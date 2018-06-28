 Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"По нашему требованию, координатор ОБСЕ Т.Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября… Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит", - написала И.Геращенко.
По ее словам, в свою очередь, координатор ОБСЕ предложил подгруппе принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах. "Мы настояли, что в заявлении должна быть зафиксирована норма о беспрепятственном и гарантированном доступе МККК в тюрьмы, в первую очередь на оккупированных территориях. И мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательства допуска МККК в тюрьмы в РФ, к украинским политзаключенным в РФ", - указала представитель Украины.
Кроме того, как отметила И.Геращенко, украинские представители подняли вопрос освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в РФ. "Обратились к российским представителям немедленно дать официальный ответ на наше предложение о передаче 23 преступников-россиян для освобождения украинцев. РФ так и не предоставила ответы на наши устные и письменные запросы…", - сообщила она, добавив, что украинская сторона требует от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи первым вопросом освобождение в формате 23 на 23 - россиян на украинцев.
Сами понимаете.
признавайся гюльчатай открой личико ты не али ты Гюльчатай
Очень хочется, шобы эта политическая хабалка растворилась на молекулы, после следующих выборов.
С каким рвением раньше я за неё топил, с такой же отдачей мне это существо сейчас противно.
Такое разочарование бывает.
@humertern
·
2 год
На фронті сьогодні жара страшна. Є втрати(. Але наші Герої косять гусню табунами. Суки всираються від страху. А наша преса ніхера про це не пише. Їм в голові Путін і Сирія.
Ніби блядь своєї війни нема!
#медіабляді
"Доказательства свидетельствуют, что остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел", - сказано в материале еженедельника Gazeta Polska, передает "Польское радио".
Химические соединения были найдены на фрагментах коврового покрытия и заслонок. В частности, гексоген, тетранитропентаеритрит и динитротолуол.