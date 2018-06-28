 В аэропорту "Борисполь" задержан индиец при попытке незаконно проникнуть в Украину за взятку 600 долларов , - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "28.06.2018 этот иностранец пытался оказать неправомерную выгоду в размере 600 долларов США офицеру-пограничнику, начальнику 2 группы отделения отдела пограничной службы "Борисполь" за пропуск без законных оснований на территорию Украины.
По факту предоставления неправомерной выгоды в отношении гражданина Индии открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
За последний месяц это уже 8 попытка незаконного проникновения в Украине, которая остановлена военной прокуратурой Центрального региона и военными Госпогранслужбы".
Сепары по Киеву ходят и посвистывают, а тут вдруг целое событие - индийца в Украину не пустили!!!
Шо контрабас течёт рекой в проклятые земли, шо в охоте за янтарём превращается в лунную поверхность огромная часть нашей земли, шо почти вырубили карпатские и житомирские леса и вагоны с брёвнами тысячами прут на Запад... - это всё херня и повседневность.
Главное шо индуса поймали на взятке! А шо ж не засудили тех прокуроров, которых уже давно поймали на взятках?
Шоколадные "перемоги" уже накрывают такими мелкими рабочими делами, шо скоро начнут освещать в СМИ, как кто-то из АП поколупался в носу.
Прощайте, белые штаны.
Свела Абхишека с ума
Маруся из сэла Тыны...