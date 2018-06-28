 Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку один член противопоставил свои позиции всем выводам [саммита], в данный момент не принято никаких заключений", - заявил Дональд Туск, официальный представитель председателя Европейского совета.

В агентстве отметили, что подписание документа, по словам дипломатов, заблокировала Италия.

В связи с неподписанием документа также была отменена пресс-конференция после саммита, которая должна была состояться в четверг, 28 июня.

В итоговом документе должны были содержаться положения по политике стран в широком спектре вопросов — от безопасности до торговли.

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