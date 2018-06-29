 При стрельбе в редакции газеты в США погибло пять человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Fox 5 San Diego со ссылкой на шерифа Рона Бэйтмена.

Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о "множественных" жертвах, однако не назвал точного числа.

Позднее журналист ABC News сообщил в твиттере о четырех погибших.

Также ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у редакции Capital-Gazette. Отмечалось, что в настоящее время полиция проверяет, не скрываются ли в здании сообщники нападавшего.

Позже CNN, со ссылкой на полицию, сообщило о пяти погибших. По данным полиции, при стрельбе несколько человек получили серьезные травмы.

Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы проводят опрос свидетелей.

Позже Fox News.обнародвала информацию, что полиция обнаружила предполагаемое взрывное устройство в здании редакции Capital Gazette, в котором произошла стрельба.

"В здании был найден предмет, который по нашему мнению является взрывным устройством. Мы о нем позаботились", — заявил шериф города Уильям Крампф.

По его словам, на месте происшествия работают саперы. Он также отметил, что больше взрывных устройств в здании нет.