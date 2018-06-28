EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  727  47
Все про:Парубий (1674) Путин (23957) США (13845) Трамп (1861)

 Позиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным, - Парубий

Позиция США в отношении Украины не измениться после встречи Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Українські новини".

Как рассказал Парубий, Путин намерен предложить Трампу разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

"Насколько я имею информацию, в Вашингтоне после разговоров на достаточно высоком уровне, все утверждают, что изменений США в отношении Украине не произойдет в результате этой встречи", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий рассчитывает на признание Конгрессом США Голодомора геноцидом украинского народа

Согласно его прогнозам, в ближайшее время США не изменят свою позицию по Украине, а наоборот будут усиливать давление на Россию.

Отметим, что Андрей Парубий находится с визитом в США.

Напомним, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Также читайте: США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3073969
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А я сподіваюсь, що позиціія США стане кращою...
 показать весь комментарий
 
 
Це два антиподи і вони ніколи не підуть на поступки один одному. Україна для США це плацдарм проти расєї і вони його не здадуть.
 показать весь комментарий
 
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное», и «уступки» могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине, передает Associated Press.
 показать весь комментарий
 
 
Это значит "открыть ящик пандоры"...!... - И в США это, прекрасно понимают....
 показать весь комментарий
 
 
Читаю,а в конце написано:"Исаченков передаёт из москвы". Прекрасно. Этот текст-верх правдивости и объективности.😄
 показать весь комментарий
 
 
Поживем увидим.Готовится надо к самым худшим сценариям.Одно радует в Америке один трамадол нихера сам не сделает.
 показать весь комментарий
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
 показать весь комментарий
 
"Позиция США в отношении Украины не изменится" ...а к Кацапоорде?
 показать весь комментарий
 
Думаю после ЧМ и разрыва США сделки с Ираном - станет ещё более жесткой. Позиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным, - Парубий - Цензор.НЕТ 9484
 показать весь комментарий
 
 
Остаётся открытым вопрос: откуда у него такая уверенность?

(впрочем пожалуй, сейчас Трампу просто не дадут поменять позицию)
 показать весь комментарий
 
 
У мене більше 8 осколків в тілі! Ми своїми тілами захищали Майдан.
Андрій Парубій.

В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...

Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот сцуко плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.

Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....

...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
 показать весь комментарий
 
 
"Это дурдом!" - кричали депутаты. "Это наш дом" - успокаивал спикер.
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Может быть и Трамп, тем-более, что Парубий сейчас находится в Вашенгтоне....
 показать весь комментарий
 
сейчас просто Конгресс крепко держит Трампа за яйки. Шаг к путлеру => импичмент. Иначе он бы давно уже с ним лобызался. Трамп злопамятен и хорошо помнит, как его во время выборов обсерали те, кто сейчас у власти в Украине. И так же помнит, шо именно путлер его тогда поддерживал.
 показать весь комментарий
 
"Позиция США в отношении Украины не измениться" Ошибку исправьте,если она хоть кого-то коробит...
 показать весь комментарий
 
 
тут уже не помогут ни "семейный врач", ни синие таблетки.
 показать весь комментарий
 
"Позиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным"... - Та ти шо?! они сами тебе сказали? а в отношении рашки? трамп путина боится, а европа - и трампа и путина. а позиция трампа в отношении путина уже изменилась в пользу последнего. так что оптимизм парубия несколько поспешен и наивен
 показать весь комментарий
 
трамп шлюха гбэшная завербованая все делает для ослабления запада вцелом и восрождения кремлевского кодла для американского зрителя после долгих но плодотворный переговоров договорится с хуйлом о разделе интересов- вы нам Сирию и Корею а мы вам Украину
 показать весь комментарий
 
 
Из Сирии и Украины РФ не уйдёт. Это красная черта. Будет бороться вплоть до применения ЯО. Позиція США щодо України не зміниться після зустрічі Трампа з Путіним, - Парубій - Цензор.НЕТ 4458
 показать весь комментарий
 
ну может в Сирии оставят базу а вот иранцев погонят -израиль требует и сауды
 показать весь комментарий
 
Вот уже все испугались. Какое ЯО? Деньги-вот что волнует кремлядскую гопоту. Они ради них будут ноги лизать кому угодно. Или ты думаешь,что они такие храбрые патриоты-самоубийцы? Хаха...
 показать весь комментарий
 
В США и демократы, и республиканцы пасут свой американский электорат лет наверное сто кремлёвской военщиной. Поэтому любые уступки кремлю, это крупная потеря голосов. Из чего следует, что санкции без решения украинского вопроса не отменят, но усилить могут. А Трампу предстоит показать как хуйло уважает Трампа и США, которых хуйло не уважал при Абаме. Слово не воробей - не выполнит, затроллим.
 показать весь комментарий
 
Если бы ты хоть раз бывал в США и немного общался с америкосами, ты бы знал, шо там вообще всем НАСРАТЬ на рашку. Да и Украину, кстати, тоже.
 показать весь комментарий
 
http://gordonua.com/news/worldnews/nevzorov-parallelno-chempionatu-mira-po-futbolu-v-rossii-idet-chempionat-po-skorostnomu-snimaniyu-trusov-253176.html

Невзоров:
Параллельно чемпионату мира по футболу в России идет чемпионат по скоростному сниманию трусов Иностранцы понесут по своим городам клич о феноменальной доступности российских девиц, которые надеются выйти замуж и уехать из РФ, рассказал публицист Александр Невзоров.



Facebook Отзывы посетивших чемпионат мира по футболу в России иностранцев могут превратить РФ в центр мирового секс-туризма. Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "
Иностранец - сволочь наблюдательная. Сейчас они сообразили, что параллельно чемпионату мира по футболу в России идет чемпионат по скоростному сниманию трусов. И иностранцы понесут по своим городам и весям клич о редкостной феноменальной доступности российских девиц. Причем глупый иностранец не понимает, в чем дело, он не понимает природу этой давучести", - рассказал он. Публицист отметил, что иностранцы не видят "женительный" подтекст россиянок и их подлинные мотивы. "Они не понимают, с какой тоски и безнадеги эти русские девицы рвут с себя трусы и колготки перед любыми конголезцами, уругвайцами, египтянами. Они по наивности думают, что девочки идут на все это ради пива, которое прилагается к скоротечной связи или ради €20. Они не могут понять, что бедные девчонки повально дают себя дегустировать всем иностранцам, которые подвернутся, и действуют по методу такой ковровой бомбардировки - испанцам, грекам, арабам, египтянам, ливийцам - и делают это в смешной надежде, что кто-то насмерть подорвется на этой русской сексуальной мине и, обезумев от страсти, скажет: "Все, увожу ее к чертовой матери! Заверните…" - и долой из богоспасаемого отечества", - рассказал Невзоров. Он подчеркнул, что спят с иностранцами не "какие-то там шлюшки". "Это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: "Дядя Вова мы с тобой". Это те же самые девочки, которые наполняют оптимизмом опросы ВЦИОМа или целуют попам руки. Это те девочки, которые вчера кричали "Крым наш!", которые стояли в линейках на мемориалах. Вот они видят сейчас съехавшихся со всего мира женихов из другого, иного мира и понимают, что шансик, крохотный, конечно - шансик спастись от нашей безнадеги, он очень невелик, но он есть", - продолжил публицист. Невзоров отметил, что, несмотря на патриотическую пропаганду и показной оптимизм, россиянки хотят уехать из страны. "Они хотят удрать и от нищеты, и от беспросветной тупости", - пояснил он. Публицист добавил, что у России сформировалась "физиономия" из двух компонентов. "Это такая большая русская вульва с добрым ленинским прищуром. И галстук в горошек, разумеется, под ней", - подытожил он.
 показать весь комментарий
 
 
отстаньте от дедушки, он старый и немощный
 показать весь комментарий
 
semen semenych fe56b8cf - вот во время ЧМ в Украине в 2012 году....., не скрепные бандеровки так массово трусы не снимали.....

Почему ?
 показать весь комментарий
 
Тема это известная как русские бобы быстренько снимают с себя футболки и трусы с надписями 'не пугайте наши искандеры' перед жителями африканских и южно-американских селений, которые просто приехали посмотреть футбол😄
 показать весь комментарий
 
 
"Насколько я имею информацию" этого достаточно понять что он НЕХРЕНА не знает.

Просто он ТАК все это понял, а его умственные способности уже стали темами не одного анекдота.
 показать весь комментарий
 
 
"Насколько я осведомлен" или "по имеющейся у меня информации", а Парубий имеет что-то иное 😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПозиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным, - Парубий
 
 
 
 
 
 вверх