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 За прошедшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 и ранены 8 террористов, - ООС

За прошедшие сутки в районе проведения ООС были ликвидированы 9 террористов, 8 - ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены", - сказано в сообщении.

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Также в штабе добавили, что в течение текущих суток боевики российских оккупационных войск активности не проявляли.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 28 раз осуществили прицельный огонь по позициям украинских сил в зоне проведения ООС, 9 из которых - из тяжелого вооружения.

За прошедшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 и ранены 8 террористов, - ООС 01
За прошедшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 и ранены 8 террористов, - ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3073978
 
 
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