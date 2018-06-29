 Столтенберг о предстоящей встрече Трампа и Путина: НАТО не хочет изолировать РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

"Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог ... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы", - сказал Столтенберг во время саммита ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что Альянс не хочет новой холодной войны и изолировать Россию.

"Мы стремимся к лучшим отношениям", - отметил Столтенберг.

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Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля. Она должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.

По словам Трампа, президенты планируют обсудить Украины, Сирию и "много других тем" на своей первой отдельной встречи.

Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном 27 июня заявил, что во время переговоров президенты могут договориться о совместном заявлении, "которая могла определить дальнейшие шаги двух сторон и в контексте улучшения двусторонних отношений, и в контексте совместных действий на международной арене, и в контексте обеспечения международной стабильности и безопасности".

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.