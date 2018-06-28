 Москалькова заявила, что Денисова "в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июня заявили в пресс-службе омбудсмена РФ.

Москалькова отметила, что Денисова "без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать приняты меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента РФ и президента Украины".

"Два дня назад Денисова не предоставила абсолютно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, который содержится в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроением пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществления мониторинговых визитов" , - добавила Москалькова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Как сообщалось, сегодня Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыли в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова. Однако кортеж Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 "Белый медведь", где содержится Сенцов, а Денисову не пустили.

По её словам, руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение украинского политзаключенного.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий относительно посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о "возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных" мониторинговых посещениях, которые "не дали положительных результатов".

Смотрите также: "Это позор!": Москалькова проехала мимо Денисовой в колонию Сенцова и не отвечает на звонки. ВИДЕО

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также и к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, "неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов".

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах. 13 июня Денисова отправилась в РФ.

Смотрите также: "Дорогу освободите!": Джипы с российскими чиновниками чуть не наехали на Денисову возле колонии. ВИДЕО

Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликова. При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "собственной инициативе", и ее посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.