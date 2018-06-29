 Порошенко призвал мир к решительным действиям для освобождения узников Кремля: Реакция должна быть такой же мощной, как на отравление в Солсбери

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Порошенко выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, касающегося украинских узников Кремля.
"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, по примеру масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал он.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворил 13 российских дипломатов.
как вариант подойдёт - а то вдруг они бросят клаву и рванут на фронт...?\это сколько же беды они кацапам там наделают...?)))\
вот скорее обмен наконец состоится...)))
правда тяжело их будет выловить...(((
Как Северный Поток-2 запустят, так и отреагируют.
Да и куда "прогрессивному мировому человечеству" спешить то?
Разве можно сравнить дешевый газ с жизнью нескольких украинцев?
Даже с жизнями нескольких десятков украинцев?
Даже с жизнями тысяч украинцев?
так одна гэбэшная школа..
а з Терезою Мей, поспілкуватися, отримати пораду?!
А ми лише захищаємо своє , тому думайте головою про що пишите , зрадники !
«Ми нє протів браццкава народа Украіни! Ми протів ейо жидобандєроаской власті !»
Це є такий засіб інфовійни.
Але ж потім, як у випадку з «Нордом» на Азові, будеш тут нудити:
«Ну, а подумалі лі власті Украіни, прєждє чєм такое дєлать?»
Нє?
От доречі приклад: «Расія нє протів народа Украіни ! Ми протів єє антінародного правітєльства !»
Доречі пан Жиріновський свого часу проходив службу з такою ВУС.
Ой, як нам ще далеко до котрпропагади.
Та ще й заважуючи, що в Росії на це виділено більше 1,2 МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ.
Лохов грабят в открытую и называют этот грабеж "реформы". А что лохи? А ничего. Совок сделал из них послушных и тупых терпил.
Так почему Запад должен думать об этом всё еще совковом стаде, которое полным составом фактически участвует в совково-воровской пирамиде?
И потом что делала Украина 4 года? инфантильно ждала когда всю работу за неё сделает весь мир? А сама даже коррупцию не только не победила, но бережно сохранила, выведя её на новые уровни.
Международный опыт многих стран четко говорит, что чтобы победить даже мегакоррупцию необходимо от 2 до 3 лет. Прошло 4 года - результата нет. Почему? Ответ: цель у власти не победить коррупцию, а сохранить. Цель сбережения выполнена. Мир это видит и идентифицирует Петю и Ко как старого махрового совка. Мир видит что общество молчит на фоне этого вопиющего факта. Как Запад идентифицирует в таком случае всю страну? Ответ: как ЧУЖУЮ. А если ты не свой, то извини сам виноват."
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Трудно с вами не согласиться. Как жаль что ничего не получилось. Но вы правы, общество само виновато.
Что он имел в виду, что все люди в результате выжили, или все животные погибли.
Если ромы имеют право на безопасность и что там еще они пару дней назад говорили,то почему граждане Украины не имеют?
Ущербные зрадоебы,жертвы российской пропаганды,просто не знают что Украина на самом деле не используется западом как таран против россии.
И более того, никакого практического интереса для запада не представляет,как например та же Сирия. И для того что бы запад не "забыл" об Украине его надо все время пинать.
или сколько награды назначено за голову захарченко, аксёнова, поклонской ?
или если предъявить сумку с головой госслужащего лнр, днр, крыма то
сразу в сизо петины мусора отправят ?
торговые партнёры ?
,как в Англии?Или оно только кого то призывает, а само....
соевых, но он сильно ошибся, когда залез в Украину,
жлоб и сцыкло, неудачник
Их пиликание по любому удобному поводу так фальшиво звучит,что создается впечатление что они пилят какую то ржавую гирю.
Зачем это нада?
Она золотая что ли ....
Такого еще не было что бы в ответ на такое напоминание сами граждане начинали кричать,что они на самом деле третьего сорта,потому что коррупция.
Это клиника.
Это то что они чуют.
Брудні гроші і зрада , вам боком вилізуть !