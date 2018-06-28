Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад.
По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.
Напомним, что по делу о произошедшем в 2005 году вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и его избиении, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вместе с ним по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД Иване Мерабишвили, бывший начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и приговорил его к шести годам лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад.
-Губернатор области
-Блогер-антипорохобот
-Преподаватель в Нидерландах
-Беглый преступник
Долго шёл к успеху...
Вот Порошенко с ними панькается со всеми этими мураевыми и германами и то они на дерьмо исходят.
Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, сообщает «Апостроф».
«Не думаю, что в контексте выборов Кремль концентрируется на личности Юлии Тимошенко или кого-то другого - он концентрируется на всех сразу, пытается на всех оказать сильное влияние. Единственный политик, против которого сейчас борется Кремль, - это Михеил Саакашвили. У Путина просто руки начинают дрожать во время выступлений, когда он говорит о Саакашвили», - говорит Боровой.
Вот так бы они быстро и решительно приговаривали ВСЕХ, а не токо им неудобных, шо наши, шо грузины - цены бы им не было.
А так... Воспринимается, как очередной звездёжЬ на Михо, со стороны порошенковских липких и гидлывых СМИ.
Я, от этой гунявой статейки, симпатию к Михо не потерял, а орки и до этого над ним изгалялись и глумились как могли... Шо они хотели этим сказать то? У нас до этого был дважды "несудимый" в президентах! - нас такой хернёй не напугаешь.