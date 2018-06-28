 Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Щербань получил ножевое ранение в Житомире вечером 27 июня , - "Житомир.info"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом утром, 28 июня, местному изданию Житомир.info рассказали читатели.

"В 23 .50 в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое ", - рассказали читатели.

В пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области изданию информацию о ранении военнослужащего подтвердили.

"Около 7-00 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное, тяжкое телесное повреждение) ", - рассказали в полиции.

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