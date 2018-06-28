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 Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Щербань получил ножевое ранение в Житомире вечером 27 июня , - "Житомир.info"

27 июня в Житомире возле продуктового магазина ножевое ранение получил заместитель командующего ДШВ ВС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом утром, 28 июня, местному изданию Житомир.info рассказали читатели.

"В 23 .50  в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое ", - рассказали читатели.

В пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области изданию информацию о ранении военнослужащего подтвердили.

"Около 7-00 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное, тяжкое телесное повреждение) ", - рассказали в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073966
 
 
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Какие десантники ---??? Которые и в хвост и в гриву в Донбассе бьют все спецназы России от ГРУ до Дельфина ??? Что вам не нравится ?
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Все открывали рот на пашинского де он ходит с пистолетом и стреляет по людям, где не попадя и в любую погоду. Один я писал, что глава комитета по обороне (или как там) не просто должен ходит с пистолетом во время войны, а должен быть взят под охрану. Поэтому и высокие армейские чины должны ходить с оружием и применять его если шо. Война у нас блять.

Полного выздоровления Воину. МВД найти урода.
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Так может стоит принять закон про легализацию огнестрела и перевести этот вопрос в область закона.Или только избранным можно,а простым Украинцам ни ни.
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Я тоже за легализацию огнестрела, но не за нынешняя власть, а на дворе война.
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а в это время немцы интересуются..... Заступник командувача десантно-штурмовими військами полковник Щербань зазнав ножового поранення в Житомирі ввечері 27 червня, - "Житомир.info" - Цензор.НЕТ 399

https://t.co/NoTZkYcZLB

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Щербань получил ножевое ранение в Житомире вечером 27 июня , - "Житомир.info"
 
 
 
 
 
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