 Парубий рассчитывает на признание Конгрессом США Голодомора геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Во время выступления на Международной конференции в Вашингтоне, которая была посвящена обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией РФ, Парубий отметил, что вопрос исторической правды является одним из аспектов международной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" остановят санкции США против всех участников этого проекта, - Парубий

"Когда я говорил о безопасности, которые являются самыми главными, я говорил о гуманитарной безопасности и одним из ее элементов является отстаивание своей истории", - отметил Парубий.

Он напомнил, что конгрессмены подготовили проект о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

"Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании Голодомора, который произошел в Украине, геноцидом против украинцев. И мы очень рассчитываем на поддержку Украины и в этом аспекте", - подчеркнул политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы присоединиться к созданию международного центра противодействия российской агрессии, - Парубий