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 Политика Украины
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 Скоро не останется ни одной международной организации или парламента, который бы не призывал Россию освободить политзаключенных, - Арьев

Ни одна страна в ПАСЕ не проголосовала против резолюции ПАСЕ, которая призывает Россию освободить украинских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил председатель украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев.

На вопрос ведущего, какова сила резолюции ПАСЕ или ее нет, Арьев сказал: "Я думаю, что сила есть, потому что она объединила другие европейские парламенты еще на этапе подготовки, которые заложила свои такие зерна - польские, литовские. Скоро не останется ни одной международной организации или парламента, который бы не призывал Россию освободить политзаключенных. И для имиджа России это в принципе плохо, но самое главное, что Россия должна понимать, что именно отказ то идти цивилизованно, что даже отказ от предыдущих обязательств о допуск уполномоченного по правам человека, - вряд ли увеличит шансы на отмену санкций в отношении нее ".

Арьев также сообщил, что против резолюции не проголосовал никто, хотя и были такие, кто воздержался. "Это в основном левые. В общем 15 человек - поговорим с ними, посмотрим, почему они так сделали", - сказал Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ призвали Россию немедленно освободить Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/n3073972
 
   
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Скоро не останется ни одной международной организации или парламента, которую бы ни послала Раша, но они так и будут "выражать озабоченность "... Аж бесит...
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Я с вами не согласна,рашу посылают все.
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Это да..но рашу посылают недалеко-она возвращается , и опять гадит. А вот когда рашу действительно пошлют "далеко и надолго", вот тогда и будет праздник.
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а толку примерно как от жуткой озабочки)))
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Це добре, але де заяви про необхідність чергових санкцій?
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І про те, що попередні санкції були "косметичними"?
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Европейская страна решила ввести санкции против россиян за Сенцова. Это - не Украина
Июнь 28, 2018Без рубрикиКомментарии: 0

Скоро не останется ни одной международной организации или парламента, который бы не призывал Россию освободить политзаключенных, - Арьев - Цензор.НЕТ 8761 Документ также призывает Евросоюз ужесточить санкции против России…

Сейм Литвы на внеочередном заседании поддержал резолюцию о включении в
литовский «список Магнитского» лиц, связанных с делом украинского
политзаключенного Олега Сенцова.

https://www.economics-prorok.com/2018/06/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bd.html
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Товарооборот Украины с Россией вырос больше, чем с ЕС

Согласно подсчетам НБУ, Украина за 11 месяцев 2017 года нарастила товарооборот с Россией на 28,6%. В то время как с ЕС - на 27,6%
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкоро не останется ни одной международной организации или парламента, который бы не призывал Россию освободить политзаключенных, - Арьев
 
 
 
 
 
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