 Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, в отдельных областях повреждены и подтоплены дома, повалены деревья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Луганская - 51 н.п., Черновицкая - 45 н.п., Тернопольская - 20 н.п., Днепропетровская - 17 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Запорожская - 2 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

Так, в г. Рубежное в Луганской области врезультате интенсивных осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5 пятиэтажных и 6 девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлекалось 14 ед. тех. и 60 чел., из них от ГСЧС 6 ед. техники и 32 чел. л/с.

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Кроме того, в Ивано-Франковской области в 5 районах (Калушском, Городенковском, Тлумачском, Снятынском и Долинском) вследствие интенсивных осадков в виде дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и 9 объектов социальной сферы.