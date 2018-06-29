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Все про:стрельба (2275) США (13845)

 При стрельбе в редакции газеты в США погибло пять человек

В результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette в городе Аннаполис штата Мэриленд погибли несколько человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Fox 5 San Diego со ссылкой на шерифа Рона Бэйтмена.

Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о "множественных" жертвах, однако не назвал точного числа.

Позднее журналист ABC News сообщил в твиттере о четырех погибших.

Также ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у редакции Capital-Gazette. Отмечалось, что в настоящее время полиция проверяет, не скрываются ли в здании сообщники нападавшего.

Позже CNN, со ссылкой на полицию, сообщило о пяти погибших. По данным полиции, при стрельбе несколько человек получили серьезные травмы.

Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы проводят опрос свидетелей.

Позже Fox News.обнародвала информацию, что полиция обнаружила предполагаемое взрывное устройство в здании редакции Capital Gazette, в котором произошла стрельба.

"В здании был найден предмет, который по нашему мнению является взрывным устройством. Мы о нем позаботились", — заявил шериф города Уильям Крампф.

По его словам, на месте происшествия работают саперы. Он также отметил, что больше взрывных устройств в здании нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3073974
 
 
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Пока,как всегда,инфы больше не будет. Злодей белый,одиночка, был вооружен дробовиком. Интересно,шо его не смогли опознать по отпечаткам пальцев - пальчики у него каким-то образом то ли изменены,то ли стерты.Вроде 5 убитых,до десятка раненых.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри стрельбе в редакции газеты в США погибло пять человек
 
 
 
 
 
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