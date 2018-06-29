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 Политика Украины
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Все про:освобождение (230) Порошенко (15044) политзаключенные (850) Скрипаль (342)

 Порошенко призвал мир к решительным действиям для освобождения узников Кремля: Реакция должна быть такой же мощной, как на отравление в Солсбери

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинских узников Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, касающегося украинских узников Кремля.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, по примеру масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В противостоянии с Россией Украина получила "колоссальную" международную поддержку, - Порошенко

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворил 13 российских дипломатов.

Порошенко призвал мир к решительным действиям для освобождения узников Кремля: Реакция должна быть такой же мощной, как на отравление в Солсбери 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073980
 
   
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Кацапії завжди було пофігу на них. Бабьі ішшо нарожают.
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Думаю если бы мертвечук поехал по этапу,то хуйло бы через посредников начало бы торговаться.Нужно по самым болевым местам бить.
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э не, мертветчук покровитель рошена, он пецю на пост согласовал
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а что если собрать этих клавишных путреотов и обменять на наших заложников...?
как вариант подойдёт - а то вдруг они бросят клаву и рванут на фронт...?\это сколько же беды они кацапам там наделают...?)))\
вот скорее обмен наконец состоится...)))
правда тяжело их будет выловить...(((
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до выборов осталось не так уж и много времени...
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Як що ? Ще податки своєчасно сплачує в расєйську казну.
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А как же, "прогрессивное мировое человечество" несомненно отреагирует.
Как Северный Поток-2 запустят, так и отреагируют.
Да и куда "прогрессивному мировому человечеству" спешить то?
Разве можно сравнить дешевый газ с жизнью нескольких украинцев?
Даже с жизнями нескольких десятков украинцев?
Даже с жизнями тысяч украинцев?
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Петя готовся лучше к суду. Отвечать же за все придется. Каждый день гибнут воины на фронте, а он все отвлекает общество от этого. Ну толку что добились освобождения Савченко. Как освободили так и посадили. И Сенцова посадят, потому что он будет резать правду матку. А Потрох не любит правду, как и Пуйло.
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"А Потрох не любит правду, как и Пуйло."
так одна гэбэшная школа..
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Десять Людей погибло за два дня а оно какую-то ахинею несёт ....
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Не погібло , а їх вбили російські терристи , яких фінансує уряд росії.
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може Петру) треба було не з хуйлом 2 (два)!!! рази говорити на цю тему,
а з Терезою Мей, поспілкуватися, отримати пораду?! Порошенко призвал мир к решительным действиям для освобождения узников Кремля: Реакция должна быть такой же мощной, как на отравление в Солсбери - Цензор.НЕТ 496
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тоді чого це Солсбері згадувати - щось тут не те)))
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Кацапи , заспокойтеся , бо судитимуть вашого карлика і фюрера , який вбиває українців на нашій , Богом даній Землі !
А ми лише захищаємо своє , тому думайте головою про що пишите , зрадники !
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А як же ж. Чули.
«Ми нє протів браццкава народа Украіни! Ми протів ейо жидобандєроаской власті !»

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Я подумал, последовав совету. Готов поспорить, что ни единого руссо-дипломата никто не вышлет, как после Солсбери. Ставка- любая. Аргумент: уже хотя бы потому, что сам Петр Лексеич не спешит. Но!!! Нагло требует этого от других! Вот именно так- нагло!
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Пане Андрію! У Вас бувають обєктивні пости. А цей, мабуть клімат Гани? Усе Президент правильно чиннить! Про Україну, про ворожі, не людські дії стосовно неї, необхідно говорити на весь світ! так, що не судіть і не судимі будете!
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Я не соглашусь! В данной ситуации просто необходимо было создать прецедент. Хотя бы в единственном числе. Вон, 2-е секретари посольств- они же все шпионы, в официозе. Или... ладно, понизим ставку: вон, дней 12-14 назад, какой-то черт посольский, бухой пытался уехать из кабака. Шо, трудно было этим воспользоваться? Даже ценой самоподставы Приуса, например. А потом... всяко бывает. Однако! Всё с точностью до наоборот. Профилактическая беседа. Ну и шо можно требовать от других?
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Людина працює в форматі- 70% малозначущої проукраїнської інформаціїї, і 30% добірної антиукраїнської.
Це є такий засіб інфовійни.
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Это было круто! Помню-помню, при совке политбеседы.То шо вы изволили высрать, то хапролиты-помполиты-политинформаторы называли "серая пропаганда"(с). Вы уже забыли, как эти лекции читали? Бывает. Перековались? Тоже бывает.
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Типичный ответ бота. На этот раз- к моему искреннему сожалению. Если вы добавите что-то о "пердаке"(с), то я уже не удивлюсь.
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Приклад твоєї «праці» . От ти пишеш: «Я подумал, последовав совету. Готов поспорить, что ни единого руссо-дипломата никто не вышлет, как после Солсбери. Ставка- любая. » (с)

Але ж потім, як у випадку з «Нордом» на Азові, будеш тут нудити:
«Ну, а подумалі лі власті Украіни, прєждє чєм такое дєлать?»
Нє?
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Боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.- «Гнилая селедка», «перевернутая пирамида», «большая ложь», «40 на 60», «абсолютная очевидность» .
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Да, там є така ВУС: «воінская учєтная спєціальность», готують спеціалістів по інформатично - психологічно розкладу військ противника.

От доречі приклад: «Расія нє протів народа Украіни ! Ми протів єє антінародного правітєльства !»
Доречі пан Жиріновський свого часу проходив службу з такою ВУС.
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смысл пребывания Ивана Петровича Сидорова в цензоре-контрпропаганда . Некоторые теоретические сведения о методах РФ были почерпнуты из книги Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Автор Крысько В. Г. Он закончил факультет спецпропаганды Военного института иностранных языков, полковник.
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Так. Але ж наскільки Російська пропаганда домінує на інфомаційному просторі України, що просто лише висловити ПРАВДУ проти російської антиукраїнської брехні, це вже йде під грифом «контрпропаганда».
Ой, як нам ще далеко до котрпропагади.
Та ще й заважуючи, що в Росії на це виділено більше 1,2 МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ.
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хахаха вот именно ГОВОРИТЬ,но не делать,любимая фишка запроданца пети
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Только и того что говорит,твой президент.А надо действовать,а не словоблудием заниматься
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Жесткая реакция на отравление Скрипалей была в первую очередь от британской власти. Там не жевали сопли и не вели телефонные переговоры.
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Ты с окопов даёшь советы или из кацапетовки , как нам воевать и с кем вести переговоры ?
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Налоги,блин,платите,как в Британии,так и отношение будет к вам,а,к сожалению,и к нам,совсем другое.
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Налоги,блин,платите,как в Британии,так и отношение будет к вам,а,к сожалению,и к нам,совсем другое.
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Associated Press: державний секретар США Майк Помео вважає можливим відновлення формату "Великої вісімки" за участю Росії без обов'язкового повернення РФ Криму до складу України.Тут два варианта.1. Запрет на въезд и на "миротворец"2. Отвести глаза и попросить деньги
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Lidius - " В реале проблема в том, что Петя и Ко за 4 года сумели уничтожить западный кредит доверия. Сумели полностью разрушить новый имидж Украины как молодой цивилизованной страны после Революции Достоинства. За 4 года полностью доказали, что совок - это их родное болото, которое они не хотят покидать. Добавьте сюда инертное совковое общество, которое может мобилизоваться только в какой -то момент. Общество, у которого в принципе нет никаких принципов.

Лохов грабят в открытую и называют этот грабеж "реформы". А что лохи? А ничего. Совок сделал из них послушных и тупых терпил.
Так почему Запад должен думать об этом всё еще совковом стаде, которое полным составом фактически участвует в совково-воровской пирамиде?
И потом что делала Украина 4 года? инфантильно ждала когда всю работу за неё сделает весь мир? А сама даже коррупцию не только не победила, но бережно сохранила, выведя её на новые уровни.

Международный опыт многих стран четко говорит, что чтобы победить даже мегакоррупцию необходимо от 2 до 3 лет. Прошло 4 года - результата нет. Почему? Ответ: цель у власти не победить коррупцию, а сохранить. Цель сбережения выполнена. Мир это видит и идентифицирует Петю и Ко как старого махрового совка. Мир видит что общество молчит на фоне этого вопиющего факта. Как Запад идентифицирует в таком случае всю страну? Ответ: как ЧУЖУЮ. А если ты не свой, то извини сам виноват."
________________________________
Трудно с вами не согласиться. Как жаль что ничего не получилось. Но вы правы, общество само виновато.
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"по примеру масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери"Источник: https://censor.net.ua/n3073980

Что он имел в виду, что все люди в результате выжили, или все животные погибли.
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Он имел ввиду что не должно быть дискриминаций по любому признаку.
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Я имел ввиду, что это плохой пример. Перемоги нет.
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Он призывает запад следовать провозглашаемым им принципам.
Если ромы имеют право на безопасность и что там еще они пару дней назад говорили,то почему граждане Украины не имеют?
Ущербные зрадоебы,жертвы российской пропаганды,просто не знают что Украина на самом деле не используется западом как таран против россии.
И более того, никакого практического интереса для запада не представляет,как например та же Сирия. И для того что бы запад не "забыл" об Украине его надо все время пинать.
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разве порошенко не охраняет днр и лнр мусорскими силами,
или сколько награды назначено за голову захарченко, аксёнова, поклонской ?
или если предъявить сумку с головой госслужащего лнр, днр, крыма то
сразу в сизо петины мусора отправят ?
торговые партнёры ?
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перепечатывать сайты ДНР -гадить на украинцев, воюющих в Донбассе./Лучше научите перепечатника сайтов ДНР грамоте, и тогда он сам будет отвечать за своё дерьмо.
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А соевый ушлепок не хочет организовать в Украине такую же реакцию властей и спецслужб
,как в Англии?Или оно только кого то призывает, а само....
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я просто обожнюю дивитися на безсильний візг ватних макак на Пороха! )))))))) а коли він стане Президентом вдруге я буду з попкорном дивитися на їхні розірвані пердакі )))))))))
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Если бы в одно прекрасное утро мы обнаружили, что отныне все люди - одной нации, одной веры и одной расы, то еще до обеда мы бы изобрели новые предубеждения. Спрашивал у итальянцев как они относяться к ситуации - война РФ против Украины- реакции ноль, ноль....и только когда начинаешь говорить о том что мы "пропустим" орду к ним и сами в этом "поучаствуем" тогда животный страх в глазах....человек только и понимает, что страх..
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путин вообще сцыкло, ему надо было атаковать Польшу, предварительно взяв в союзники
соевых, но он сильно ошибся, когда залез в Украину,
жлоб и сцыкло, неудачник
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Це ваша бахиня из ,, белого братства "😂
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Сколько раз подяковал? Если меньше трех, то не услышат
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Уверен, что президент Порошенко найдет способ передать напильник каждому украинскому политзаключенному. Включая Героя Украины Савченко.

Порошенко закликав світ до рішучих дій для звільнення в'язнів Кремля: Реакція має бути такою ж потужною, як на отруєння в Солсбері - Цензор.НЕТ 8365
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А международная амнистия и красный крест уже и напильник не могут передать?
Их пиликание по любому удобному поводу так фальшиво звучит,что создается впечатление что они пилят какую то ржавую гирю.
Зачем это нада?
Она золотая что ли ....
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На эти все амнистии с крестами надейся. Но президенту Порошенко помогай, вот что я тебе скажу, чтец.
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Если не президент Порошенко,то кто еще напомнит гражданам Украины что они имеют такие же права как и любой человек на планете земля.
Такого еще не было что бы в ответ на такое напоминание сами граждане начинали кричать,что они на самом деле третьего сорта,потому что коррупция.
Это клиника.
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Президент порошенко повинен мати стільки заводів рошеняк і мер солсбері - отоді й реакція буде такою ж.
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Реакція є і це найбільше непокоїть ваших кремлівських кураторів !
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Голос рабов отказывающихся от своих прав и обьявляющих себя третьим сортом.
Это то что они чуют.
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Закрой свои заводьі в мордоре! Оставь их без сладкого. Хоть что-то сделай, ублюдок!
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Петра чує весь цивілізованний світ і допомає Україні , а вас зрад*** и ніхто не чує і не бачить , бо ви як зомбі боїтеся світла і бажаєте одного - розвалити Україну і посіяти хаос ! Нічого у вас не вийде , крапка !
Брудні гроші і зрада , вам боком вилізуть !
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Особенно МВФ и Госдеп чуют. Каждьій месяц коррупционной мордой об пол тьікают
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Чують не переймайся так ! Тільки глухе нічого не чує і сліпе нічого не бачить , ну то таке ! Бог тобі суддя!
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дурашка пыжится только его никто всерьез не воспринимает
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Не бузи ... бот и не выдавай желаемое за действительное !
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бот меня ботом еще не называл ..это чтото новенькое
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100500-й піар від Пеці. Надування щок, голосне волання, а толку - нуль. Так само як від його діяльності президентом - один пшик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал мир к решительным действиям для освобождения узников Кремля: Реакция должна быть такой же мощной, как на отравление в Солсбери
 
 
 
 
 
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