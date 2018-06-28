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 Политика Украины
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 Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре, - Ирина Геращенко

Координатор от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш согласился посетить тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"По нашему требованию, координатор ОБСЕ Т.Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября… Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит", - написала И.Геращенко.

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По ее словам, в свою очередь, координатор ОБСЕ предложил подгруппе принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах. "Мы настояли, что в заявлении должна быть зафиксирована норма о беспрепятственном и гарантированном доступе МККК в тюрьмы, в первую очередь на оккупированных территориях. И мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательства допуска МККК в тюрьмы в РФ, к украинским политзаключенным в РФ", - указала представитель Украины.

Кроме того, как отметила И.Геращенко, украинские представители подняли вопрос освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в РФ. "Обратились к российским представителям немедленно дать официальный ответ на наше предложение о передаче 23 преступников-россиян для освобождения украинцев. РФ так и не предоставила ответы на наши устные и письменные запросы…", - сообщила она, добавив, что украинская сторона требует от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи первым вопросом освобождение в формате 23 на 23 - россиян на украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073959
 
 
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Але росіяни знають з досвіду путіна, що це неможливо.
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ты так много про кацав знаешь сам наверное оттуда -засланый прокси-казачок Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1338
признавайся гюльчатай открой личико ты не али ты Гюльчатай
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я тоже бачу бачу пы3ду свынячу Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2254 (гюльчатай )
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Ира Геращенко - вполне приятная и симпатичная как женщина особа, но вызывает гадливость и омерзение как личность и как политик.
Очень хочется, шобы эта политическая хабалка растворилась на молекулы, после следующих выборов.
С каким рвением раньше я за неё топил, с такой же отдачей мне это существо сейчас противно.
Такое разочарование бывает.
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Мер Полтіннік
@humertern
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2 год
На фронті сьогодні жара страшна. Є втрати(. Але наші Герої косять гусню табунами. Суки всираються від страху. А наша преса ніхера про це не пише. Їм в голові Путін і Сирія.
Ніби блядь своєї війни нема!
#медіабляді
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Представители польской комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском 2010 года, в котором погиб президент республики Лех Качиньский, обнаружили химические соединения и следы взрывчатки на 107 обломках самолета.
"Доказательства свидетельствуют, что остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел", - сказано в материале еженедельника Gazeta Polska, передает "Польское радио".
Химические соединения были найдены на фрагментах коврового покрытия и заслонок. В частности, гексоген, тетранитропентаеритрит и динитротолуол.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоординатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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