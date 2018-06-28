 Парубий рассчитывает на признание Конгрессом США Голодомора геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.
Во время выступления на Международной конференции в Вашингтоне, которая была посвящена обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией РФ, Парубий отметил, что вопрос исторической правды является одним из аспектов международной безопасности.
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"Когда я говорил о безопасности, которые являются самыми главными, я говорил о гуманитарной безопасности и одним из ее элементов является отстаивание своей истории", - отметил Парубий.
Он напомнил, что конгрессмены подготовили проект о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
"Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании Голодомора, который произошел в Украине, геноцидом против украинцев. И мы очень рассчитываем на поддержку Украины и в этом аспекте", - подчеркнул политик.
Прикметно, що сереж кінцевих пунктів призначення фігурують такі міста як Ріо-де-Жанейро, Венеція, Париж, Лондон та Мілан.
Парубий, слабо попросить, а?
По сути, именно поэтому война и произошла - Сралин наклепал на костях: танчиков, самолетов, пушек едва ли не больше, чем имел остальной мир. Твари, кто ответит за это?
Не спамте їх! Дур кожного має бути видно!
Верно. Но. История имеет только тогда свое продолжение и отстаивание, когда она творится, сотворена, перешла в другое временное измерение и осознанна человечеством. Поэтому, так же и будет оценена сегодняшняя история и ее либо отстаивание, либо порицание. Еще. Потк 2 - еще может? будет? творить историю. Голодомор это не Поток - о нем потом узнаем, правильно или нет. А гуглить нужно: продразверстка, индустриализация... и материалы по этой теме - и все знать.