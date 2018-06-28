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Все про:корабль (955) Крым (20245) рыбаки (123)

 Задержанных украинских рыбаков в оккупированном Крыму держат в нечеловеческих условиях,- адвокат Легостов

Украинский рыбаков с судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов оккупированного Крыма, более 1,5 месяца удерживают на территории пограничного управления ФСБ России в Балаклаве в нечеловеческих условиях.

Об этом сообщил Сергей Легостов - адвокат одного из моряков Руслана Скрипника, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как отметил Легостов, по словам Скрипника, на рыбаков психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

"Его (Скрипника - ред.) Допрашивали раз 10, при этом сказали, что ни адвокат, ни консул не приходят. Содержали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое суток - с 28 по 30 мая - вообще закрыли в столярном цехе ... Водили-выводили, то с автоматами, то без. Были какие-то кратковременные встречи с женой, но перед тем кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой ", - заявил адвокат Скрипника.

Также, по словам Скрипника, других моряков заставили написать заявление, что они добровольно находятся в режимной пограничной зоне ФСБ.

"В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься. Люди на грани физического и психического истощения", - заявил адвокат.

По его словам, его подзащитный за время задержания похудел на 40 кг.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что защитники будут добиваться перевода задержанных украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в России.

Также читайте: Четырех моряков украинского судна "ЯМК-0041" удерживают в пограничном управлении оккупированного Крыма, не предъявляя обвинения, - адвокат Семедляев

Источник: https://censor.net.ua/n3073964
 
 
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Це тварини. Тому, для кого тварини браття, вел ком ту Тайга...
Смерть каждої кацапської падли має бути національним українським святом.
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перед тем, как арестовывать "Норд" должны были просчитать все риски.
Но нет, не хватило ума ...
И моряки теперь в не человеческих условия, и в Азовском море сидим, как мыши под веником.
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Так может сразу сдать им Мариуполь и отказаться от акватории Азова?
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а сразу это как?
именно к этому все и идет ...
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все уже как бы произошло, может ты чего не знаешь?

Азов имеет уникальный и в то же время коварный правовой статус, потому что это внутреннее море РФ и Украины. "Статус внутреннего моря дает возможность российским кораблям подходить на неопределенную дистанцию до побережья Украины".
Другими словами, российские корабли могут даже подходить к украинскому берегу. Это не считается нарушением границы, пока сапог русского моряка не ступил на украинскую сушу. Так трактует ситуацию Москва.
Дать отпор международное сообщество Украине не поможет, потому что во времена президентства Леонида Кучмы было подписано соглашение о том, что все споры в этом море решаются исключительно на двустороннем уровне.
Таким образом, Украина сама сделала все, чтобы лишить себя возможности остановить строительство моста в Крым. Украина уступила Азов в сентябре 2003 года, когда начался конфликт вокруг Тузлы. РФ перегородила дамбой часть Керченского пролива. Украина с острова Тузла через громкоговорители призывала россиян остановиться. Они и остановились, но заставили Украину признать права России де-факто на все Азовское море.
Именно это и послужило законным основанием для строительства Керченского моста.
Крымский мост - это убийца украинского Приазовья, его экономики, ведь это повод для россиян ограничить движение грузовых судов. В частности, если Москва применит это экономическое оружие, Мариупольский порт рискует превратиться в парк голых причалов и выставку ржавых кранов.
Только над проливом поднялась арка моста, порт мгновенно потерял американский контракт на перевозки миллионов тонн металла. "150 млн грн мы потеряли из-за того, что контракт переориентировался на другой порт", - сообщил Александр Олейник, директор Мариупольского морского торгового порта.
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проте наш "самий гуманний" всю команду "Норда" вже відпустив ...
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так ведь блядьский суд ссученой за 27 лет дэржавы...
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И как этот шоколадный гарант всея конституции защищает права граждан Украины ? Или таким как от вера не позволяет защищать права гоев ?!!
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Это оже тродье НКВДистское со своими изощренными пытками.
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Зато рехформированый петин суд,всех кацапских моряков отпустил,потом крокодильи слезы от геращенко и компании,ну почему же кацапы так поступают.
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"крокодильи слезы от геращенко и компании" виглядають особливо цинічно і огидно , якщо врахувати допомогу фірми Офшоренка у побудові "кримського мосту" кацапами !
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Да п..сы редкие.
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Кацапы наших рыбаков вылавливают уже по двум морям, а наше правительство ограничилось лишь щебетанием квадратного попугая по кличке климкин, который выразил 785 945-ю озабоченность. И всё!
Скоро своей морской рыбы мы не увидим вообще, бо её негде будет ловить. Кацапы оккупировали практически все морские пространства Украины!
Ну и где наш "главнокомандующий"? Снова на Мальдивах или какую автобусную остановку открывает и ему некогда ?
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після ганебної здачі Криму , все що зараз - логічне тому продовження !
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его бронекатера плохо переносят пребывание в открытом водном пространстве, их укачивает они не могут ...
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Пока мы не начнём арестовывать и судить козломордых журналистов, мотоциклистов, артистов, то бишь кремлёвских пропагандонов, как террористов, на парашу повлиять мы не сможем.
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Цікаво. наші військові кораблі виходять хоча б у якесь море.
чи ша....бо путя образиться....
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цікаво, наші браві диванники ідуть служити хоча б у якусь армію
чи ша..нехай інших дурнів шукать...
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звичайна практика поводження москалями зі своїми бранцями...відповідь повинна бути симетричною. тоді вони швидко розумнішають. ...і без ПАРЕ.
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КАК ГОВОРИЛ КУЧМА: " КОПАЙТЕ ГЛИБШЕ " И ЗАЛОЖИТЕ ТАМ ОДНУ ЯДЕРНУЮ БОМБУ И ДИКТУЙТЕ СВОИ УСЛОВИЯ !)
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Історія де кого ні чому не навчила. Що ти падло ВВП вибереш, отруту чи зашморг???
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Мне одному кажется что столь драматический перегрев буквально везде и во всем, в итоге начнет вызывать отторжение и неприязнь даже у союзников?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанных украинских рыбаков в оккупированном Крыму держат в нечеловеческих условиях,- адвокат Легостов
 
 
 
 
 
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