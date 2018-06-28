 Двое украинских воинов погибли во время атаки ДРГ на Пивденне под Горловкой, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них 6 раз с применением минометов и танков.

На Луганском направлении противник с позиции в населенном пункте Голубовское вел огонь из танка по защитникам Новотошковского. Данный факт должным образом задокументирован и передан в международные организации.

Однако, для принуждения оккупантов к прекращению огня Объединенные силы открывали огонь имеющимися огневыми средствами, при этом по населенным пунктам огонь не открывался. Через полчаса в районе Новотошковки уже было тихо. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.

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Горячее течение дня было в районе населенного пункта Пивденне, на Горловском направлении. Враг цинично и подло в 08.30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня, вплотную к населенному пункту подошла группа боевиков. Резервную группу, которая уже через минуту вела бой на окраине Пивденного, возглавил командир взвода Валерий Шишан. Бой длился почти полчаса. В ходе боя командир взвода Валерий Каземирович Шишан увидел, что тяжело ранен боец ​​резервной группы. Без колебаний командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Каземирович Шишан был смертельно ранен. В подразделении он был старший. Скоро ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, вскоре от полученных тяжелых ранений скончался и боец ​​резервной группы, Андрей Волос, ему было всего 25.

Свою юную жизнь он отдал Родине.

В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил приняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Пивденного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранены.

Оставалась напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Противник продолжает вести огонь по нашим позициям с применением оружия запрещенного минского договоренностями. Так под огнем минометов оказались защитники Гнутово. Потерь среди личного состава на этом направлении нет".

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