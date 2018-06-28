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Все про:Денисова (217) Сенцов (616) Москалькова (65)

 Москалькова заявила, что Денисова "в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "непонятные действия" уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, которая "в ультимативной форме и с агрессивным настроением" пыталась попасть к политзаключенному Олегу Сенцову "вызывают чрезвычайную обеспокоенность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июня заявили в пресс-службе омбудсмена РФ.

Москалькова отметила, что Денисова "без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать приняты меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента РФ и президента Украины".

"Два дня назад Денисова не предоставила абсолютно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, который содержится в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществления мониторинговых визитов" , - добавила Москалькова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Как сообщалось, сегодня Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова. Однако кортеж Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 "Белый медведь", где содержится Сенцов, а Денисову не пустили.

По её словам, руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение украинского политзаключенного.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий относительно посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о "возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных" мониторинговых посещениях, которые "не дали положительных результатов".

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Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также и к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, "неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов".

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах. 13 июня Денисова отправилась в РФ.

Смотрите также: "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликова. При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "собственной инициативе", и ее посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.

Источник: https://censor.net.ua/n3073963
 
 
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Я всегда поддерживался одной точки зрения, "что руские кацаПсины - это не люди, а твари. И этих руских тварей надо каленым железом к ебене..матери выжигать"
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лоліта-партнерша іншої думки
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Просто ватная самка, и сказать за нее больше нечего.
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Що сказати? - БУДЬ ЯКИЙ москаль в Україні - ворог, що повинен бути або за гратами, або знищений.
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а как иначе с пидорами ?
(не путать с геями)(
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Я так понял если выучил слова про чрезвычайную обеспокоенность можешь быть и дипломатом и омбудсменом
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Еще не помешает знать слово - "крайняя озабоченость"...но это уже для очень крутых дипломатов, скажем из германии или аффстрии.
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Раздражение Денисовой связано с неправомерным сговором двух президентов. Один обманул, другой не дал гарантии и если ты уже созвонился с оккупантом, то отвечай за то о чем договорился или не звони.
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Ой,не смешите пожалуйста.
Гарантии хутин давал кому то другому.
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Гарантию давал Порошенко , а не хутин. Поэтому разрешил москальковой первой посетить своих .
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от так виглядає ерефіянська гібридна відповідь на прохання зустрітися з незаконно засудженим громадянином України
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Если кто употребляет слово "Лоліта", знайте, это падаль работающая на пидоРоссию.
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канєшна, всє агєнти крємля, токо ти педрориот
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А как правильно Кокорин, или может Петр Инкогнито?
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Какие тупые отмазки.
Главное - не дать задних и не допускать это уеб-е к рашинским гр-нам, пока не будет допуск к нашим!
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После трибунала над путинским режимом посадим Москалькову в ту же камеру, где сегодня она встретила Сенцова. Сидеть будет столько же, сколько сидит Олег. Плюс ещё года 3 - за саботаж и враньё.
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" Москалькова заявила ... " - Она бы еще слово офицера дала .
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какая может быть ультимативная форма если есть договоренность, значит коцапы опять забили на договоренности и не пустили.
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И об умных вещах
Даже урна знает, кто на Казляндии мусор и как с ним нужно поступать (фото сделано в Мацкве на Никольской):
Москалькова заявила, що Денісова "в ультимативній формі і з агресивним настроєм намагалася потрапити до Сенцова" - Цензор.НЕТ 9742
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Что другого можно было услышать от кремлевской шлюшки... курица ущупанная!
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больше ничего чрезвычайную обеспокоенность у етой клуши не вызывает?
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ох и мразь кацапская.впрочем.как и все кацапоиды
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Угробили, суки, Сенцова. Ждут конца футбола..
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Когда фото сделал не личный фотограф)
Москалькова заявила, що Денісова "в ультимативній формі і з агресивним настроєм намагалася потрапити до Сенцова" - Цензор.НЕТ 7720

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Почему я ненавижу Суркисов! ЭТА "прелесть" висит на московских остановках! 11 тысяч убитых, охеренный мир, Гриша! Когда все говорят про предателя Ахметова никто не упоминает про этого ублюдка! Давайте распространим, что бы болельщики Динамо узнали про своего руководителя!
Москалькова заявила, що Денісова "в ультимативній формі і з агресивним настроєм намагалася потрапити до Сенцова" - Цензор.НЕТ 4813
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМоскалькова заявила, что Денисова "в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову"
 
 
 
 
 
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