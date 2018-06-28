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Все про:Грузия (3411) приговор (650) Саакашвили (2647)

 Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад.

По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.

Напомним, что по делу о произошедшем в 2005 году вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и его избиении, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вместе с ним по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД Иване Мерабишвили, бывший начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта, - адвокат Чернолуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3073955
 
   
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Однозначно, не прореформировал суды в Грузии... Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 46
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Саакашвілі повинен повторити події на українському кордоні, але цей раз подібне повинно бути на грузинському кордоні.
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Та не, ему сейчас лучше нелегально пересекать границу тихо.., в чемодане.... Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 7650
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Шоколад чомусь в упор не бачить в яку сторону кордону. Овоч драпав з України, теперішні будуть так само, а Міхо якось навіть зовсім навпаки...
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Это означат что никаких рефоррм в Грузии не было и нет...
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Це означає тільки те, що не всім справжні реформи до смаку...
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Как показало время..., Грузинские реформы оказались в основном "фасадными"...
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-Президент страны
-Губернатор области
-Блогер-антипорохобот
-Преподаватель в Нидерландах
-Беглый преступник

Долго шёл к успеху... Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 5989
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Вот понятно что Донбассом сейчас управляет россия . В Украине все говорят о внешнем управлении . то есть практически то же самое , только с другой стороны . Все решения принимаются в Вашингтоне .Так где тут День Незалэжности ? Где тут прописанная в Конституции Украины что власть принадлежит Народу ? Где тут вообще Украинский Народ ?
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(наверное) на судью открыто уголовное дело в Грузии...
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В 1950 году Джугашвили фактически выгнали от власти,Маленков,Берия,Микоян и Молотов изолировали Йосю на подмосковном даче но не грохнули,когда борьба за кресло обосострилоась в 1952 году тогда началось самое интересное....Мочили друг друга в гоффне что стая Крыс...
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Не-е-е-е-ет,это неправда,этого не может быть ,как же так же, отреформированная сракошвидзей судебная система и вся Грузия его люто ненавидит
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Если такими методами реформы проводить то ты как думаешь?
Вот Порошенко с ними панькается со всеми этими мураевыми и германами и то они на дерьмо исходят.
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Вы очень многого не знаете ро Дохлом СССре О Ч Е Н Ь ........М Н О Г ГО.....ГО Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8546
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Упоминание о бывшем президенте Грузии, экс-губернаторе Одесской области Михеиле Саакашвили выводит российского президента РФ Владимира Путина из равновесия.
Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, сообщает «Апостроф».
«Не думаю, что в контексте выборов Кремль концентрируется на личности Юлии Тимошенко или кого-то другого - он концентрируется на всех сразу, пытается на всех оказать сильное влияние. Единственный политик, против которого сейчас борется Кремль, - это Михеил Саакашвили. У Путина просто руки начинают дрожать во время выступлений, когда он говорит о Саакашвили», - говорит Боровой.
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А хто це хотів його в президенти? Був би Зек-2.

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Может быть, может быть... Никто Михо святым и не считал. Честным - да, святым - нет.
Вот так бы они быстро и решительно приговаривали ВСЕХ, а не токо им неудобных, шо наши, шо грузины - цены бы им не было.
А так... Воспринимается, как очередной звездёжЬ на Михо, со стороны порошенковских липких и гидлывых СМИ.
Я, от этой гунявой статейки, симпатию к Михо не потерял, а орки и до этого над ним изгалялись и глумились как могли... Шо они хотели этим сказать то? У нас до этого был дважды "несудимый" в президентах! - нас такой хернёй не напугаешь.
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