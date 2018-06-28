 Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад.



По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.



Напомним, что по делу о произошедшем в 2005 году вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и его избиении, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вместе с ним по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД Иване Мерабишвили, бывший начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.

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