису в зоне ответственности погранотдела "Бодалово".

Во время патрулирования пограничники заметили автомобиль "УАЗ", из которого несколько мужчин выгружали ящики, упакованные в черную пленку.

Контрабандисты пытались сбежать. Одного из них пограничники задержали. Вблизи границы найдена резиновая лодка и спецустройство для преодоления контрольно-следовой полосы. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3073988
 
 
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Можно смеяться? Фуры караванами через все посты...а тут ПЭРЭМОГА!!! ну и в новостях по всем ТВ!
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а ти працювати не пробував?
спробуй, може життя наладиться, перестанеш гівном сочитися
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Ну и зачем? Разве это не проблемы Венгерских пограничников и таможенников? По незаконному вывозу надо работать в направлении не готовых товаров, а запрещенного к вывозу сырья, например леса. Короче занимаются погранцы черте чем
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А чёрте НЕ ЧЕМ, им запрещено...там Схемы и бенефициары Властных кабинетов на Печерске.
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Место пересечения границы товарами - доходное место пограничников.
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Это доходное место также для прокуратуры, СБУ, полиции и конечный поток замыкается на кеш президента или премьера, им для выборов нужно....
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Думаю деньги на выборы уже на собирали, Турчинов даже полмиллиона избирателей мобилизует.
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каким раком?
бпп опп и нф пойдут на свалку следом за сдпуо и прочими нунсами
все это мертворожденные проэкты
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Я бы так запросто не списывал в утиль БПП и НФ. Эти ребята крепко держаться за власть и у них всё схвачено. ОПП конечно лузер.
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я их списал ещё в 15 - кто не понял кто ему доктор Мукачівські прикордонники запобігли спробі контрабанди 24 ящиків сигарет в Угорщину - Цензор.НЕТ 6253
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ну не хотят негодяи пахать за 100 баксов на порошенок!!!
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Навіщо запобігати неформальному експорту? То хай собі мадяри мастять голову.
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Контрабанда в ОРДЛО - составами.
Контрабанда через порты - контейнеровозами.
А больше двух пачек сигарет на лицо - подрыв экономики государства?
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просто лицо не хочет батрачить на порошенок за еду Мукачівські прикордонники запобігли спробі контрабанди 24 ящиків сигарет в Угорщину - Цензор.НЕТ 2418
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Во всех новостях о пресечении мелких ручейков контрабанды на нашей западной границе всегда задаюсь вопросом - возможен ли такой постоянный поток контрабаса без наличия "торговых партнёров" с той стороны? И какова здесь роль честных и неподкупных погранцов и таможенников Венгрии, Польши, Словакии и т.д? Тамошние президенты тоже собирают контрабасный кэш на свои выборы или этим грешит только Петя, как сообщают цензоровские эксперты?
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невозможен
по определению - иначе никак не заработать!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМукачевские пограничники пресекли попытку контрабанды 24 ящиков сигарет в Венгрию
 
 
 
 
 
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