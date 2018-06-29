 Скоро не останется ни одной международной организации или парламента, который бы не призывал Россию освободить политзаключенных, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил председатель украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев.
На вопрос ведущего, какова сила резолюции ПАСЕ или ее нет, Арьев сказал: "Я думаю, что сила есть, потому что она объединила другие европейские парламенты еще на этапе подготовки, которые заложила свои такие зерна - польские, литовские. Скоро не останется ни одной международной организации или парламента, который бы не призывал Россию освободить политзаключенных. И для имиджа России это в принципе плохо, но самое главное, что Россия должна понимать, что именно отказ то идти цивилизованно, что даже отказ от предыдущих обязательств о допуск уполномоченного по правам человека, - вряд ли увеличит шансы на отмену санкций в отношении нее ".
Арьев также сообщил, что против резолюции не проголосовал никто, хотя и были такие, кто воздержался. "Это в основном левые. В общем 15 человек - поговорим с ними, посмотрим, почему они так сделали", - сказал Арьев.
Июнь 28, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
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Сейм Литвы на внеочередном заседании поддержал резолюцию о включении в
литовский «список Магнитского» лиц, связанных с делом украинского
политзаключенного Олега Сенцова.
https://www.economics-prorok.com/2018/06/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bd.html
Согласно подсчетам НБУ, Украина за 11 месяцев 2017 года нарастила товарооборот с Россией на 28,6%. В то время как с ЕС - на 27,6%