 В противостоянии с Россией Украина получила "колоссальную" международную поддержку, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Мы имеем твердую и решительную позицию поддержки Украины в контексте обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Сформирован единый фронт борьбы с российской агрессией.

Международные санкции против России будут оставаться в силе пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля.

Ведь этот вызов касается не только Украины, а всех цивилизованных стран и Свободного мира, основанного на уважении к международному праву и основным принципам демократии и свободы.

Важнейшим заданием является реализация международно-правовой ответственности России за причиненный ущерб Украине в результате вооруженной агрессии".

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