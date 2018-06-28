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 Политика Украины
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 В противостоянии с Россией Украина получила "колоссальную" международную поддержку, - Порошенко

Международная солидарность, которую за последние четыре года получила украинское государство, является колоссальной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Мы имеем твердую и решительную позицию поддержки Украины в контексте обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Сформирован единый фронт борьбы с российской агрессией.

Международные санкции против России будут оставаться в силе пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля.
Ведь этот вызов касается не только Украины, а всех цивилизованных стран и Свободного мира, основанного на уважении к международному праву и основным принципам демократии и свободы.

Важнейшим заданием является реализация международно-правовой ответственности России за причиненный ущерб Украине в результате вооруженной агрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обещает внести в Раду изменения к Конституции относительно вступления в ЕС и НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073961
 
   
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"колоссальную" поддержку соевый колоссально просерает!
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Янукович украл у государства более $100 млрд, - ГПУ 30.04.14 / Экономические потери Украины от агрессии России составили 100 млрд долларов. -Потери Украины на Донбассе. 24.03.2018/ После окончания войны понадобится 2-3 года чтобы выйти на довоенный уровень.Даже с помощью Запада.
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Не в противостоянии , а в войне нужно не приоритеты искать , а забыть минские договорённости.
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толку что их забыть?
Россию победить?
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Если со стороны рашки идёт гибридная война, то со стороны запада - гибридная дипломатия. Трамп спит и видит, как упасть в ноги к хозяину, поставившему его на должность. Европа на словах озабочена, но единогласно голосует за северный поток. Так что пусть Петро не приукрашивает ситуацию. Никакой "колоссальной" поддержки нет. Есть показуха, чтобы местным глаза замыливать...
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Ага, поддержка - получили целую кучу всяких озабоченностей и обеспокоенностей.
Будапештский меморандум? Нет не слышали!
Один "гарант" безопасности Украины напал, другие делают вид, что ничего особенного не происходит.
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Они не делают вид.Они с ним торгуют и ведут переговоры . То есть они по факту с одной стороны поддерживают на словах обеспокоенностями и озабоченностями а с другой ведут переговоры с агрессором про раздел и делёж жертвы агрессии
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Снова выступает, снова чем-то хвалится или кого-то клеймит...
Надеюсь шо этот организм рано или поздно ответит за ВСЮ международную помощь до копейки. А так же пройдёт аудит всех свои оборонных, пищевых и автомобильных предприятий, по поводу цен и контрактов с ВСУ.
Его впору под суд организовывать, а порохоботы всё на его второй срок молятся.
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и что если аудиты ничего не найдут?
Ты удавишься?
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Нет, не удавлюсь. Чего это я должен из за какого-то говна давиться?
А аудиты обязательно найдут... Уже много чего щас повсплывало, за шо уже можно судить твоего мордатого боха. А если начнут глубоко копать...
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тоесть столько говна выливают, но еще не копали?
Пустобрехи что ли?

Есть мнение что они уже перекопали все что могли и так ничего не нашли раз всякую херню тулить пытаются.
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Ты или наивный человек, или дурачком прикидываешься.
Он же у нас щас президентом, кто ж щас на него копать будет? Некоторые попробовали, шо хреново для их закончилось...
Погоди, если выберем следующим нормального президента, то повылазят такие(!) зрады, шо ты сильно удивишься.
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нечему удивляться. Презервентом будет гюля.
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Петя-Лолита засланный козачек а ты марионетка всю жизнь поддерживал рашку.
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.....
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Підтримка підтримкою,але за Україну ніхто вмирати не буде,щодня гинуть кращі сини України,а Порошенко торочить про якісь договорняки треба діяти рішуче і брати в цьому приклад з Ізраїлю. Де реальні реформи в Армії,де реальні дії по нейтралізації агентів москви? Їх на жаль немає.
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Замість пустого струшування повітря, краще б петя переконав "коаліцію потужних реформаторів" законодавчо скасувати вільну економічну зону "Крим".. Не на Україну працює ця ВЕЗ..
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Він дуууже відповідає. Як дістали ці експерДи, які гавном плюються, бо "должность" їм не дісталася!
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какая тварь отправляет в спам правду- иловайск, дебальцево , офшоры барыгины? шоб тебе руки оторвало
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Бойовик "ДНР", якого в Києві "відмазала" ГПУ, тепер у Донецьку вітає Захарченка. ВІДЕО - https://novynarnia.com/2018/06/28/boyovik-dnr-yakogo-v-kiyevi-vidmazala-gpu-teper-u-donetsku-vitaye-zaharchenka-video/ …
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ТРАМП и Плешивый закончили войну и в Украине и в Сирии.Мир Дружба, Боярыня и Мильдоний. У протистоянні з Росією Україна отримала "колосальну" міжнародну підтримку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 638
Госдеп подтвердил, РАБссия США братва...,все по домам.
Лучше Хреновый Мир сказал Трамп, чем война с Браццкой РАБссией.
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Петро, ти заплатив вчасно податки ворогу?
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какая же гида дорвалась до трона- жадная, мерзкая , парахатая вша
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Злодій Насіров: "Якщо заборонимо офшори - відріжемо інвестиції в Україну..." а якщо заборонимо корупцію - Україна взагалі зникне з мапи світу, на нас путін нападе, бидло на виборах не отримає "гречку" а тисячі членів родин корупціонерів опиняться на межі голодної смерті!
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Апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу «Нафтогаза», в четверг оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору в отношении контракта на транзит газа через Украину.
Вот такая колоссальная поддержка.
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суд Швеции - это суд Швеции. а вот здесь интереснее

Верховный Суд Украины передал россиянам права на магистральный трубопровод, проходящий по украинской территории - Игорь Луценко

Право на пользование украинским участком магистрального нефтепровода передано российским коммерческим структурам и...
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Прощай Цензор.Моя Миссия закончена. У протистоянні з Росією Україна отримала "колосальну" міжнародну підтримку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8979
Хай щастить Шановні
Бувайте
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та ты вже десять раз прощався, чюдо
Однако никаким веником тебя не выгонишь отсюда.
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Час Україні повертати собі ядерну зброю... але перед цим перевішати всіх корумпованих бариг, які розпродають країну по шматках!
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здається, це єдиний варіант, підтримую
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В Україні назріває медійний скандал: Порошенко накинув оком на телеактив Коломойського

Интересно, на все холодильники в стране он не накинув оком?
Шоб уже охмурять народ - так охмурять.
А еще ж утюги остались у шатунов - оттуда могут зраду розганять.
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Вся прогрессивная мировая общественность поддерживает нашего президента Порошенко.
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Транша МВФ не будет. Ты перехитрил сам себя. Так шо беги, Петя, беги.
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Петя, а твоим тупоголовым генералам не пришло в голову что ко дню конституции орки отправят массу адских "поздравлений" нашим воинам, и нужно быть готовым отвечать моментально?
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Спасибо всем за поддержку. Нам бы самолетов, противотанковых комплексов, систем ПВО и других подобных мелочей.
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https://www.dialog.ua/world/154942_1530206476

​"Крым останется с РФ", - в Вашингтоне заявили о компромиссах, на которые готов пойти Трамп с Путиным.
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Ага. Говорим коррупция, подразумеваем - порошенко. Остается надеятся что американцы подразумевают нечто иное...
"Наша поддержка Украины непоколебима. Мы с Украиной, когда она защищается против российской агрессии и борется с коррупцией. Коррупция - это вопрос национальной безопасности. До тех пор, пока Россия будет пытаться дестабилизировать и манипулировать Украиной изнутри, коррупция остается важнейшей "уязвимостью", она влияет на экономику, препятствует инвестициям и разжигает народное недовольство, которое Россия может использовать", - заявил Салливан. Источник: https://censor.net.ua/n3073875
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Международная солидарность, которую за последние четыре года получила украинское государство, является колоссальной.Источник: https://censor.net.ua/n3073961 - В аэропорту "Борисполь" задержан индиец при попытке незаконно проникнуть в Украину за взятку 600 долларов , - ГПУ У протистоянні з Росією Україна отримала "колосальну" міжнародну підтримку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1197 У протистоянні з Росією Україна отримала "колосальну" міжнародну підтримку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1197 У протистоянні з Росією Україна отримала "колосальну" міжнародну підтримку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1197
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ противостоянии с Россией Украина получила "колоссальную" международную поддержку, - Порошенко
 
 
 
 
 
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