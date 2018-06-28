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Все про:Волынь (529) ГПУ (8733) наркотики (1333)

 За незаконный сбыт амфетамина на Волыни будут судить четверых человек, - ГПУ

Прокуратура Волынской области разоблачила троих волынян и жителя Житомирской области, которые незаконно сбывали амфетамин на территории двух областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Прокуратура Волынской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех волынян и жителя Житомира, которые в составе организованной преступной группы в течение сентября 2017 - февраля 2018 совершали наркопреступления на территории двух областей, наладив схему незаконного сбыта амфетамина", - отметил он.

Как отмечается, правоохранители установили факты незаконных сделок с психотропами, совершенные 37-летним ранее судимым лучанином, его 31-летней сообщницей, 49-летним житомирянином и 28-летним уроженцем с.Забороль (Луцкий район).

По результатам проведения обысков у фигурантов производства на Волыни и Житомирщине работники полиции изъяли более 100 г наркотических средств и психотропных веществ, что является особо крупным размером.

А.Лысенко также отметил, что члены организованной преступной группы обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, а также размещении средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, в банках и использовании таких средств с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ (уголовные правонарушения, предусмотренные ст.307 и ст.306 УК Украины).

"Меру наказания им выберет суд", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073968
 
 
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как это не поделились с мусарами ?на святое посягнули
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Не судить,а травить как клопов за продажу наркоты нужно.
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Так и напрашивается вопрос :
А законный сбыт амфетамина продолжится ???)))
Ушлёпки ...
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Всё, пора валить в Канаду, там теперь хорошо
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Да нет ни одной фарма-фабрики где не клепают амфетамин! И давно-предавно его величество бабло! Да надоели эти высеры по наркоте. Все всё знают. Как с конвертационными центрами на сотни миликов гр. Уже лет 10 закрывают! Чтобы открыть на другой день. Похоже и бабло перевозят одно и тоже. Так и живём. По городам Лексусы стаями летают, а 5 миллионов пенсов на 1500 живут и завидуют тем у кого 1900гр! Браво страна! И пора уже возродить тему двухлетней давности. Что то давно Путин не болел очередной смертельной болезнью! Пора. Полегчает хоть трохи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа незаконный сбыт амфетамина на Волыни будут судить четверых человек, - ГПУ
 
 
 
 
 
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