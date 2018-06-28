 Позиция США в отношении Украины не изменится после встречи Трампа с Путиным, - Парубий

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Українські новини".

Как рассказал Парубий, Путин намерен предложить Трампу разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

"Насколько я имею информацию, в Вашингтоне после разговоров на достаточно высоком уровне, все утверждают, что изменений США в отношении Украине не произойдет в результате этой встречи", - сказал он.

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Согласно его прогнозам, в ближайшее время США не изменят свою позицию по Украине, а наоборот будут усиливать давление на Россию.

Отметим, что Андрей Парубий находится с визитом в США.

Напомним, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

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