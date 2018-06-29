 Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, о достижении компромисса по беженцам утром в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что лидеры ЕС пришли к "прорывному" соглашению после того, как заседали всю ночь.

По данным источника агентства dpa в дипломатических кругах, лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

Вечером в четверг Италия заблокировала заявление участников саммита в Брюсселе.

Курс евро по отношению к доллару США после появления новости об успехе переговоров вырос на 0,6 процента.

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Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза согласовали продление на последующие шесть месяцев секторальных санкций против РФ, сообщил источник DW в ЕС.

По его словам, перед этим канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали своих коллег об отсутствии прогресса в исполнении минских договоренностей. Никаких возражений о продлении санкций не было, хотя источники DW в дипломатических кругах говорили, что новое итальянское правительство хочет полноценной дискуссии по санкциям. Теперь формально продлить санкции должен будет еще и Совет ЕС.

Напомним, что новый премьер Италии Джузеппе Конте еще перед саммитом отверг идею автоматического продления ограничительных мер в отношении РФ.

Экономические санкции в отношении России из-за ее агрессии в Украине были введены Евросоюзом в июле 2014 года сроком на один год, в марте 2015 года их возможную отмену привязали к выполнению Москвой минских соглашений до конца 2015 года. Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, после этого ЕС неоднократно принимал решение о продлении санкций - каждый раз на полгода. Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продолжены Советом ЕС в декабре 2017 года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.