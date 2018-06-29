 РФ должна принять ответственность за гибель рейса MH17, - заключение саммита ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее решение было принято на заседании Европейского Совета в Брюсселе.
В документе говорится, что Совет полностью поддержал соответствующую резолюцию Совбеза ООН.
"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН № 2166 о падении рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину", - цитирует документ издание.
Напомним, в резолюции, которую Совбез ООН принял в июле 2014 года, содержится требование привлечь к ответственности всех причастных к катастрофе MH17 и призыв к государствам сотрудничать для достижения этой цели.
Вместе с тем, как отмечает издание, в документе не уточняется, за что именно Россия должна взять на себя ответственность.
Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
Вместе с тем, как отмечает издание, в документе не уточняется, за что именно Россия должна взять на себя ответственность.
Что за каламбур?
ФФормулировка обтекаемая т.к. европейцы - терпилы, и не хотят сильно ссориться с Россией.
кацапи вже дали відповідь - і будуть брехати далі!
Проще говоря РФ начхать на решение Европейского Совета, потому, что за словами не будет никаких действий.
РФ не признает не только из-за потери репутации и денег, но и из-за косвенного признания участия в войне с Украиной.
вы про помпео и возвращение
парашЫ в Г7 ?
или вы хотите сказать, что
высказанное хуйлом неодобрение
посадки Тимошенко было искренним ?
https://www.gazeta.ru/sport/worldcup2018/news/2018/06/25/n_11698867.shtml
Результатов: примерно 886 000 (0,37 сек.)
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Видео
2:00
Putin Huilo/Путин
хуйло(60 000
голосов)
Ultras Dynamo Kyiv TV
YouTube - 17 апр. 2014 г.
2:19
ПУТИН-ХУЙЛО
Оригинал Харьков
Admin
YouTube - 18 июн. 2014 г.
9:19
Московские
десантники
ПУТИН - ХУЙЛО!
смотреть онлайн
видео ...
здесь
Га-га-га. Россияне, я вам гарантирую необыкновенное изумление от увиденного!!!
Верхний снимок - пляж в запорожской Кирилловке, нижний - в оккупированном рашистами Коктебеле.
Фото снято с веб-камер прямо сейчас - в режиме реального времени.
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Типа - ты убил Ленского? Такой вопрос можно задать и Украине и Того и США, любому. Да РФ - можно подозревать с большой долей вероятности ( см. события Украина), но нужны доказательства, четкие, законные и "увесистые". Если бы Нюрнберг так строился, то Германии на карте не должно было сегодня быть. Преступника - нужно припереть к стенке, как и положено, иначе закон - превращается в бла-бла. Если МИР-сообщество, бессильно либо избирательно, то так и нужно говорить.
вы, ребята, наберитесь мужества и в конце концов признайте так называемую "агрессию" - настоящей и полноценной войной РФ против и на территории Украины со всеми вытекающими, вот тогда всё будет логично … хотя мальдивский сам ссыт назвать войну - войной и объявить военное положение ... а хлопцы гибнут каждый день … бля, слов нет …
"Фейгины" vs "Плевако" - Гаага"
"Приймите ответственность" - это что такое? А если не приймут? Понять и простить?