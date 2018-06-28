 Задержанных украинских рыбаков в оккупированном Крыму держат в нечеловеческих условиях,- адвокат Легостов

Об этом сообщил Сергей Легостов - адвокат одного из моряков Руслана Скрипника, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как отметил Легостов, по словам Скрипника, на рыбаков психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

"Его (Скрипника - ред.) Допрашивали раз 10, при этом сказали, что ни адвокат, ни консул не приходят. Содержали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое суток - с 28 по 30 мая - вообще закрыли в столярном цехе ... Водили-выводили, то с автоматами, то без. Были какие-то кратковременные встречи с женой, но перед тем кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой ", - заявил адвокат Скрипника.

Также, по словам Скрипника, других моряков заставили написать заявление, что они добровольно находятся в режимной пограничной зоне ФСБ.

"В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься. Люди на грани физического и психического истощения", - заявил адвокат.

По его словам, его подзащитный за время задержания похудел на 40 кг.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что защитники будут добиваться перевода задержанных украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в России.

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