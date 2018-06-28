 Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Поскольку один член противопоставил свои позиции всем выводам [саммита], в данный момент не принято никаких заключений", - заявил Дональд Туск, официальный представитель председателя Европейского совета.
В агентстве отметили, что подписание документа, по словам дипломатов, заблокировала Италия.
В связи с неподписанием документа также была отменена пресс-конференция после саммита, которая должна была состояться в четверг, 28 июня.
В итоговом документе должны были содержаться положения по политике стран в широком спектре вопросов — от безопасности до торговли.
PS. Как-то была одна передача без единого хохла-запроданца. Ну, видать, рейс задержали, не добрался никто и т.д. Так вы себе не представляете, что там творилось. Кацапы минут 20, как положено, полоскали Украину, а потом - набросились друг на друга. Кто из них больше любит путина. Чуть до мордобоя не дошло...
если для того, что бы они начали отрывать друг другу бошки банально не хватило времени,
то я бы изменил формат передачи, продлил как то.
овертайм там...
Извинги, если я твоего царя обидел.
А пихатість, то у них вроджене- не набуте, вони завше такі))
Італійці менш ліниві, більш активні, хоча теж гедоністи і як греки- не забувать про задоволення
плюс еще один идиот с рыжей белкой на голове осознанно, как сидящий на крючке у кремляди, или по тупости вбивает клинья в единство Запад.
да, плохие перспективы, если все так пойдет и дальше...
в этой связи для Украины все большее значение, видимо, будет принимать союз восточно-европейских и центрально-европейских стран от Балтийского до Черного моря.
А послухати таких ідіотів, як ти - то хуйло у вас наймогутніша особа галактики.
В єдності/ сила- банальна річ, якої не вистачає США і ЄС.
я тебе зараз так заспамлю - рідна мама не знайде.
Банально : чому США має фінансувати НАТО, при тому що є російська загроза, а Німеччина з потужним ввп, не бажає цього робити і лише заявляє, що за власний кошт може створить потужну армію?
Це спекуляції, бо в них навіть елементарних озброєнь немає, нафіга їм армія, якщо є НАТО?
Погодьтесь, що непорядно, в трампа те ж варто зрощуміть.
Окрема тема- Україна!
Вважаєте, европа достатньо давить на ерефіію?
Риторично, з огляду на результат
Потерпає фінансово, але це плата за недолугість.
Бо не варто було так зміцнювати Росію, фінансувати її зростання і забезпеченість.
Пока не глубокая
На предложение ввести законодательный запрет чиновникам отдыхать и инвестировать в странах, наложивших санкции на Россию, Совфед ответил, что эти меры неконституционны и чрезмерны https://www.rbc.ru/politics/28/06/2018/5b3380e19a79470bbe4011a4?utm_source=tw_rbc …
До свята Конституції Ураїни вправно надходять від сепарів гарно запаковані подарунки з написом "200".
"На Донбасі 21 червня ліквідували бойовика 22-річного Олександра Березана.
Зазначається, що російський найманець був родом із Горлівки. Про ліквідацію повідомив український блогер Necro Mancer у Twitter."
"На Донбасі 24 червня ліквідували бойовика Дмитра Абгадєєва, кличка "Шаман".
Він був снайпером у терористичному формуванні "Сомалі". Про смерть бойовика повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.
Зазначається, що Шаман був родом із Хабаровська."
У них ведь денег куда как побольше чем у РФ. Честные? Не смешите мои тапочки. Деньги какие то не такие как у РФ???
Заседание гаражно-строительного кооператива "Фауна" не предвещало ничего драматического. Приличные люди ведь, ученые. Но потом встал вопрос: кто останется без гаража? И все завертелось...
― Товарищ председатель! Я не хочу спать один и не буду! Я выброшусь в окно! Под вашу ответственность я покончу с собой.
― Товарищи! Товарищи. Товарищи!!! Правление пошло на поводу у шизофренички!
― Товарищи, я понимаю, что это очень плачевная процедура. Но она неизбежна. Давайте голосовать, иначе мы так никогда не кончим.
― Да, стыдно, стыдно, товарищи! Но голосовать надо!
наів, чорножопі до гейропи пруть для того щоб ти на них працювало.
нехай їх дурні гейропейці утримують.
писи. Нинішня італійська влада прийшла на лозунгах припинення міграції. І виконує взяті зобов'язання. Які питання?
Европа уже не та.