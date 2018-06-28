 В противостоянии с Россией Украина получила "колоссальную" международную поддержку, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении отмечается: "Мы имеем твердую и решительную позицию поддержки Украины в контексте обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Сформирован единый фронт борьбы с российской агрессией.
Международные санкции против России будут оставаться в силе пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля.
Ведь этот вызов касается не только Украины, а всех цивилизованных стран и Свободного мира, основанного на уважении к международному праву и основным принципам демократии и свободы.
Важнейшим заданием является реализация международно-правовой ответственности России за причиненный ущерб Украине в результате вооруженной агрессии".
Россию победить?
Будапештский меморандум? Нет не слышали!
Один "гарант" безопасности Украины напал, другие делают вид, что ничего особенного не происходит.
Надеюсь шо этот организм рано или поздно ответит за ВСЮ международную помощь до копейки. А так же пройдёт аудит всех свои оборонных, пищевых и автомобильных предприятий, по поводу цен и контрактов с ВСУ.
Его впору под суд организовывать, а порохоботы всё на его второй срок молятся.
Ты удавишься?
А аудиты обязательно найдут... Уже много чего щас повсплывало, за шо уже можно судить твоего мордатого боха. А если начнут глубоко копать...
Пустобрехи что ли?
Есть мнение что они уже перекопали все что могли и так ничего не нашли раз всякую херню тулить пытаются.
Он же у нас щас президентом, кто ж щас на него копать будет? Некоторые попробовали, шо хреново для их закончилось...
Погоди, если выберем следующим нормального президента, то повылазят такие(!) зрады, шо ты сильно удивишься.
Госдеп подтвердил, РАБссия США братва...,все по домам.
Лучше Хреновый Мир сказал Трамп, чем война с Браццкой РАБссией.
Вот такая колоссальная поддержка.
Верховный Суд Украины передал россиянам права на магистральный трубопровод, проходящий по украинской территории - Игорь Луценко
Право на пользование украинским участком магистрального нефтепровода передано российским коммерческим структурам и...
Хай щастить Шановні
Бувайте
Однако никаким веником тебя не выгонишь отсюда.
Интересно, на все холодильники в стране он не накинув оком?
Шоб уже охмурять народ - так охмурять.
А еще ж утюги остались у шатунов - оттуда могут зраду розганять.
"Крым останется с РФ", - в Вашингтоне заявили о компромиссах, на которые готов пойти Трамп с Путиным.
"Наша поддержка Украины непоколебима. Мы с Украиной, когда она защищается против российской агрессии и борется с коррупцией. Коррупция - это вопрос национальной безопасности. До тех пор, пока Россия будет пытаться дестабилизировать и манипулировать Украиной изнутри, коррупция остается важнейшей "уязвимостью", она влияет на экономику, препятствует инвестициям и разжигает народное недовольство, которое Россия может использовать", - заявил Салливан. Источник: https://censor.net.ua/n3073875