 Столтенберг о предстоящей встрече Трампа и Путина: НАТО не хочет изолировать РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".
"Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог ... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы", - сказал Столтенберг во время саммита ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что Альянс не хочет новой холодной войны и изолировать Россию.
"Мы стремимся к лучшим отношениям", - отметил Столтенберг.
Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля. Она должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.
По словам Трампа, президенты планируют обсудить Украины, Сирию и "много других тем" на своей первой отдельной встречи.
Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном 27 июня заявил, что во время переговоров президенты могут договориться о совместном заявлении, "которая могла определить дальнейшие шаги двух сторон и в контексте улучшения двусторонних отношений, и в контексте совместных действий на международной арене, и в контексте обеспечения международной стабильности и безопасности".
Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.
Подивіться на майбутнє росії
З ними теж домовлятись будете ?
https://www.youtube.com/watch?v=7lmlSgAH8mo
це вже яка спроба буде - Обама, пробував, і до нього спроби були...
це вже було таке - з фюрером, перед другою світовою!
«Крым. Реалии»
29.06.2018 08:29
Вопрос Крыма будет находиться за скобками любых договоренностей между США и Россией, однако признавать его как часть РФ в Вашингтоне не будут.
Об этом пишет известный журналист Виталий Портников.
По его словам, переговоры между двумя странами насчет Донбасса, Сирии и ядерного разоружения будут идти, однако тема Крыма в них вряд ли будет затрагиваться.
"Я бы сравнил эту ситуацию с фактической аннексией Советским Союзом балтийских стран, которые были включены в состав СССР после их оккупации режимом Сталина. Несмотря на союз с СССР во Второй Мировой войне, несмотря на Ялту, несмотря на политику разрядки Соединенные Штаты никогда не признавали этой аннексии и не закрывали посольств стран Балтии в Вашингтоне. Различие разве что в том, что тогда существовали страны, которые признавали Латвию, Литву и Эстонию частью СССР. А в случае с Крымом такого признания почти не просматривается", - отмечает Портников.
Он считает, что также как балтийские страны, после падения авторитарного режима в России, Крым также выйдет из ее состава.
"Да, Вашингтон может искать пути к улучшению отношений с Москвой. Но Крым всегда будет обстоятельством, которое не позволит вернуться к времени до 2014 года. Не позволит ни Соединенным Штатам, ни России - чтобы ни думали об этом в самих этих странах. Да, противостояние по крымскому вопросу может продолжаться десятилетиями. Но история со странами Балтии повторится. Отказ от авторитаризма всегда подразумевает и отказ от последствий нарушения авторитарным режимом международного права. После провала путча августа 1991 года Государственный совет СССР признал восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии - хотя еще за пару лет до этого многим казалось, что этого не будет никогда", - подчеркивает журналист.
По его словам, американский президент Дональд Трамп рассматривает этот вопрос как неизбежный.
Такое заявление Помпео сделал после возвращения советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона из Москвы, где прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным касательно предстоящего саммита. Об этом сообщает AP.
По словам госсекретаря, позиция Штатов по отношению к аннексии Россией Крыма в 2014 году не изменилась.
Это и привело к ее устранению из G8. При этом, Трамп убежден в улучшении связей с РФ.
"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно. Он с нетерпением ждет возможности найти те немногие места, где у нас могут быть продуктивные беседы, которые приведут к улучшениям для двух стран.
Президент надеется, что мы сможем снизить накал, риск для Америки и найти несколько мест, где мы можем получить хороший результат для Украины", - добавил Помпео.
Он также подчеркнул, что администрация Трампа продолжает поддерживать санкции против РФ.
https://www.rbc.ua/rus/news/lidery-es-prizvali-rossiyu-priznat-otvetstvennost-1530249882.html
Але за цю подію путіну прийдеться заплатити і Трамп це не проігнорує.
они никак не поймут с кем имеют дело.
ну или будут договариваться за счёт кого-то.