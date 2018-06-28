 За незаконный сбыт амфетамина на Волыни будут судить четверых человек, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Прокуратура Волынской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех волынян и жителя Житомира, которые в составе организованной преступной группы в течение сентября 2017 - февраля 2018 совершали наркопреступления на территории двух областей, наладив схему незаконного сбыта амфетамина", - отметил он.

Как отмечается, правоохранители установили факты незаконных сделок с психотропами, совершенные 37-летним ранее судимым лучанином, его 31-летней сообщницей, 49-летним житомирянином и 28-летним уроженцем с.Забороль (Луцкий район).

По результатам проведения обысков у фигурантов производства на Волыни и Житомирщине работники полиции изъяли более 100 г наркотических средств и психотропных веществ, что является особо крупным размером.

А.Лысенко также отметил, что члены организованной преступной группы обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, а также размещении средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, в банках и использовании таких средств с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ (уголовные правонарушения, предусмотренные ст.307 и ст.306 УК Украины).

"Меру наказания им выберет суд", - отметил он.

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