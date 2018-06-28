 Позиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным, - Парубий

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Українські новини".
Как рассказал Парубий, Путин намерен предложить Трампу разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.
"Насколько я имею информацию, в Вашингтоне после разговоров на достаточно высоком уровне, все утверждают, что изменений США в отношении Украине не произойдет в результате этой встречи", - сказал он.
Согласно его прогнозам, в ближайшее время США не изменят свою позицию по Украине, а наоборот будут усиливать давление на Россию.
Отметим, что Андрей Парубий находится с визитом в США.
Напомним, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.
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(впрочем пожалуй, сейчас Трампу просто не дадут поменять позицию)
Андрій Парубій.
В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...
Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот сцуко плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.
Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....
...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
🤑
Невзоров:
Параллельно чемпионату мира по футболу в России идет чемпионат по скоростному сниманию трусов Иностранцы понесут по своим городам клич о феноменальной доступности российских девиц, которые надеются выйти замуж и уехать из РФ, рассказал публицист Александр Невзоров.
Facebook Отзывы посетивших чемпионат мира по футболу в России иностранцев могут превратить РФ в центр мирового секс-туризма. Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "
Иностранец - сволочь наблюдательная. Сейчас они сообразили, что параллельно чемпионату мира по футболу в России идет чемпионат по скоростному сниманию трусов. И иностранцы понесут по своим городам и весям клич о редкостной феноменальной доступности российских девиц. Причем глупый иностранец не понимает, в чем дело, он не понимает природу этой давучести", - рассказал он. Публицист отметил, что иностранцы не видят "женительный" подтекст россиянок и их подлинные мотивы. "Они не понимают, с какой тоски и безнадеги эти русские девицы рвут с себя трусы и колготки перед любыми конголезцами, уругвайцами, египтянами. Они по наивности думают, что девочки идут на все это ради пива, которое прилагается к скоротечной связи или ради €20. Они не могут понять, что бедные девчонки повально дают себя дегустировать всем иностранцам, которые подвернутся, и действуют по методу такой ковровой бомбардировки - испанцам, грекам, арабам, египтянам, ливийцам - и делают это в смешной надежде, что кто-то насмерть подорвется на этой русской сексуальной мине и, обезумев от страсти, скажет: "Все, увожу ее к чертовой матери! Заверните…" - и долой из богоспасаемого отечества", - рассказал Невзоров. Он подчеркнул, что спят с иностранцами не "какие-то там шлюшки". "Это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: "Дядя Вова мы с тобой". Это те же самые девочки, которые наполняют оптимизмом опросы ВЦИОМа или целуют попам руки. Это те девочки, которые вчера кричали "Крым наш!", которые стояли в линейках на мемориалах. Вот они видят сейчас съехавшихся со всего мира женихов из другого, иного мира и понимают, что шансик, крохотный, конечно - шансик спастись от нашей безнадеги, он очень невелик, но он есть", - продолжил публицист. Невзоров отметил, что, несмотря на патриотическую пропаганду и показной оптимизм, россиянки хотят уехать из страны. "Они хотят удрать и от нищеты, и от беспросветной тупости", - пояснил он. Публицист добавил, что у России сформировалась "физиономия" из двух компонентов. "Это такая большая русская вульва с добрым ленинским прищуром. И галстук в горошек, разумеется, под ней", - подытожил он.
Почему ?
Просто он ТАК все это понял, а его умственные способности уже стали темами не одного анекдота.
"По данным Госкомитета Украины по статистике, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув порядка 12 млрд долларов США. Россия по-прежнему занимает первое место по объему торгового оборота, а по итогам ушедшего года заняла третью строчку в списке крупнейших инвесторов в Украине, вложив в ее экономику 4,4 млрд долларов США. В первом квартале текущего года взаимная торговля товарами и услугами выросла еще на 14 процентов, - отметил Руденко. - В России живут и работают свыше 2 млн украинских граждан, содержа свои семьи в идущей семимильными шагами в Европу Украине".