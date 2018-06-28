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Все про:Борисполь (513) Индия (164) мигранты (520) нелегалы (213) Лысенко Андрей (43)

 В аэропорту "Борисполь" задержан индиец при попытке незаконно проникнуть в Украину за взятку 600 долларов , - ГПУ

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины вместе с следователями следственного отделения полиции в аэропорту "Борисполь" разоблачили и задержали гражданина Индии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "28.06.2018 этот иностранец пытался оказать неправомерную выгоду в размере 600 долларов США офицеру-пограничнику, начальнику 2 группы отделения отдела пограничной службы "Борисполь" за пропуск без законных оснований на территорию Украины.

По факту предоставления неправомерной выгоды в отношении гражданина Индии открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

За последний месяц это уже 8 попытка незаконного проникновения в Украине, которая остановлена ​​военной прокуратурой Центрального региона и военными Госпогранслужбы".

Также читайте: За минувший год в Украине были выявлены 3 тыс. случаев нелегальной миграции и 3,8 тыс. нелегальных мигрантов, - Цигикал

Источник: https://censor.net.ua/n3073960
 
 
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Треба було його пропустити😁 Це був майбутній президент
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это шож за тарифы такие жалкие .он куда ехал ?
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пытался не заметно проникнуть в Украину на слоне В аэропорту "Борисполь" задержан индиец при попытке незаконно проникнуть в Украину за взятку 600 долларов , - ГПУ - Цензор.НЕТ 5117
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Но вышла досадная промашка - слон был на литовских номерах... И выхлоп у него в Евро-5 не вписывался...
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хватит тут свой Мацквабад рекламировать тролль...
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шо такое шоколадное дерьмо защищает баррыгиного однопартийца?
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мне твой Мацквабад противен как и твоя реклама этого пидараста\в плохом смысле этого слова...\...
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с таможенниками перепутал индеец погранцов.. там бы без проблем
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Откуда такая уверенность , босой ?
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А то не замаскований під індійця бомж всепланетного масштабу Карлсон?
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Абалдеть!
Сепары по Киеву ходят и посвистывают, а тут вдруг целое событие - индийца в Украину не пустили!!!
Шо контрабас течёт рекой в проклятые земли, шо в охоте за янтарём превращается в лунную поверхность огромная часть нашей земли, шо почти вырубили карпатские и житомирские леса и вагоны с брёвнами тысячами прут на Запад... - это всё херня и повседневность.
Главное шо индуса поймали на взятке! А шо ж не засудили тех прокуроров, которых уже давно поймали на взятках?
Шоколадные "перемоги" уже накрывают такими мелкими рабочими делами, шо скоро начнут освещать в СМИ, как кто-то из АП поколупался в носу.
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Он в Крижополі шофер Вася переспав з жінкою сусіда. Оце новина ! )))
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Треба було б поцікавитись,до він касти належить.Може він брахман,так тоді нехай би собі їхав в нашу країну,гірше,все одно,не було б...А може,він взагалі реінкарнація Сатья Саі Баба...
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Отправить на каторгу - нехай зарабатывает на обратный проезд. А лучше отдать его депутату найему на поруки к нему домой жить, нехай он его кормит и воспитует, чи даёт ему на проезд обратно сам.
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Прощай, горячая зима,
Прощайте, белые штаны.
Свела Абхишека с ума
Маруся из сэла Тыны...
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Такси індуси вааще не знають. Абарзєлі, - така неповага до погранців. )))
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Аналогичная новость об индусе-взяткодателе была на днях. По-видимому, индусы неплохо улучшают материальное состояние наших чиновников.
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тепер він проникне у якось із колоній...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" задержан индиец при попытке незаконно проникнуть в Украину за взятку 600 долларов , - ГПУ
 
 
 
 
 
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