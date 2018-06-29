 Четверо украинских воинов погибли, еще двое получили ранения в районе проведения ООС. За сутки - 28 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Российские оккупационные войска 28 раз осуществили прицельный огонь по нашим позициям, 9 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также активность боевиков отмечалась в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял позиции украинских сил возле Светлодарска и Новозвановки. Вследствие огневых провокаций один украинский защитник погиб и еще один был ранен.

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"Горячее всего было в районе населенного пункта Южное, на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхньторецкого и Авдеевки. К сожалению и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения", - сказано в собщении.

Вместе с тем, в штабе отметили, что напряженной ситуация оставалась и на мариупольском направлении: "Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно было быть отведено на определенные минскими договоренностями расстояния. Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневому воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет".

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