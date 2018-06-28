EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  7676  98
Все про:Италия (798) Туск (413) Евросоюз (11956)

 Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не смогли подписать итоговый документ саммита европейских стран, так как его заблокировала Италия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку один член противопоставил свои позиции всем выводам [саммита], в данный момент не принято никаких заключений", - заявил Дональд Туск, официальный представитель председателя Европейского совета.

В агентстве отметили, что подписание документа, по словам дипломатов, заблокировала Италия.

В связи с неподписанием документа также была отменена пресс-конференция после саммита, которая должна была состояться в четверг, 28 июня.

В итоговом документе должны были содержаться положения по политике стран в широком спектре вопросов — от безопасности до торговли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите ЕС ожидается заключение о крушении "Боинг-777" Malaysia Airlines, с призывом к РФ признать ответственность за крушение рейса MH17

Источник: https://censor.net.ua/n3073965
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Демократия демократией...но 1 (один) голос никогда не должен и может чего то блокировать...это бред...это нужно менять....
 показать весь комментарий
 
 
да, вроди бы логично, но нельзя и ушемлять взгляды и одного члена, да да, и Эстония с жителями чуть более милиона, если их права ущемляется, они могут блокировать мнение двух сот милионов.
 показать весь комментарий
 
 
Пятисот миллинов. Евросоюз - 511,8 млн. население
 показать весь комментарий
 
 
писал оброзно, пусть хоть 900 милионов - но!!! основные принципы свободного мира никто не отменял. да ещё, даже не знаю что они там обсуждали и какие цели в перспективу рисовали, прошёл по некоторым СМИ ЕС, многое есть, но об этом нет инфо, так что даже не ястно что там рисовали.
 показать весь комментарий
 
 
Миграция достала Италию с северной Африки, уже порты закрывать собрались...!
 показать весь комментарий
 
Завтра Кисель ТВ и Соловей ТВ расскажут, как Европа стонет без рашки.
 показать весь комментарий
 
 
СГОДНЯ УЖЕ НА 60 МИНУТАХ РАССКАЗАЛИ ВМЕСТЕ С ПРОДАЖНІМИ ПОЛИТИКАНАМИ-ХОХЛАМИ
 показать весь комментарий
 
 
эти политиканы-хохлы - коверные клоуны для битья в соловьином шапито
 показать весь комментарий
 
 
Типа шлёпайте меня по попе, но не сильно...
PS. Как-то была одна передача без единого хохла-запроданца. Ну, видать, рейс задержали, не добрался никто и т.д. Так вы себе не представляете, что там творилось. Кацапы минут 20, как положено, полоскали Украину, а потом - набросились друг на друга. Кто из них больше любит путина. Чуть до мордобоя не дошло...
 показать весь комментарий
 
 
обидно, что не дошло...
если для того, что бы они начали отрывать друг другу бошки банально не хватило времени,
то я бы изменил формат передачи, продлил как то.
овертайм там...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У ввп появился еще один союзник.
 показать весь комментарий
 
 
ну если он напишет ху-ло, его с работы выгонят и посадют=))
 показать весь комментарий
 
 
хуйло немало бабла вбухал в "пятизвездочного подхуйловника"....
 показать весь комментарий
 
 
IgorYakovlevich - а, что ты так "дипломатично" ввп ? Сцышь своего царя Хуйлом обозвать Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС - Цензор.НЕТ 1215
 показать весь комментарий
 
 
Алекс, я стараюсь придерживаться на форуме минимального этикета. В этих рамках максимум, что я мог сделать - написать эту аббревиватуру маленькими буквами.

Извинги, если я твоего царя обидел.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, обидел! Он привык, что его везде х...йлом называют!Ну... такая у него этикетка..) Или -- этикет..))
 показать весь комментарий
 
 
Обязательно извинюсь, когда с ним в аду встречусь. Только спамить меня не надо - я хороший.
 показать весь комментарий
 
Опять куйловские прихвостни пакостят
 показать весь комментарий
 
 
А почему не написано, что все это из-за миграционного вопроса? Италия скоро ёб-ца. Албанцы гроздьями, цыгане стройными колоннами, негры и арабы уже не помещаются на Лаперузе. И ведь раньше говорили: "Пусть встают и бьются". Ну вот они попытались...
 показать весь комментарий
 
 
А за мігрантів хуйлу дякувати треба. І Італія повинна це розуміти...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого вони там не розуміють і не збираються, абсолютно зосереджені на собі. Бо Італія це таке собі перфетто (там усе найкраще і вони найкращі)), з одного боку це добре для самооцінки і розвитку та збереження ідентичності, але це шкідливо для ЄС, до того ж рашка там добре попрацювала, на самолюбстві італійців, місцева вата розцвіла походу
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в том, что "самозакоханість" может со временем мутировать в "вЯличие"...!...
 показать весь комментарий
 
До стадії ерефіі не дійде, гуманізму і здорового глузду в італійців більше і вони не імперці- їм чужого не треба)))
А пихатість, то у них вроджене- не набуте, вони завше такі))
 показать весь комментарий
 
Ну..., не знаю, не знаю.... фашик мусоллини в свое время "купил" массы именно на "вЯличие" и "возрождение границ римской империи"....
 показать весь комментарий
 
такие же и греки самозакохані. "мы создали мировую цивилизацию" - нам больше надо чем другим, работать не будем и не хотим. Давайте нам еврики".
 показать весь комментарий
 
Греків менше знаю, але справили враження - об 11.00 дня закрили пункти перепустку в аеропорту( на відпочинок)), перепрацювались походу, і уся черга їх годину чекала- я у шоці була від такого ставлення((
Італійці менш ліниві, більш активні, хоча теж гедоністи і як греки- не забувать про задоволення
 показать весь комментарий
 
Из Африки? Ну-ну... Напомни, кто Ливию раз...ебошил?
 показать весь комментарий
 
А хто довів до того, що робити це стало вкрай необхідно..?
 показать весь комментарий
 
Макарони за це добрі гроші получили, вони б і продовжували але всі центри вже забиті під зав"язку!!! Щодо іх нього висеру то тут напевно чмо монголоідне 1,20 в прижку газ по дешевше пообіцяв, та і в загалі ті новенькі що заступили після виборів рахуються друзяками ...уйла!!! Жаль що вони не розуміють в яке лайно вони ступають!!!
 показать весь комментарий
 
Не лише щодо міграційної проблеми. Різко стояло питання пролонгації санкцій проти РФ...
 показать весь комментарий
 
 
Италия четко обозначила свою позицию. «Итальянский премьер-министр сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции». Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим намерен добиться отмены соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на ту страну, в которую эти мигранты приехали. Вы представляете, чем это может закончиться для Греции и Италии, куда почти каждый день прибывают лодки? Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС - Цензор.НЕТ 21
 показать весь комментарий
 
 
если демократия то хотя бы четверть должна подчиняться 75% а один голос это самодурство особенно при выборе стратегического развития.Так ни одного шага не сделать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тоді меньшість у 1% підарасів не підкоряється 99% більшості, які не бажають бачити їхні паради?
 показать весь комментарий
 
ПЕРЕКОНАТЬ САПОГ КАНАЛОМ - ПУСТЬ В АФРИКУ ПЛІВЕТ
 показать весь комментарий
 
 
антиевропейские силы, подрывающие единство ЕС, насосавшись денег паРаши, все больше наглеют и поднимают головы.
плюс еще один идиот с рыжей белкой на голове осознанно, как сидящий на крючке у кремляди, или по тупости вбивает клинья в единство Запад.
да, плохие перспективы, если все так пойдет и дальше...
в этой связи для Украины все большее значение, видимо, будет принимать союз восточно-европейских и центрально-европейских стран от Балтийского до Черного моря.



 показать весь комментарий
 
 
а лукашенко бормотал, мол возможно придётся присоеденится к другой стране, не ну латвия и Литва могут потенуть часть ну не как не всю Беларусь, Украина б смогла, но теперь переживает не лучшие времена, так что о Беларусь (в лице председателя колхоза) как то в этой компашке, ну не очень.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а звание "председатель колхоза" хуже звания "барыга-оффшорник"?
 показать весь комментарий
 
Насколько я разбираюсь в картах, Украины и Польши достаточно, чтобы перекрыть от одного моря до другого.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дурнику, переділ сфер впливу, джерел сировинних водних та енергетичних ресурсів - це об'єктивний процес, бо земна кулька скінчилася і скінчився етап розширенного розвитку капіталізму, переходимо до розподільчої економики - ресурси та ринки збуту мона отримати тільки відібравши їх у когось.
А послухати таких ідіотів, як ти - то хуйло у вас наймогутніша особа галактики. Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС - Цензор.НЕТ 1072
 показать весь комментарий
 
Знаєте, поділяю вашу антипатію щодо трампа, але ЄС теж не ідеальна структура- неповоротка, пихата, зарозуміла. Типу центр світу, котрий елітний, котрий Україну приймати не збирається в перспективі...меньше пафосу, більше конструктиву хотілося б.
В єдності/ сила- банальна річ, якої не вистачає США і ЄС.
 показать весь комментарий
 
 
панi, з Вами не можливо не погодитись. саме так.




 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
шо, недороблене - нема аргементів - то ти спамиш?
я тебе зараз так заспамлю - рідна мама не знайде. Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС - Цензор.НЕТ 3002
 показать весь комментарий
 
Я до того, що ЄС і США не мають концептуальних розбіжностей світоглядних ( приміром як ми та раша, і увесь цивілізований світ), то ж усі проблеми штучні і надумані непорозуміння.
Банально : чому США має фінансувати НАТО, при тому що є російська загроза, а Німеччина з потужним ввп, не бажає цього робити і лише заявляє, що за власний кошт може створить потужну армію?
Це спекуляції, бо в них навіть елементарних озброєнь немає, нафіга їм армія, якщо є НАТО?
Погодьтесь, що непорядно, в трампа те ж варто зрощуміть.
Окрема тема- Україна!
Вважаєте, европа достатньо давить на ерефіію?
Риторично, з огляду на результат
 показать весь комментарий
 
 
гейропа на кацапстан взагалі не давила і не давить. якби не сша - гейропа нас давно б здала хуйлу.
 показать весь комментарий
 
Давайте без істерик. Європа давить недостатньо, але давить.
Потерпає фінансово, але це плата за недолугість.
Бо не варто було так зміцнювати Росію, фінансувати її зростання і забезпеченість.
 показать весь комментарий
 
только непосредственные соседи рашки в состоянии полностью понять и ощутить ее ядовитое и агрессивное влияние и всю глубину опасности такого соседства
 показать весь комментарий
 
 
ти відносишся до того типу істот, які вважають шо булки на деревах ростуть, а корови масло виробляють зразу у фользі - тобто далеких від реальної економіки.
 показать весь комментарий
 
Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС - Цензор.НЕТ 2191РБК‏Подлинная учетная запись @ru_rbc

На предложение ввести законодательный запрет чиновникам отдыхать и инвестировать в странах, наложивших санкции на Россию, Совфед ответил, что эти меры неконституционны и чрезмерны https://www.rbc.ru/politics/28/06/2018/5b3380e19a79470bbe4011a4?utm_source=tw_rbc …
 показать весь комментарий
 
 
Зі святом Конституції України !

До свята Конституції Ураїни вправно надходять від сепарів гарно запаковані подарунки з написом "200".

"На Донбасі 21 червня ліквідували бойовика 22-річного Олександра Березана.
Зазначається, що російський найманець був родом із Горлівки. Про ліквідацію повідомив український блогер Necro Mancer у Twitter."
"На Донбасі 24 червня ліквідували бойовика Дмитра Абгадєєва, кличка "Шаман".
Він був снайпером у терористичному формуванні "Сомалі". Про смерть бойовика повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.
Зазначається, що Шаман був родом із Хабаровська."
 показать весь комментарий
 
 
Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС - Цензор.НЕТ 9214италия по уровню коррупции недалеко от нас стоит!мокшане там как у себя дома дела "решают"...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Блин... А вы не задумывались: Если "мокша" может решать дела таким способом, почему их так не решают (в пользу своих интересов) Германия или США???

У них ведь денег куда как побольше чем у РФ. Честные? Не смешите мои тапочки. Деньги какие то не такие как у РФ???
 показать весь комментарий
 
 
Ему невдомек, что это Итальянское правительство и пришло к власти под этим лозунгом!
 показать весь комментарий
 
Комедия Э.Рязанова "Гараж"
Заседание гаражно-строительного кооператива "Фауна" не предвещало ничего драматического. Приличные люди ведь, ученые. Но потом встал вопрос: кто останется без гаража? И все завертелось...
― Товарищ председатель! Я не хочу спать один и не буду! Я выброшусь в окно! Под вашу ответственность я покончу с собой.
― Товарищи! Товарищи. Товарищи!!! Правление пошло на поводу у шизофренички!
― Товарищи, я понимаю, что это очень плачевная процедура. Но она неизбежна. Давайте голосовать, иначе мы так никогда не кончим.
― Да, стыдно, стыдно, товарищи! Но голосовать надо!
 показать весь комментарий
 
Tut kak ponimaju izza bezencev Italjancy zablokirovali.Nado sozdat im takyje uslovije stob tem bylo nevygodno jexat v Evrosojuz,Tolko jedu i gde zyt dat,nekakix tam deneg.Uslovyje zdelat nevynosim samy ujedut obratno togda Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4737Pust rosiju jedut oni tam ix bombiat,pust tam s nimi i druzyt dalse
 показать весь комментарий
 
А кто будет в Германии офисы и школы убирать? Думаете немцы своих детей для этого учили? Или литовцы готовы приехать и уборщиками в зоопарке подрабатывать?
 показать весь комментарий
 
а ти багато бачило муслімів, шо в Німеччині офіси та школи прибирають?
наів, чорножопі до гейропи пруть для того щоб ти на них працювало.
 показать весь комментарий
 
 
Чёрные едут в Европу не для того, чтобы работать. А чтобы получать пособия, а белые пусть вкалывают
 показать весь комментарий
 
 
na posobijax oni zyvutt.U nas toze ix privezly no tut nasy im pocty neplatyt,tak posle mesiaca edut dalse
 показать весь комментарий
 
 
і не тільки отримувати матеріальну допомогу - а ще й плодитися як таргани.
 показать весь комментарий
 
 
Jesly pro litovcax tak v germaniji dumaju ix net ili ocen malo.U nas i tak zarplaty uze neploxyje,stob uborcykami rabotat.
 показать весь комментарий
 
Ne tom smysl ja mogu klaviaturu po ruski vybraqt no osybok budet 5 v odnom slove Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС - Цензор.НЕТ 9428Ja uze tak zdes pisal neponiali menia i skazali daze neiskazaj jazyk ,Mozno google translate no toze sami znajete kak perevodiat Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС - Цензор.НЕТ 6695
 показать весь комментарий
 
Da i teper litovcy normalnyje.paprostu jazyka mnogyje neznajut ruskogo poskolku neuculis ego,angliski u nas vtoroj jazyk.
 показать весь комментарий
 
Ecio u nas po ruski davno neucyt uze v skolax,tak izvynyte za osibki
 показать весь комментарий
 
Это- серьезнейший шаг! И это- раскол. Нечто нерешаемое. Я собственными глазами наблюдал эти лодки с беженцами из Ливии. Так что версия- "Фуйло виноват"- несостоятельна. Причина такой заявы: такие вот лодки- я наблюдаю уже десятилетия. А однажды, шедший вместе с нами, греческий балкер, подойдя на минимальное расстояние к Сицилии, выбросил за борт несколько связанных бочек, показал 24-м беженцам из Либерии на светящееся побережье и... они радостно попрыгали за борт. Это в 1996-м, летом. Италия- реально не резиновая. Молодца новый премьер!
 показать весь комментарий
 
 
Ecio ne raskol jesly tolko odna strana protiv.Dumal sto budet takix stran bolse.
 показать весь комментарий
 
Италия страдает дольше всех! И- в самой большей степени. Отсюда- такой шаг.
 показать весь комментарий
 
Хватает. Но тут иное- Ливия. Из неё бежали всегда. И всегда- в Италию. Тысячами и тысячами. Потом, добавились албанцы. А шо там сейчас, в Мальтийском проливе- так об этом пресса пишет очень мало. Известно только что гибнут тысячами. Значит, выживают сотни тысяч. И все- в Италию.
 показать весь комментарий
 
 
причому - самі албанці відмовились розгортати в Абанії табори для біженців - єдиновірців.
нехай їх дурні гейропейці утримують.
 показать весь комментарий
 
 
зато рашка - необъятные просторы! и че туда не бегут беженцы?
 показать весь комментарий
 
ФАШИСТЫ ДО СИХ ПОР В ИТАЛИИ !!! ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ИМ ПОМОГУТ !!!
 показать весь комментарий
 
 
фашисти не довели Ітлію до стану, коли італійці відчували б себе в своїй країнв чужими на фоні натовпів дикунів-мігрантів.
писи. Нинішня італійська влада прийшла на лозунгах припинення міграції. І виконує взяті зобов'язання. Які питання?
 показать весь комментарий
 
 
фашисти довели страну (Италию) до знишення...!...
 показать весь комментарий
 
Скоро Европа превратится в одну большую Африканскую страну, даже сейчас уже смотришь футбол и не поймешь какая страна играет с какой - одни черные лица. Если бы не надпись на экране и не понял бы, особенно Англия, Франция и Бельгия.
 показать весь комментарий
 
 
ще рік тому, коли я передрікав, що Україна не встигне вступити в єс до його самороспуску тут 90% упоротих слиною бризкало.
 показать весь комментарий
 
 
хуйловские вошки всгда заранее все знают
 показать весь комментарий
 
чого ж ти нічого не знаєш, прислужниця ліберастичних хуйловських вошок? Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС - Цензор.НЕТ 2148
 показать весь комментарий
 
 
Рiк назад уже поздно было. Надо было пять лет назад вещать об этом.
 показать весь комментарий
 
 
Конец европейский всё ближе. Докладчик из Вюрцбургского университета Мирьям Гейне заявила на ежегодной конференции TED (Technology Entertainment Design), что педофилия является "естественной сексуальной ориентацией, как и гетеросексуальность".
Европа уже не та.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИталия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС
 
 
 
 
 
 вверх