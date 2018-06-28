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 Политика Украины, Общество
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Все про:Голодомор (789) Конгресс США (340) Парубий (1674)

 Парубий рассчитывает на признание Конгрессом США Голодомора геноцидом украинского народа

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к представителям Конгресса США с просьбой поддержать решение о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Во время выступления на Международной конференции в Вашингтоне, которая была посвящена обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией РФ, Парубий отметил, что вопрос исторической правды является одним из аспектов международной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий

"Когда я говорил о безопасности, которые являются самыми главными, я говорил о гуманитарной безопасности и одним из ее элементов является отстаивание своей истории", - отметил Парубий.

Он напомнил, что конгрессмены подготовили проект о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

"Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании Голодомора, который произошел в Украине, геноцидом против украинцев. И мы очень рассчитываем на поддержку Украины и в этом аспекте", - подчеркнул политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3073956
 
   
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вам смішно що рашка мордує українських полонених ?
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тат Огайо признал там может и все штаты подтянутся а так вообще парубий ты бы с петером ЛАЙНом остановил бы голодомор который вы устроили для Украины
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Виходить що тоді українцям та нація що була у влді на той час- буде виплачувати як виплачують досі німці евреям?
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Неймется плешивому, ищет себе темки на пиар Парубий рассчитывает на признание Конгрессом США Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 3106
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АТО уже закончилось,перемирие-Міністерство оборони України закупило 857 авіаквитків до 74-х міст на суму майже 8 мільйонів гривень. Навіщо така закупівля - там не кажуть.

Прикметно, що сереж кінцевих пунктів призначення фігурують такі міста як Ріо-де-Жанейро, Венеція, Париж, Лондон та Мілан.
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Парубий по прежнему нуждается в специализированной медицинской помощи?
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Постепенно американцы признают Голодомор, всего лишь дело времени... а вот пусть логопед спросит у вальцмана, когда дети израилевы его признают и признают ли вообще?
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Рассчитываю что скоро Парубия выбросят в выгребную яму !
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Еще бы признали ... "ошибкой" поставку гигантских пром. мощностей Сралину(зная для ЧЕГО именно ему это) за пол-цены как раз тогда, когда геноцид был в разгаре.
Парубий, слабо попросить, а?
По сути, именно поэтому война и произошла - Сралин наклепал на костях: танчиков, самолетов, пушек едва ли не больше, чем имел остальной мир. Твари, кто ответит за это?
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Виноваты в первую очередь строители *нового иерусалима * на территории Украины во все времена . Эти строители , как всегда , натравили тупую кацапню на украинцев и ждут когда мы друг друга поубиваем . А потом на этом ОГРОМНОМ кладбище (как на землях Палестины ) будут строить свое гнилое счастливое будущее . Как всегда просто и понятно *разделяй а пом ВЛАСТВУЙ *.
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Всі кацапські боти відмітилися.
Не спамте їх! Дур кожного має бути видно!
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Завжди щось просимо пригнічена нація особливо парбук
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хорошие комменты, даже добавить нечего
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Это сейчас самая актуальная проблема для Украины
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чем только народ не отвлекают от проблем насущих .и этот про геноцид .у юща перенял тему .сам тупой не придумал ничего .стоящего.
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""Когда я говорил о безопасности, которые являются самыми главными, я говорил о гуманитарной безопасности и одним из ее элементов является отстаивание своей истории", - отметил Парубий..."
Верно. Но. История имеет только тогда свое продолжение и отстаивание, когда она творится, сотворена, перешла в другое временное измерение и осознанна человечеством. Поэтому, так же и будет оценена сегодняшняя история и ее либо отстаивание, либо порицание. Еще. Потк 2 - еще может? будет? творить историю. Голодомор это не Поток - о нем потом узнаем, правильно или нет. А гуглить нужно: продразверстка, индустриализация... и материалы по этой теме - и все знать.
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Я так розумію, що тут дехто проти того, щоб Америка признала Голодомор Геноцидом українського народу.
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И вот и посмотрим на хваленный конгресс который якобы сдерживает не адекватного Трампа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий рассчитывает на признание Конгрессом США Голодомора геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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