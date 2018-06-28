 В аэропорту "Борисполь" задержан индиец при попытке незаконно проникнуть в Украину за взятку 600 долларов , - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "28.06.2018 этот иностранец пытался оказать неправомерную выгоду в размере 600 долларов США офицеру-пограничнику, начальнику 2 группы отделения отдела пограничной службы "Борисполь" за пропуск без законных оснований на территорию Украины.

По факту предоставления неправомерной выгоды в отношении гражданина Индии открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

За последний месяц это уже 8 попытка незаконного проникновения в Украине, которая остановлена ​​военной прокуратурой Центрального региона и военными Госпогранслужбы".

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