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 РФ должна принять ответственность за гибель рейса MH17, - заключение саммита ЕС

Главы ЕС призвали Россию признать свою ответственность за крушение рейса МН17 над Донецкой областью в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее решение было принято на заседании Европейского Совета в Брюсселе.

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В документе говорится, что Совет полностью поддержал соответствующую резолюцию Совбеза ООН.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН № 2166 о падении рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину", - цитирует документ издание.

Напомним, в резолюции, которую Совбез ООН принял в июле 2014 года, содержится требование привлечь к ответственности всех причастных к катастрофе MH17 и призыв к государствам сотрудничать для достижения этой цели.

Вместе с тем, как отмечает издание, в документе не уточняется, за что именно Россия должна взять на себя ответственность.

Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3073987
 
   
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должна? другое слово найдите ибо оркам законы не писаны
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РФ должна принять ответственность за гибель рейса MH17, - заключение саммита ЕС

Вместе с тем, как отмечает издание, в документе не уточняется, за что именно Россия должна взять на себя ответственность.

Что за каламбур?
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На измену высаживают, доказательств не достаточно. Там ещё идет разбирательство в ИКАО. Тоже не всё однозначно, но оттуда информации совсем мизер.
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достаточно, но конечно добиться признания это выигрыш полный
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Я так рассуждаю, если доказательств достаточно, то где суд. Американцы могут дать доказательство, но они предпочитают троллить РФ.
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дату суда объявят, почему тянут - хотят морально "дожать" путина.
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Где суд, где суд? А хрен его знает, кацапы в ООН вето наложили на создание трибунала по этому делу еще в самом начале. Вот так, нельзя судить, так как обвиняемый против.
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каких доказательств не достаточно? Все доказательства есть.
ФФормулировка обтекаемая т.к. европейцы - терпилы, и не хотят сильно ссориться с Россией.
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Европейцы - терпилы, это Вы так шутите. Если нет суда, значит идёт сбор доказательств. Следствие это дорогостоящее действо, никто просто так не будет выбрасывать деньги на ветер. Во всяком случае я таких случаев не знаю.
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так следствие закончено. Сбор доказательств закончен. Уже объявляли.
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так а где тогда суд, действительно?или какие то закулисные торги идут?
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Ещё раз просмотрел по МН-17, 24 мая были опубликованы промежуточные результаты расследования катастрофы Объединённой следственной группой. Результаты расследования ИКАО вообще не были опубликованы..
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про що вони? іхтамнєт!!!
кацапи вже дали відповідь - і будуть брехати далі!
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"признать свою ответственность"-это бывает у преступников? эгоцетризм и ответственность-это катахреза.
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конечно, признание и сотрудничество со следствием влияют на приговор.
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Преступник всегда называет себя невиновным.
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Ага, щаз! Все свои долги они вам прощают )
Проще говоря РФ начхать на решение Европейского Совета, потому, что за словами не будет никаких действий.
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почему же не будет. Один рычаг точно есть - северный поток.
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Как говорила Меркель, - это коммерческий проект☺️, т.е. политики туда не вмешиваются.
РФ не признает не только из-за потери репутации и денег, но и из-за косвенного признания участия в войне с Украиной.
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Наш нарід розбереться, хто буде чи не буде Президентом України. Але, єдине, що абсолютно неможливо заперечити, це те, що Герман і такі мерзоти, як вона , мають бути на публічній шибениці.
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Это толсто. Взять скомпрометированную,беспринципную маруху и попросить сказать то,что выгодно соевым. Вернуть,мол,дружбу с рашкой....Ну очень толсто работают в АП.Неужели нельзя поэлегантнее обсерать йульку? Стыдоба.😊
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не смешите , какая дрючьба ?
вы про помпео и возвращение
парашЫ в Г7 ?
или вы хотите сказать, что
высказанное хуйлом неодобрение
посадки Тимошенко было искренним ?
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руSSo-фашисты свои преступления не признают.
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А ЧМ ПО ФУТБОЛУ НЕ ОТМЕНИЛИ. Специально тянули с выводами, чтобу не отменять ЧМ. А после ЧМ у рашки руки развязаны. Вчера погибло 4 украинца на фронте- ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? Где действие санкций?
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Просто Бонек не смог попасть на олимпиаду в 1936.
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Вратарь сборной Польши назвал фантастической атмосферу на ЧМ-2018 в России.

https://www.gazeta.ru/sport/worldcup2018/news/2018/06/25/n_11698867.shtml

РФ має взяти на себе відповідальність за загибель рейсу MH17, - висновок саміту ЄС - Цензор.НЕТ 4873
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Ру? прикольный пендос, кто эту вонь читает?
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Болтать они горазды. Но СП-2 строится, ЧМ по футболу идет, с Путиным все главы государств встречаются.
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Одна маленькая неточность и твой пост можно в унитаз слить - у нас нет существа *Путин* перед которым ты с руснявыми рабами преклоняешся - давно уже есть Хуйло - през Рашки!
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У вас нет. У всего цивилизованного мира - есть. Почитай прессу. Трамп будет встречаться с Путиным, а не с Хуйлом.
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Пофиг для нас это хуйло, забил в гугл, везде вылазит кремлевский педофил, совпадение? РФ має взяти на себе відповідальність за загибель рейсу MH17, - висновок саміту ЄС - Цензор.НЕТ 7122

РФ має взяти на себе відповідальність за загибель рейсу MH17, - висновок саміту ЄС - Цензор.НЕТ 1437

Результатов: примерно 886 000 (0,37 сек.)
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Видео





2:00

Putin Huilo/Путин
хуйло(60 000
голосов)


Ultras Dynamo Kyiv TV

YouTube - 17 апр. 2014 г.





2:19

ПУТИН-ХУЙЛО
Оригинал Харьков


Admin

YouTube - 18 июн. 2014 г.

9:19
Московские
десантники
ПУТИН - ХУЙЛО!
смотреть онлайн
видео ...
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И что? Человек увидел в моем посте неточность, а ему указал, что это только в Украине Путин и Хуйло синонимы, во всем цивилизованном мире он просто Путин, и никакой неточности в моем посте нет.
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А ты тем временем прогуляйся на йух,мокша.
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посмотрим, как оно выйдет. Пока что петицию нужно обязательно подписать, а то еле-еле движется
здесь
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МОЩНО , ЗА 4 ГОДА ЭТО ВСЕ РАЗРОДИЛИ...
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ну не портить же деловым партнерам ЧМ по футболу, кто бы поехал к кровожадным убийцам? уропейцы они такие, сильно переживательные.
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носится европа с кацапами как собака с блохами...и чешется и колется
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/Саммит ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17Евросовет настаивает, чтобы РФ в расследовании крушения малайзийского "Боинга" придерживалась "истины и справедливости"./ А ось як цясама новина подається в російськомовному варіанті DW !
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Лет через 20, когда Путин давно помрет, они наконец то наберутся решимости прямо сказать что он лично виновен. Да вот толку никакого уже не будет.
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отмечу однако, что он держит пока уровень здоровья. Или двойники?
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Россияне должны взять на себя ответственность! Народ России должен обрести некую неловкую решимость и ..попытаться проверить своего президента.
Га-га-га. Россияне, я вам гарантирую необыкновенное изумление от увиденного!!!
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Сцыкливый ЕС, написал не сбитие, а ПАДЕНИЕ Боинга. И просит о "сотрудничестве" в расследовании, намекая - ну, придумайте ещё что-нибудь, чтобы мы с вашей брехней согласились и забыли уже этот несчастный Боинг. И это, не отключайте газ, плиз...
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Два фото - два мира
Верхний снимок - пляж в запорожской Кирилловке, нижний - в оккупированном рашистами Коктебеле.
Фото снято с веб-камер прямо сейчас - в режиме реального времени.
No comments

РФ має взяти на себе відповідальність за загибель рейсу MH17, - висновок саміту ЄС - Цензор.НЕТ 3945
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Да, докатились.... "РФ должна принять ответственность за гибель рейса MH17, - заключение саммита ЕС..."
Типа - ты убил Ленского? Такой вопрос можно задать и Украине и Того и США, любому. Да РФ - можно подозревать с большой долей вероятности ( см. события Украина), но нужны доказательства, четкие, законные и "увесистые". Если бы Нюрнберг так строился, то Германии на карте не должно было сегодня быть. Преступника - нужно припереть к стенке, как и положено, иначе закон - превращается в бла-бла. Если МИР-сообщество, бессильно либо избирательно, то так и нужно говорить.
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Воровской закон гласит - никогда не признавать свою вину...разве Х#йло исключение РФ має взяти на себе відповідальність за загибель рейсу MH17, - висновок саміту ЄС - Цензор.НЕТ 7648
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засРашка и ответственность ? не смешите мои тапочки … по логике, сначала нужно чётко и единогласно признать присутствие с 2014 года войск РФ, ведущих активные боевые действия по захвату территории, в независимой Украине и только потом предъявлять обвинения по Боингу … иначе получается, что расчёт Бука кацапов случайно заблудился, случайно сбил гражданский самолёт, который от радости они выдавали за самолёт ВСУ, и это нелепое недоразумение … ведь ху*ло твердит, что их там нет и никто это не опроверг …
вы, ребята, наберитесь мужества и в конце концов признайте так называемую "агрессию" - настоящей и полноценной войной РФ против и на территории Украины со всеми вытекающими, вот тогда всё будет логично … хотя мальдивский сам ссыт назвать войну - войной и объявить военное положение ... а хлопцы гибнут каждый день … бля, слов нет …
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ответ москалей известен, называется "нас... рать"
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Хуйло принимаеш ответственность за гибель рейса MH17??!! - Нет не принимаю! - Ну, на нет и суда нет!
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Суд идёт давно. ГУГЛите -
"Фейгины" vs "Плевако" - Гаага"
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РФ должна ответить по всем мировым законам за содеянное. Мне не понятно слово "принять"-можно принять и заплатить,но не ответить. Буквально через несколько дней, после того, как был сбит МН-17, на "ютубе" появился ролик - где шаг за шагом был отмечен (чей-то разведкой) весь путь передвижения установки "Бук" где слышны все команды военных РФ куда направляется из РФ в Донецк обл. и для чего!.
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О боже! Где ты, дух Рональда Рейгана? О прийди к нам! На что еще надеяться? На что??? Европейские наследники СоцИнтерна просто готовы быть изнасилованы хуйлом.
"Приймите ответственность" - это что такое? А если не приймут? Понять и простить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ должна принять ответственность за гибель рейса MH17, - заключение саммита ЕС
 
 
 
 
 
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